Varios activistas detenidos cuando proyectaban una ‘performance’ en solidaridad con Guillermo del Sol

Cuatro activistas y dos periodistas independientes fueron detenidos este domingo en La Habana cuando intentaban reunirse para realizar una performance en solidaridad con Guillermo del Sol, que lleva 50 días en huelga de hambre.

El grupo tenía previsto ponerse una máscara de papel con la foto del rostro del opositor villaclareño y caminar en los alrededores de la heladería Coppelia en la céntrica esquina de 23 y L, en El Vedado, para apoyar la protesta de Del Sol contra las prohibiciones de viajar que las autoridades cubanas imponen a los disidentes.

Los detenidos fueron Iliana Hernández, Oscar Casanella, Pablo Morales Marchan, Yunia Figueredo, Luis Manuel Otero Alcántara y Michel Matos. Estos dos últimos salieron libres pocas horas después del arresto.

"Estábamos en la esquina del Yara esperando para comenzar. Entonces llegó una patrulla con dos policías y un Lada con tres represores de los que andan atrás de Iliana. Se la llevaron a ella y, como Óscar protesta, se lo llevan a él también", cuenta a 14ymedio el artista Otero Alcántara tras ser liberado.

"Michel Matos y yo estábamos ahí y protestamos también. Comenzamos a filmar la detención de ellos y uno de los represores me cayó arriba a mí para intentar quitarme el teléfono. Le dio un zarpazo a Michel para hacer lo mismo y lo tiró al suelo. Ahí me esposaron, me metieron en el Lada con chapa particular y nos llevaron para [la unidad de policía situada entre las calles] 21 y C. Nunca me pudieron quitar el teléfono", agrega.

"Para quien diga que las detenciones en Cuba no son arbitrarias. Simplemente sentados en los bajos del cine Yara Iliana Hernández, Oscar Casanella, Michel Matos y el que les escribe, nos metieron presos delante de todo el público de la esquina 23 y L, sin previa identificación ni recurso legal", denuncia Otero Alcántara en su cuenta de Facebook con una foto de la patrulla policial que participó en las detenciones.

"Simplemente hablábamos sobre una performance en pro de acompañar a nuestro hermano de lucha Guillermo del Sol, huelguista de hambre en defensa de los activistas 'regulados' a salir de Cuba. Seguimos en la pelea", añadió.

Yunia Figueredo está en la estación policial de Regla, según informó su esposo, el periodista Frank Correa, en su cuenta de Facebook.

Guillermo del Sol fue llevado hace pocos días al hospital Arnaldo Milián, en Santa Clara, por el deterioro de su salud, según se pudo conocer recientemente. Allí recibió hidratación intravenosa, pero al día siguiente dos uniformados lo llevaron nuevamente a su vivienda y, desde entonces, está incomunicado porque la Seguridad del Estado les quitó los celulares a él y a su hijo.

