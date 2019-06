Los administradores y usuarios de SNet reclaman en Twitter un cambio en la legislación

Administradores y usuarios de SNet participan este domingo en una protesta a través de Twitter para exigir al Ministerio de Comunicaciones cambios en la nueva resolución que permitan mantener el funcionamiento de la red. Los organizadores han pedido que se envíen mensajes con la etiqueta #YoSoySNet este domingo 23 entre las 12 del mediodía y de la medianoche.

SNet, es una red inalámbrica independiente de más de 20.000 miembros que se centra en el intercambio de contenido offline, los videojuegos y la mensajería instantánea.

"Ha llegado el momento de luchar por nuestro espacio, ese por el que tanto esfuerzo se ha gestado. Hemos jugado, compartido, disfrutado, incluso varias personas han terminado viviendo juntas y formando familias luego de conocerse en esta suerte de Matrix", piden en su mensaje de convocatoria.

Paralelamente los administradores del grupo continúan en todo el país con la recogida de firmas que igualmente tiene como objetivo lograr una solución que permita seguir operando a SNet. El próximo 29 de julio entrarán en vigor las resoluciones por las que el Ministerio de Comunicaciones regula las redes privadas y que impiden que la potencia de los equipos supere los 100 milivatios, lo que llevaría a la SNet al cierre.

Los seguidores de SNet se resisten a aceptar la idea de que las resoluciones 98 y 99, aprobadas por el Micom, entren en vigor el próximo día 29 tal y como están redactadas.

Ernesto Núñez, uno de los promotores del tuitazo, es consciente de que esta iniciativa no tendrá un impacto tan significativo como desearía pero confía en que el conjunto de las acciones dé resultado. "El Ministerio no puede ignorar la avalancha de menciones en Twitter desde Cuba a partir del tuitazo pasado, el del sábado para que #bajenlospreciosdeinternet y el del domingo de la SNet, todos dirigidos a ellos", expresó.

Los seguidores de SNet se resisten a aceptar la idea de que las resoluciones 98 y 99, aprobadas por el Micom, entren en vigor el próximo día 29 tal y como están redactadas

Hasta las nueve de la mañana de este domingo una treintena de usuarios de la red social Twitter habían comenzado a publicar mensajes con la etiqueta #YoSoySNet, la mayoría de ellos con referencia también a la cuenta oficial del Ministerio de Comunicaciones.

Para la internauta, bajo el nick de Lumita, la decisión oficial de implementar estas regulaciones parte de que "Nadie entiende el impacto que #Snet tiene en nuestras vidas..si no lo has vivido es imposible de explicar… en serio estudien, indaguen, infórmense… están quitándonos años, ilusiones, dinero, enseñanzas, tiempo… tanta gente pidiendo por esto, ¿no les dice nada?"

Nadie entiende el impacto que #Snet tiene en nuestras vidas..si no lo has vivido es imposible de explicar..en serio estudien, indaguen,informense..están quitandonos años,ilusiones,dinero,enseñanzas,tiempo..tanta gente pidiendo por esto, no les dice nada?.. @MINCOMCuba #YoSoySnet — !Lumita♔ (@Lumita82) June 23, 2019

Varios informáticos consultados por 14ymedio consideran muy perjudicial la escasa potencia permitida en la nueva normativa que comenzará a regir el próximo 29 de julio, lo que afectará a la "baja latencia" de los enlaces, necesaria para poder usar con eficiencia videojuegos o ver videos en streaming. Para mantener una conexión satisfactoria entre varios puntos, la comunidad tendría que invertir en la compra de numerosos equipos que permitan unir varias manzanas de una localidad.

SNet funciona básicamente con antenas inalámbricas de la marca Ubiquiti, los conocidos popularmente como NanoStation y también de la firma Mikrotik, la mayoría de ellos con una potencia de funcionamiento que multiplica por seis y hasta por 10 los límites que impone la próxima legislación.

Los administradores de SNet han propuesto a las autoridades la creación de "una licencia especial" para que la red, tal y como existe hoy en día, pueda conectar a los servicios de navegación web de Etecsa y continuar beneficiando a sus usuarios.

Los administradores de SNet han propuesto a las autoridades la creación de "una licencia especial" para que la red, tal y como existe hoy en día, pueda conectar a los servicios de navegación web de Etecsa

Por su parte, Williams Fibla, advirtió que quienes hacen este reclamo al Micom no son “mercenarios” en respuesta a los insultos que durante las últimas semanas han lanzado varios voceros oficiales contra los clientes del monopolio estatal de telecomunicaciones Etecsa para que bajen las tarifas y mejoren los servicios de navegación web.

Pero ni siquiera dentro de la comunidad de usuarios y administradores de SNet todas las voces concuerdan en los métodos para demandar un cambio en la legislación.

La idea de la protesta ha generado críticas en una de las páginas de Facebook de la comunidad de SNet, algunos de esos administradores advierten que no reconocen ninguna convocatoria que no salga de ellos. Desde la cuenta de twitter @snet_cuba, que defiende la protesta, se lanzó un mensaje inclusivo a sus colegas. "Seguiremos luchando por ellos también, porque entendemos que no es solo un seudónimo, #SNET Street Network (redes de la calle) eso significa la red que se encuentra en cualquier rincón del país tenga el nombre que tenga, y todos tenemos los mismos intereses".

Otro administrado, que no quiso revelar su nombre, apuesta por el tuitazo. “Así se hace presente a nivel internacional un proyecto tan bueno como la SNET en toda Cuba” y consideran que el proyecto puede llegar a ser “reconocido por el Estado cubano, todo es cuestión de voluntad y apoyo de su parte. Por eso queremos gritar fuerte #YoSoySNet, para que se nos escuche y se nos de un lugar en la sociedad legalmente”.

_________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.