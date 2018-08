"Nos advirtieron de que Cuba no se puede convertir en otra Nicaragua", cuentan los artistas detenidos

Los artistas de la campaña contra el Decreto Ley 349, que intentaron organizar un concierto el sábado en la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, fueron liberados al filo de la medianoche del domingo.

Otero Alcántara explicó a 14ymedio que él y Yanelys Núñez fueron arrestados desde horas tempranas de la tarde del sábado cuando la Seguridad del Estado y la policía rodearon su vivienda, que alberga el Museo de Arte Políticamente Incómodo (Mapi).

"Nos detuvieron en la esquina de Damas y San Isidro, un par de horas antes del concierto, cuando salimos a buscar algunas cosas que hacían falta, nos llevaron en dos patrullas, una para ella y otra para mí", dijo el artista desde las afueras de la Unidad de Zapata y C tras ser liberado al filo de la medianoche del domingo.

"En el momento del arresto no nos dijeron nada pero estando en la unidad sí vino la Seguridad del Estado para una entrevista y nos advirtieron de que Cuba no se puede convertir en otra Nicaragua, están muy preocupados", añadió Otero Alcántara. Además dijo que junto a él estaban detenidos en esa unidad la periodista Yania Suarez, Yanelys Núñez, Michel Matos y Yasser Castellanos.

Según el testimonio de la actriz Iris Ruiz ofrecido a este diario vía telefónica el sábado en la tarde, los oficiales les impidieron el paso hacia la casa bajo el pretexto de que no tenían el permiso del Ministerio de Cultura para hacer la fiesta con los músicos. Ante la prohibición los creadores pintaron un pon en la calle para jugar y "pasar el rato tranquilamente", explicó Ruiz.

Explica además que aceptar retirarse significaría "que se acabó el derecho de hacer arte alternativo y que cedemos ante esa ley que no ha entrado en vigor todavía". Para Ruiz era importante quedarse y hacer presión porque si no "para la próxima vienen con lo mismo y cada vez que vayamos a hacer una actividad tendremos que pedir un permiso al Ministerio de Cultura" y significaría también "la aceptación de esa ley por la que nosotros estamos diciendo que no". Una y otra vez los artistas fueron amenazados y cuenta la creadora que les pidieron que tenían que retirarse porque si no iban a traer a las patrullas para dispersarlos.

Finalmente los artistas entraron a la vivienda, pero llegaron al lugar agentes de policía y amenazaron a la madre de Luis Manuel Otero con no soltar a su hijo y con quitarle la casa en caso de que no la desalojaran.

Durante la llamada telefónica se oía la voz del poeta Amaury Pacheco que gritaba "No al Decreto 349". La primera vez que lograron meter a Amaury en una patrulla no se lo pudieron llevar porque, cuenta la actriz, "la gente lo sacó" y la multitud celebró con aplausos y gritos. "Esta es la acción número cinco pero no vamos a parar hasta tumbar ese decreto", sentenció Iris Ruiz.

El Decreto Ley 349 prohíbe "la prestación de servicios artísticos" sin la previa aprobación del Ministerio de Cultura

Desde los inicios de la semana varios de los artistas que públicamente habían manifestado su apoyo al concierto recibieron citaciones de la Seguridad del Estado para ser interrogados. A otros, como Gorki Águila, el mismo día de la convocatoria le rodearon la casa con un operativo policial para impedirle salir de su vivienda.

Yasser Castellanos, rapero y artista de la plástica, dijo a 14ymedio que fue citado para la estación de la Policía de Cuba y Chacón. "De forma general el objetivo era desacreditar a los organizadores del evento diciéndoles delincuentes y para advertirnos de que no iban a permitir que se hiciera el concierto". También fueron citados Soandry del Río, Ras Sandino, del grupo Estudiante sin Semilla, el artista urbano Karnal y los integrantes de la agrupación Conflicto Social.

La convocatoria del concierto forma parte de la campaña "No Al Decreto 349" que tiene como objetivo dar visibilidad a estas demandas formuladas por un grupo de artistas independientes que surgieron a partir de un debate sobre el contenido y alcance de la ley. Entre los artistas que estaban previstos para participar en el Concierto sin permiso de la 349, estaban Soandry del Río, La Alianza, Hip Hop de Barrio, Gorki Águila, David de Omni y Amaury Pacheco.

El Decreto Ley 349 prohíbe "la prestación de servicios artísticos" sin la previa aprobación del Ministerio de Cultura y exige que los "espacios de comercialización de las artes plásticas" tengan autorización previa y estén inscritos en el Registro del Creador.

Los organizadores de la campaña contra el decreto denuncian que esta ley está dirigida a eliminar el trabajo de los artistas independientes

Los organizadores de la campaña contra el decreto denuncian que esta ley está dirigida a eliminar el trabajo de los artistas independientes que en las últimas décadas se han ganado su espacio trabajando al margen de las instituciones. Otero Alcántara cree que se trata de una respuesta contra la realización de la reciente #00Bienal y afecta a otros artistas que han organizado sus propios talleres y galerías independientes como es el caso de Tania Bruguera o los artistas Italo Expósito y Luis Trápaga, ambos expulsados del Registro del Creador al concluir el evento alternativo como represalia por participar en él. Tanto Expósito como Trápaga tienen en sus viviendas un espacio cultural alternativo en el que organizan exposiciones y conciertos.

El Decreto Ley 349 debe entrar en vigor en diciembre y contempla multas y decomisos de instrumentos, equipos, accesorios y otros bienes a los infractores.

David de Omni, uno de los artistas detenidos en las afueras del Mapi, cuenta que "a la gente de la calle no le gustó eso que pasó el sábado allí" y que "muy pocas personas gritaron Viva la Revolución y esas consignas que siempre mandan a decir". El artista vio en la multitud a un señor mayor "que gritó Viva Fidel" pero al que solo dos o tres lo siguieron "porque la mayoría de las personas de la calle estaban diciéndole abusadores a la policía y pidiéndoles que nos soltaran". Dice que cuando se lo llevaban detenido en la patrulla sintió el ruido de "muchas manos dando golpes en el techo del carro y voces diciendo: no te lo lleves".

"Estuve detenido en la unidad de Dragones unas cuantas horas pero nada nos impedirá luchar contra el Decreto 349 y vamos a seguir con esas acciones hasta que quiten esa ley", advirtió.

