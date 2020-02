Se busca agua en la calle Compostela y Obrapía

Desde que amanece, en muchos barrios de la capital la pregunta es cuándo entrará el agua. El abastecimiento es nulo desde hace semanas en algunas zonas y en otras los ciclos se han alargado y llevan hasta 10 días sin que corra el líquido por sus tuberías.

"En esta cuadra no entra el agua hace más de una semana, ni una gota. Es increíble, porque al doblar sí y aquí no", cuenta Raquel mientras se apura con su cubo en la mano tratar de llenarlo en una pipa que acaba de llegar.

"Mira, a veces uno pierde la paciencia, no es fácil no tener agua para lo básico. El otro día, frente a la estación de bomberos, los vecinos cerraron la calle para llamar la atención. No es la primera vez que lo hacen. Cuando uno ve que a nadie le importa lo que estamos pasando se entiende que sucedan esas cosas", dice Raquel.

"Yo hago esto voluntario. Vine a llenar las cisternas del hotel de aquí al doblar y me sobró. Vine para que la gente resuelva al menos un poco de agua, porque conozco bien la situación que hay", contaba en el chofer de la pipa. "Sé lo que es eso porque yo soy nacido y criado aquí, en el corazón de La Habana Vieja.

Mujeres, hombres y niños se mueven de un lado para otro con sus recipientes. Es la escena que se repite cualquier día.

________________________