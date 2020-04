Los fallos en el comercio 'online' desatan un alud de críticas en los comentarios de 'Cubadebate'

Los principales responsables del comercio online ofrecieron una rueda de prensa este miércoles para "dar respuesta a las inquietudes de la población" sobre este servicio, pero los usuarios no han quedado nada satisfechos, más bien todo lo contrario a juzgar por los más de 300 comentarios de lectores de Cubadebate que lamentan la falta de soluciones.

"No veo relación entre el título y el artículo, no veo ninguna respuesta a las insatisfacciones de la población", indica un lector. "Logré comprar dos pomos de aceite el martes pasado y aún no lo han podido recoger, para mí a las personas que tienen esa responsabilidad mi historia no les duele", se queja otro.

"Da verguenza, que con un ejército de Doctores en Ciencias Informáticas diseminados a lo largo y ancho de mi verde caimán y más concentrados en la UCI, se estén presentando problemas técnicos, eso sin mencionar el desastre de logístico que hay por parte de Cimex. Caballeros ejecutivos de Cimex y Asociados, si no pueden, renuncien y den un paso al lado", zanja otro.

Así hasta varios centenares de quejas de quienes han visto a los funcionarios reconocer problemas pero aportar pocas soluciones, más allá de decir que se está trabajando sin concretar demasiado en las formas.

La viceministra de Comercio Interior, Miriam Pérez, se refirió a los problemas de un servicio que antes apenas se utilizaba y se ha visto desbordado en el contexto de la pandemia del coronavirus.

Las compras online han crecido 16 veces en abril con respecto a todo el trimestre anterior, con unos 2.568 pedidos por un valor de 896.000 pesos. El mayor crecimiento se dio en La Habana, donde han llegado a superar las 4.000 compras diarias.

Los usuarios se han quejado insistentemente de los problemas de la oferta, el mal funcionamiento de la página y las colas que, pese a comprar online, se repiten bajo otras formas.

El desfase entre la oferta de la página y la disponibilidad real de los productos es uno de los temas que más irritación produce. "Este tema provoca que cuando el cliente recibe la compra o se dirige a la tienda a adquirir su producto no esté completo el paquete", explicó.

También, dijo Pérez, hay problemas porque no siempre se puede completar la compra, se producen cobros indebidos y los retrasos son frecuentes, tanto a domicilio como en tienda. "Sabemos que se están presentando colas en las tiendas y esto es un factor que indiscutiblemente tenemos que eliminar", admitió.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes representantes de las dos cadenas comerciales del Estado, Cimex y Tiendas Caribe. La vicepresidenta comercial de la primera, Rosario Ferrer, dijo que el salto en las órdenes diarias había sido de 200 a 2.500. "Esta avalancha nos ha obligado a cambiar todo el proceso organizativo que teníamos de cara al comercio minorista", indicó.

"A pesar de las dificultades, logramos abrir una tienda online por provincia", presumió, aunque no pudo dejar de admitir los problemas en la entrega que, insistió, intentan solucionar

Para solucionar los problemas en la plataforma TuEnvío dijo que se ha triplicado el personal y se trabaja para que algunas tiendas funcionen como almacenes facilitando la logística.

"A pesar de las dificultades, logramos abrir una tienda online por provincia", presumió, aunque no pudo dejar de admitir los problemas en la entrega que, insistió, intentan solucionar. "La población sabe que hay términos para la entrega y hoy no se está cumpliendo. Es la única forma de que los clientes recuperen la confianza en nosotros".

Para Gilberto Luis Díaz, director de DataCimex, los problemas con la plataforma tecnológica se deben a la avalancha: "No estábamos preparados", admitió. A eso habría que sumar la mala conexión con el banco. "Esto ha provocado un proceso de devolución de dinero, y al cierre de esta jornada solo nos quedan 747 pendientes", precisó.

Díaz explicó que se está intentando integrar la pasarela de pago EnZona con TuEnvío, aunque las fechas previstas ya han empezado a fallar, puesto que estaba previsto que en abril estuviera resuelto y ahora se plantea que sea en mayo. Con esta mejora, explica, se podrá dar servicio a los clientes de iOS (sistema operativo de Apple) que no pueden usar Transfermovil.

En Tiendas Caribe también se han replicado los mismos problemas que en Cimex, como confirmó Martha Mulet Fernández, vicepresidenta de la cadena, que informó del aumento de pedidos tras la entrada en vigor, el día 21, de la rebaja en los precios de transporte.

"Se ha incrementado la cantidad de personas para la creación de las órdenes y su despacho. También se creó una segunda área para la entrega de las compras a la población y se duplicó la jornada laboral para procesar la cantidad de órdenes", dijo.

Para este mes de mayo, según Fernández, se abrirán nuevas tiendas virtuales en La Habana y donde hay más demanda

La demanda supera la oferta, admitió sin embargo. E insistió en que los clientes deben recoger el pedido a las 72 horas, porque muchos se adelantan.

Para este mes de mayo, según Fernández, se abrirán nuevas tiendas virtuales en La Habana y donde hay más demanda. "Se creará una en Playa, en la Víbora y en Habana Vieja. Esta es una estrategia para descongestionar la de 5ª y 42. En el caso de las provincias también se incorpora una en cada cabecera provincial en el propio período", informó. Además, también hay planes, sin fecha, para abrir una tienda en Alamar.

La última pata del comercio online, el reparto, también estuvo presente para aclarar dudas. Carlos Asencio, presidente de Correos de Cuba, habló de la modificación de tarifas que se ha ido realizando con la experiencia, que ha pasado desde el inicio del servicio en Carlos III a 1,90 pesos por kilómetro hasta llegar a 1 CUP por kilómetro. Ahora, informó, se trabaja para ajustar la tarifa a la distancia exacta del domicilio del cliente mediante una aplicación de georreferenciación.

