Cubanos se arriesgan a entrar ilegalmente por la frontera de EE UU

Miles de cubanos permanecen en la frontera norte de México a la espera de un proceso migratorio para entrar a Estados Unidos que cada día se hace más lejano.

Entre las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump y su administración para cambiar las normas de asilo, así como las difíciles condiciones de salud que se viven por la covid-19, tanto en Estados Unidos como en México, la desesperación entre los migrantes es cada vez mayor.

Luego de la eliminación de la política Pies secos/Pies mojados, el proceso de entrada de los cubanos por la frontera recibió un duro golpe, a tal punto que oír hablar de que algunos intentan cruzar ilegalmente a tierra norteamericana, ya se ha vuelto habitual.

Recientemente medios mexicanos reseñaron que un grupo de 36 inmigrantes, entre ellos cubanos, fueron encontrados por la Patrulla Fronteriza en una casa de seguridad en El Paso, Texas.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas pudieron haber ingresado a Estados Unidos por el monte de Cristo Rey en Sunland Park, Nuevo México, población ubicada en la zona de Anapra de Ciudad Juárez.

. @CBP & @ICEgov shut down a stash house in El Paso. 32 illegal aliens were crammed inside in unsafe conditions—taking no precautions for COVID-19. Masks were provided by USBP agents, not smugglers. These conditions put everyone in danger during a pandemic. https://t.co/BB12qext18 pic.twitter.com/xnXkDnaRu2