"Nunca me despedí de mi familia", lamenta una campeona cubana de ajedrez

Desde pequeña fue inquieta y los tableros ayudaron a calmar esa agitación. Comenzó ganando campeonatos provinciales y en 2006 se coronó campeona nacional, pero la vida le deparaba retos más allá de prever la jugada de un oponente. La cubana Jennifer Pérez es Maestra Internacional de Ajedrez, vive en Ecuador y no puede entrar a la Isla porque las autoridades la consideran una "desertora".

Esta semana, contó a través del correo electrónico a 14ymedio los dolores del exilio forzado, las metas profesionales que se ha trazado y su opinión sobre el estado actual del ajedrez en la Isla.

Pregunta. En 2006 se coronó campeona nacional y más tarde formó parte del equipo olímpico cubano. ¿Cómo vivió todo ese proceso? ¿Qué obstáculos tuvo que vencer?

Respuesta. Ese triunfo llegó a los 19 años y recuerdo que entrenaba largas horas, no tenía computadora en esa época así que vivía rodeada de cuadernos y siempre me acompañaba un tablero. Tuve excelentes maestros y el torneo se celebró en mi provincia, Villa Clara. Ganarlo fue cumplir un sueño, me llevó a ser parte de la preselección nacional de ajedrez y del equipo cubano en las olimpiadas de Turín, Italia.

P. ¿Qué motivos la llevaron a quedarse a vivir en Ecuador?

R. En 2013 me invitaron a jugar un torneo internacional y en Ecuador se me presentaron oportunidades muy interesantes de trabajo. En ese momento viajaba con mi pasaporte oficial, aunque debo aclarar que me costee todos mis gastos de pasaje y estadía. Vi a este país como una vía para ayudar a mis familiares en Cuba y para poder seguir con mi carrera ajedrecística.

P. ¿Ha sido difícil adaptarse a una nueva realidad?

R. Siempre es muy duro llegar a un lugar donde no conoces a nadie y abrirte camino sola, tocando puertas aquí y allá, acostumbrarte a una nueva sociedad, muy diferente. Tuve que hacer un proceso súper difícil cuando tomé la decisión de quedarme: cambio de pasaporte (del rojo al azul), visas y legalizaciones. Gracias a Dios hoy cuento con una estadía legal y estoy en el proceso de obtener la ciudadanía ecuatoriana. Agradezco todas las oportunidades que he tenido aquí, como crecer cada día en lo profesional y ayudar a mis familiares económicamente.

"He participado en un par de Olimpiadas Mundiales (2014 y 2018) y soy la número uno de Paraguay, además de subcampeona Continental de las Américas desde 2018"

P. Ha seguido en el mundo del ajedrez ¿En que eventos, torneos y bajo cuáles banderas ha jugado?

R. Mi gran pasión es jugar ajedrez. Debo contar que en 2013 cuando decidí no retornar a la Isla, la Federación Cubana de Ajedrez me eliminó de sus registros como jugadora federada, quedé en standby, sin pertenecer ni poder representar a mi país en eventos oficiales, lo que me llevó a inscribirme en otras federaciones. En 2014 me afilié a la Federación Paraguaya de Ajedrez en la que estoy hasta la fecha, he participado en un par de Olimpiadas Mundiales (2014 y 2018) y soy la número uno de Paraguay, además de subcampeona Continental de las Américas desde 2018 .

P. ¿Qué argumentan las autoridades para impedirle regresar a Cuba?

R. La triste realidad es que no dan argumentos. Dicen: Usted es una "desertora", abandonó una misión y debe esperar ocho años para entrar a Cuba . He pedido cuatro veces la habilitación del pasaporte y todas han sido rechazadas. Hasta solicité la visa humanitaria, pero también fue rechazada porque no tengo ningún familiar "muriéndose". Me siento indefensa ante tanta injusticia.

P. ¿Cómo ha vivido su familia esta separación?

R. Hace seis años y medio que no veo a mi familia. Nunca me despedí porque decidí quedarme ya estando en Ecuador, incluso con el pasaje de regreso en la mano. Tengo una mayor tristeza, dolor, angustia y desesperación en la medida en que el tiempo pasa y no puedo regresar. Cada vez que llamo por teléfono y me comunico con ellos mi abuela me pregunta llorando "¿Niña, cuándo puedes venir? ¿Cuánto te falta?". No sé qué responderle. Separar familias es inhumano.

"¿Niña, cuándo puedes venir? ¿Cuánto te falta?". No sé qué responderle. Separar familias es inhumano.

P. ¿Cómo ve actualmente el ajedrez en la Isla?

R. Hay muchas figuras nuevas con excelentes proyecciones, pero no es un secreto para nadie que muchas ya no están, como el caso de Leinier Domínguez que juega bajo la bandera de Estados Unidos, de los grandes maestros Lázaro Bruzón, Yuniesky Quezada y Fidel Corrales, entre otros. La migración de ajedrecistas es notable.

P. ¿Volverá a representar a Cuba en algún campeonato o torneo internacional? ¿Qué tendría que ocurrir para eso?

R. Me encantaría, pero honestamente tendrían que cambiar muchos estatutos y reglas para que eso suceda. La situación es tan compleja que existe la prohibición de poder jugar torneos en Cuba representando a Paraguay. Así que imagínense lo demás...

