Los estudiantes congoleños protestan en las calles de La Habana por el retraso de sus becas

Decenas de estudiantes congoleños protestaban este martes frente a la embajada de su país en La Habana por el retraso en el pago de sus becas. La sede diplomática de la República del Congo está rodeada por un fuerte operativo policial mientras que varios funcionarios piden "comprensión" a los jóvenes, según constató 14ymedio.

Frente a la casona de la Quinta Avenida, entre 10 y 12, en la barriada de Miramar, se ha reunido esta mañana un amplio grupo de congoleños que estudian Medicina en Cuba. Los jóvenes reclaman a gritos el pago de sus estipendios atrasados y piden a la sede diplomática que solucione el asunto de manera urgente.

"Llevamos meses sin que nos llegue el pago que deben enviarnos para nuestras necesidades básicas de alimentación y transporte", aseguró a 14ymedio uno de los estudiantes, que no quiso identificarse. El monto, un poco más de 300 dólares, resulta indispensable para los jóvenes porque "los albergues donde vivimos están en muy malas condiciones y sin ese dinero todo es más difícil".

"Llevamos meses sin que nos llegue el pago que deben enviarnos para nuestras necesidades básicas de alimentación y transporte", aseguró a ‘14ymedio’ uno de los estudiantes

"Desde que comenzó el año no hemos recibido un centavo y algunos de nosotros estamos sobreviviendo gracias a la ayuda de otros estudiantes y de nuestras familias, pero esto no puede seguir así", puntualizó el alumno. "Si esto no se resuelve muchos de nosotros estamos dispuestos a regresar al Congo, porque esto no es vida, así no se puede estudiar".

No es la primera vez que ocurre este tipo de situación. A inicios de 2015 el congoleño Loïc Junior Niombo, de 20 años, estuvo dos semanas desaparecido. Era miembro del comité sindical de defensa de los derechos de los estudiantes de medicina provenientes de su país y estaba al frente de las negociaciones durante la crisis generada por el impago de las becas de los primeros 500 universitarios congoleños llegados a La Habana en 2013.

Ante las protestas de los estudiantes, el entonces embajador de la República del Congo en La Habana, Pascal Onguiémbi, propuso repatriar a los seis miembros del sindicato. El presidente del país africano, sin embargo, tras estimar que no fuera necesario recurrir a la expulsión, hizo que los estudiantes recibieron parte de sus becas atrasadas.

Los sindicalistas que reclamaron la cuantía restante fueron secuestrados por orden del embajador poco antes de Navidad, bajo la mirada de las autoridades del campus universitario. La congoleña Convención Nacional de Derechos Humanos (Conadho) aseguró entonces que fueron llevados a un centro penitenciario a unos 80 kilómetros de La Habana y puestos en libertad días después.

Las autoridades cubanas han desarrollado por décadas un amplio programa de estudio para extranjeros en la Isla. Actualmente se calcula que 2.500 personas procedentes del continente africano son alumnos de las facultades cubanas y, entre ellos, unos 800 congoleños se forman como futuros doctores.

La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), fundada en 1999, ofrece estudios de seis años a becarios de diferentes países

La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), fundada en 1999, ofrece estudios de seis años a becarios de diferentes países y actualmente en sus aulas están matriculados, para diferentes disciplinas médicas, alumnos de 44 países africanos.

Recientemente, Clement Mouamba, primer ministro congolés, transmitió al embajador cubano en ese país africano, José Antonio García González, su agradecimiento por el inestimable apoyo de Cuba en la formación de recursos humanos, según reportó la prensa oficial.

En enero pasado medio centenar de estudiantes de medicina provenientes de Kenia anunciaron que si no se solucionaban cuanto antes los "problemas" que están teniendo en la Isla abandonarán sus estudios y regresarán a su país, según publicó el diario Standard, de Nairobi.

Una protesta de un grupo de estudiantes de medicina provenientes de Pakistán fue reprimida en el año 2010 por fuerzas de un inusual escuadrón antimotines en su residencia de la Escuela de Medicina Máximo Santiago Haza, en Jagüey Grande.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.