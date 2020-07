Los guajiros deberán suministrar alimentos a las bodegas

Los campesinos miembros de cooperativas serán responsables a partir de ahora de abastecer las bodegas de mercado racionado de su región. Según comentaron a 14ymedio varios de ellos en la provincia de Pinar del Río, los productores deberán entregar 30 libras de alimentos por cada consumidor de las bodegas cercanas.

Una empleada de la administración de la cooperativa Hermanos Saíz, de Pinar del Río, confirmó la entrada en vigor de esta medida, que se aplicará en todo el territorio nacional. "Son tiempos de compartir lo poco que tenemos y de que la comunidad se involucre más", precisó a este diario. "Estamos reuniéndonos con los campesinos y explicándoles las dificultades del momento, hasta ahora todos se han comprometido con abastecer las bodegas".

"Ayer tuvimos una reunión con el primer secretario del Partido Comunista de la cooperativa y nos anunció que parte de la comida de las bodegas cercanas a nuestras tierras las tenemos que abastecer nosotros", cuenta a este diario Roberto, un agricultor propietario de una finca en San Juan y Martínez (Pinar del Río).

"Si en nuestro barrio no hay comida es culpa de los 15 o 20 campesinos con fincas que vivimos cerca", advierte el pinareño. La medida se ha anunciado a los campesinos en el marco de un recorrido que está haciendo por toda la Isla José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del Partido Comunista.

Machado Ventura se ha reunido con los primeros secretarios del PCC en cada provincia y también con autoridades partidistas municipales para comunicar las decisiones tomadas ante la crisis de suministros que vive el país. "Da una charla política en la que menciona la situación internacional, a Donald Trump y llama a sembrar todo lo que se pueda", comenta Roberto.

"Pero no hay combustible, no hay insumos, no hay fertilizante, el Gobierno no aporta nada", lamenta el campesino. En la reunión mantenida esta semana en las cooperativas de San Juan y Martínez, les dijeron que "si el campesino logra una cosecha irá el 80% para el Estado y el 20% para él", porque "hay que garantizar la alimentación del pueblo y evitar importaciones”.

Roberto, que es propietario de su tierra e integrante de una cooperativa desde hace dos décadas, explica que si logra cosechar 1.000 mazorcas de maíz debe entregar 800 al Estado para que los distribuya "con precios muy bajos, porque pagan cada mazorca a 0,80 CUP aunque sea de primera calidad, mientras que en la calle la podemos vender a dos o tres CUP".

"Esto es el feudalismo", concluye este campesino graduado en ingeniería agrícola y perteneciente a una larga estirpe de productores de viandas, frutas y granos. "Están haciendo un conteo de las personas que hay en cada finca para calcular cuánta mercancía para el autoconsumo podrá quedarse el campesino, pero es casi como un favor que nos dejen algo".

El Ministerio de la Agricultura ha distribuido una lista por cada Cooperativa de Créditos y Servicios (CSS) y Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) con el número de usuarios inscritos en la bodega de productos racionados más cercana. "Ahora las 30 libras per cápita es responsabilidad de los campesinos que forman parte de estas cooperativas".

"Dentro de cada cooperativa se han asignado cantidades por cada agricultor que tienen que entregar obligatoriamente a la bodega cada mes, de viandas, vegetales y frutas pero se espera que en poco tiempo eso también incluya arroz y frijoles", detalla el campesino. "Por ejemplo, a mí me ha tocado abastecer a doce familias y yo no sé cómo voy a hacer eso".

Los vecinos de la zona que no se dedican a la agricultura pero compran en el mercado racionado temen que este sea el preámbulo para eliminar la cuota de arroz, mayoritariamente importado, que se vende a través de ese sistema. "Aquí la gente se huele que lo próximo es que el Estado no mande nada más a las bodegas".

"Yo no sé, ¿para qué se va a quedar el Gobierno? Si están diciendo que todo el que tenga patio debe sembrar calabazas y piñas, y ahora nos avisan de que nosotros somos los que vamos a abastecer las bodegas, ¿entonces de qué se van a ocupar ellos?", cuestiona.

Para Carlos Manuel, vecino de la misma localidad, las dudas también son muchas. "Ahora han creado un sistema de pago por factura para esta modalidad, si yo tengo dos racimos de plátano tengo que ir a la bodega a entregarlos y me dan una factura para cobrar en el banco, dicen ellos que en menos de 72 horas, pero nadie les cree porque a nosotros nos deben dinero de cosechas desde hace meses que no nos han pagado".

"Si hay un momento de sobreproducción, que es poco probable porque la sequía nos está afectando mucho este año y además no hay casi combustible, entonces nos podemos quedar con el extra si al Estado no le interesa", añade. "Esto lo único que va a hacer es quitarle más entusiasmo a los guajiros que ya están bastante molestos con todo lo que está pasando".

"Todos los años vienen a tratar de comprometernos con algo, al final se llenan quintales en los papeles, comida solo en los informes y compromisos formales que nadie cumple, pero la comida no se logra ni se garantiza", opina con escepticismo Carlos Manuel. "Los guajiros de aquí estamos esperando que se calmen las aguas y todo esto fracase pero por el momento habrá que llevar algo a la bodega para cumplir y no señalarse".

Desde hace años se especula con el fin del mercado racionado en Cuba, un sistema de distribución creado en 1963. El oficialismo ha repetido en varias ocasiones que es preferible "subsidiar personas y no productos", pero la cuota racionada todavía se entrega a todo ciudadano por igual, incluso a aquellos que han alcanzado un nivel de ingresos superior a la media.

Arroz, granos, aceite, azúcar, sal, huevo, pollo y pan, son algunos de los alimentos que aún se mantienen en el circuito subvencionado, mientras que otras mercancías han sido retiradas de la libreta, entre ellas el detergente líquido, los jabones de baño y de lavar, dentífrico, carne de res y cigarros.

Con la llegada de la pandemia a Cuba, algunos productos, como las salchichas o el pollo congelado, que con anterioridad se vendían en el mercado liberado han regresado a la libreta de racionamiento.

