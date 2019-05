Los guías de turismo en la mira de la policía en La Habana Vieja

Las cosas se han complicado para los guías turísticos autónomos en las últimas semanas en La Habana. Acostumbrados a operar desde hace años sin una licencia , ven cómo las autoridades intentan ahora poner coto a sus actividades para proteger el monopolio de las empresas estatales, como Cubanacan o Havanatur.

"Hay que evitar todas las calles cercanas a la estación de cruceros, pero la verdad es que hay días más complicados que otros", cuenta a 14ymedio un guía freelance que prefiere no revelar su nombre. Según su testimonio y el de otro de sus colegas, varios compañeros de profesión han sido detenidos y llevados a la unidad de Cuba y Chacón o multados por las autoridades en el último mes.

"Ya me ha pasado dos veces que me para la Policía estando con clientes en los recorridos. Tremenda pena que me da con ellos, pero yo a todos les digo la verdad, que estamos en un limbo legal y que por eso nos pueden parar", explica el guía, un graduado en lengua inglesa por la Universidad de La Habana que prefiere trabajar por su cuenta.

La inexistencia de una licencia de guía turístico impide el desarrollo de esta actividad dentro de un cauce legal, como preferirían los profesionales. "Muchos de nosotros no tenemos licencia porque no existe. Yo, en particular, tengo una de fotógrafo, y cuando la polícia pregunta siempre cuento que los turistas me contratan para que los acompañe en su recorrido y les tome fotografías. Hasta ahora me ha funcionado, pero algunos de mis amigos han terminado igual en problemas teniendo esta fachada", cuenta.

La de profesor de baile es otra de las licencias más solicitadas por quienes, en realidad, se dedican a recorrer con los turistas las calles principales de Centro Habana.

Luis, chofer de un auto de lujo que hace recorridos de La Habana Vieja a La Plaza de la Revolución dice que "a los guías le tienen abierto tremendo fuego". "Se los llevan detenidos, les ponen una multa, luego otro día otra. Cuando llega la tercera les ponen un acta de advertencia y ya eso son antecedentes penales y se les vuelve imposible andar en zonas donde hay turismo".

La historia de las redadas contra los guías corre de boca en boca entre los que se ganan la vida en la zona del Centro Histórico. Un parqueador de la Lonja del Comercio lo atribuye a que las compañías de cruceros que llegan a La Habana están recibiendo menos reservas para tours y se han quejado porque "los guías recogían clientes del crucero en la misma salida de la Aduana".

El parqueador admite que, aunque en el negocio hay muchos profesionales, también hay "cantidad de estafadores" que se aprovechan de la situación y no están preparados para ese trabajo. "Hace unas semanas aquí hubo una redada grande, se llevaron como unos 20 de un viaje, ahí entraron todos, jineteros de poca monta y guías que llevan años haciendo esto", reconoce.

Hoy arribamos a 2 millones de visitantes, 12 días antes que el año pasado, tendremos un Taller de Administración Extranjera, en la tarde Foro de Negocios Cuba-España, esta noche la gala en el Teatro Alicia Alonso y mañana inauguraremos FITCuba 2019 en Palacio de las Conveciones. pic.twitter.com/qBVJYTYAaT — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) May 6, 2019

Según cifras oficiales la Isla ha recibido dos millones de visitantes internacionales desde que comenzó el 2019 hasta el 4 de mayo. El ministro de Turismo, Manuel Marrero, publicó el dato en su cuenta de Twitter y precisó que esto muestra "un ritmo superior" de llegadas si se compara con igual periodo del pasado año.

La prensa oficial destacó este lunes que Estados Unidos se mantiene como segundo "mercado emisor" a pesar de "la política del Gobierno" de ese país. Al cierre del mes de abril habían llegado a Cuba 257.500 estadounidenses, el 55% en cruceros, "una modalidad que continúa en ascenso y crece el 48% este año" mientras el 45% lo hicieron por la vía aérea.

