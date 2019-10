Dos hipótesis sobre la muerte de Paloma tras recibir una vacuna

Mientras una comisión del Ministerio de Salud Pública investiga las causas que provocaron la muerte, el pasado 9 de octubre en La Habana, de Paloma Domínguez Caballero y la hospitalización de cuatro niños más, los expertos señalan las dos hipótesis más probables: un defecto de fabricación en la vacuna contra paperas, rubeola y sarampión administrada a la bebé de un año; o un fallo en la conservación del producto.

En el primer caso, la responsabilidad recaería sobre el mayor productor mundial de vacunas, Serum Institute of India. En el segundo, la culpa estaría del lado cubano.

A pesar de que esta empresa está avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), su nombre está asociado al fallecimiento de otros tres niños en Nuevitas, Camagüey, en 2002. En aquella ocasión se determinó como causa de las muertes la utilización de un diluyente no estéril. También en 2004, otro menor falleció "por incumplimiento de las normas" para la aplicación de la vacuna.

"Todos los fallecidos en aquella ocasión se debieron a un mal manejo con el diluyente", asegura a '14ymedio' un médico especializado en pediatría sobre lo ocurrido hace 17 años en Nuevitas

"Todos los fallecidos en aquella ocasión se debieron a un mal manejo con el diluyente", asegura a 14ymedio un médico especializado en pediatría sobre lo ocurrido hace 17 años en Nuevitas. "El diluyente se dañó porque no se siguieron las prácticas recomendadas para su uso y todos los menores fallecidos fueron vacunados en el mismo centro de salud", sostiene.

El pediatra apunta que también "hubo otros niños con reacciones adversas pero se fueron estabilizando y lograron sobrevivir". En aquellos momentos "las redes sociales no existían y la información circuló muy poco, entre médicos y sus familiares, además de en Nuevitas donde vivían las familias de los niños muertos", continúa.

Pero, a diferencia de lo ocurrido con Paloma Domínguez, "no hubo una nota oficial y lo que se escuchaba en las calles eran rumores. El Ministerio de Salud Pública nunca confirmó lo sucedido", comenta. Según este doctor, el personal médico implicado en el error recibió "fundamentalmente sanciones administrativas pero ninguna legal".

Fuera de Cuba hay otro precedente que implica la misma empresa. Tresivac, la marca de la vacuna producida por Serum Institute of India se vio involucrada en 2008 en la muerte de un joven de 17 años en Ucrania y, dos días después, 60 personas fueron hospitalizadas tras ser inmunizadas con ella. Unicef negó entonces problemas con la firma y afirmó que el shock séptico que causó la muerte del adolescente "no estaba relacionado con la inmunización". La investigación reveló que se habían producido al menos seis violaciones en el proceso de inmunización.

Cuba tiene una tasa de inmunización superior al 98% según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Para cumplir con el programa, la Isla emplea vacunas de fabricación nacional a excepción de la BCG contra la tuberculosis, la polio y la triple viral (PSR), precisamente la involucrada en estos casos.

Los Estados adquieren fundamentalmente sus vacunas a través de dos organismos que hacen la mediación y aportan fondos, la División de Suministros de Unicef (entre 80 y 100 países) y el Fondo Rotatorio, integrado en la Organización Panamericana de la Salud (unos 41 países de Latinoamérica y el Caribe). Estos canales además permiten obtener los medicamentos a un precio más bajo, pues al adquirir enormes volúmenes y garantizar el pago mediante organismos internacionales, pueden negociar en condiciones más ventajosas. Cuba se adhirió al Fondo Rotatorio en abril del pasado año, hasta ese momento Unicef era quien adquiría las vacunas para Isla.

Precisamente, la intervención de Unicef y el Fondo Rotatorio son las garantías de que los Estados no eligen aleatoriamente a sus proveedores

Unicef ha estado comprando vacunas PSR a Serum Institute of India Ltd. [Instituto de Sueros de la India] desde al menos 2006, lo que garantiza que los productos de la compañía cumplen con los criterios de aceptabilidad que exige Naciones Unidas. Precisamente, la intervención de Unicef y el Fondo Rotatorio son las garantías de que los Estados no eligen aleatoriamente a sus proveedores. Según el organismo de la ONU para la infancia, éstos pueden mostrar sus preferencias a la hora de escoger proveedor pero ellos solo seleccionan vacunas precalificadas.

¿Qué pudo ocurrir en el caso de Paloma? El director nacional del Programa Materno Infantil (PAMI), el doctor Roberto Álvarez Fumero, llamó por teléfono a su madre, Yaima Caballero, para ofrecerle sus condolencias y le adelantó que la causa no estaba relacionada con la vacuna "porque había sido utilizada en el resto del país sin incidentes". Sin embargo, añadió, "algo sucedió" en el policlínico donde fue administrada a la niña. Según un médico cubano especialista en medicina primaria, la ruptura de la cadena del frío puede estar detrás del asunto.

"Se le llama cadena de frío al proceso que requieren las vacunas para mantener una temperatura adecuada. En las condiciones en que tenemos los policlínicos ese proceso no puede darse eficientemente", explica.

"Este proceso siempre ha tenido problemas a nivel nacional. En la mayoría de los policlínicos no se cuenta con los equipos especializados para guardar las vacunas, así que se guardan en refrigeradores domésticos. Tampoco hay los termómetros especializados que van dentro de los equipos de refrigeración para las vacunas que permiten saber si la temperatura ha superado los 8 grados celsius. Así que mantener las vacunas en una temperatura óptima es una utopía", considera.

Esta situación podría haberse complicado más por la crisis de combustible si no se han tomado las medidas oportunas. "A eso se suma que la mayoría de las vacunas vienen en presentación para 10 dosis y el bulbo se manipula fuera del frío 10 veces. Tampoco existen las cavas térmicas necesarias para transportar los bulbos y muchas enfermeras las llevan en un bolsa con hielo", añade.

Sin embargo, Cuba es apta según la Alianza Gavi en cuanto a los criterios de gestión eficaz de vacunas y capacidad de la cadena de frío.

Gavi es, actualmente, el mayor canal de financiación para la inmunización en el mundo. Fundada en el año 2000 por un grupo de donantes, organismos internacionales y parte de la industria, es un organismo público-privado que trabaja para acelerar la implantación de nuevas vacunas y mejorar las coberturas de inmunización. La Alianza trabaja en cooperación con Unicef y el Fondo Rotatorio y suministra ayudas económicas a cinco años vista a los países que cumplen determinados requisitos, entre los que está tener un producto nacional bruto per cápita inferior a 1.500 dólares americanos corregidos por la inflación.

Los países que son admitidos para recibir ayuda de la alianza entran en un programa quinquenal durante el cual se financia el total del precio de la vacuna en el primer año y se disminuye progresivamente hasta el quinto año

Los países que son admitidos para recibir ayuda de la alianza entran en un programa quinquenal durante el cual se financia el total del precio de la vacuna en el primer año y se disminuye progresivamente hasta que en el quinto año el país debe asumir el costo total. Los países que no reciben estas ayudas también obtienen los medicamentos a través de Gavi, pero a mayores precios. Cuba recibe tres tipos de vacunas a través de este fondo, entre las cuáles no está la PSR.

Sin embargo, Gavi auditó el sistema de refrigeración cubano para el programa 2014- 2019 y, en su informe, concluye que a nivel central se disponía de dos cámaras de almacenamiento, una de conservación con capacidad para 2793 m3 para los medicamentos, reactivos y vacunas, y otra de congelación de 200 m3. A nivel provincial se contabilizaron 20 cámaras refrigeradas de 2.640 m3 con temperatura entre 4 y 8ºC, para un período de almacenamiento mayor de 6 meses y 80 cajas frías de 20 litros cada una, distribuidas en las 15 provincias del país y el municipio Isla de la Juventud.

Desde 2016, Cuba ha obtenido la triple viral fundamentalmente a través de un acuerdo entre Iberia y Unicef. La aerolínea española creó una campaña de microcréditos en 2013 por la que al comprar un billete el viajero podía donar dinero a Unicef para campañas de inmunización en el mundo. Los tres últimos años el programa, iniciado en Chad y Angola, se extendió a Cuba y solo durante el pasado año se vacunó a 95.000 niños de la PSR, el 80% de los menores de un año.

