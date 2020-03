No hay mascarillas pero el Gobierno cubano quiere imponer su uso

Las aglomeraciones, uno de los escenarios favoritos para la propagación del Covid-19, están a la orden del día en el transporte colectivo. Los ómnibus atestados siguen siendo la norma y el llamado del Gobierno, ayer en Mesa Redonda, para incentivar el uso de mascarillas parece un mero parche en la situación que vive el país.

"Esta es una acción que se ha monitoreado. Vemos que los pasajeros no están usando los nasobucos. Hay que tomar conciencia, porque sino habrá que establecerlo de forma obligatoria", explicó el titular del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, que indicó que los choferes ya lo utilizan y los vehículos se desinfectan.

La competición mundial por conseguir unas herramientas de protección que escasean ante la velocidad de contagio del Covid-19 es feroz. En España o Italia, países con más casos hasta el momento en Europa, está siendo complicado proveerse de estos materiales y han debido hacer compras de millones de mascarillas, pero la Isla no tiene ni el dinero ni la capacidad de endeudamiento de estos países europeos.

Durante los días previos a la llegada oficial del coronavirus a la Isla, las autoridades explicaron que había escasez de mascarillas y que, aunque pudieran adquirirse con facilidad, Cuba no disponía de recursos para la importación

Durante los días previos a la llegada oficial del coronavirus a la Isla, las autoridades explicaron que había escasez de mascarillas y que, aunque pudieran adquirirse con facilidad, Cuba no disponía de recursos para la importación, por lo que invitó a la población a hacerlos en sus casas. Pero, como han advertido las autoridades sanitarias, estos nasobucos de tela pueden ayudar a limitar la transmisión, pero no a prevenir el contagio. Solo las mascarillas de alta protección lo logran. Además, su uso no impide que se pueda entrar en contacto con el virus al tocar cualquier elemento del vehículo.

Rodríguez Dávila hizo referencia también al transporte interprovincial y explicó que las terminales han sido cerradas por ser lugares de alta contaminación. Para las altas médicas y otras situaciones, añadió, funcionará un mecanismo, pero "no habrá comercialización de pasajes para la población".

El ministro pidió concienciación y comprensión a quienes tenían viajes planificados y recordó que la circulación en autos privados está permitida entre provincias. En relación a esto, afirmó que el combustible está asegurado, aunque no precisó cómo se pretende garantizar lo que ya se encuentra con dificultad en condiciones de normalidad.

En cuanto a los aeropuertos, el ministro explicó el procedimiento que se lleva a cabo con quienes llegan a la Isla. "Todos los pasajeros que arriban al territorio nacional son sometidos a análisis clínicos para detectar posibles síntomas y después, en caravanas, son trasladados hacia los centros de aislamiento en cada provincia", sostuvo. Un control que no ha impedido que los casos que han dado positivo en coronavirus hayan sido, precisamente, por terminales aéreas. Como ha explicado la Organización Mundial de la Salud, los asintomáticos son los propagadores más peligrosos de la enfermedad, porque son prácticamente indetectables y pueden llevar el virus a cientos de personas sin saberlo.

Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, también estuvo en el programa para hablar de la situación del sector. Según su balance, el 15 de marzo había 101.817 turistas en la Isla, que han quedado reducidos, a 29.589 el 24 de marzo. El titular del ramo explicó que ningún extranjero o emigrado entró en Cuba en las últimas 24 horas y 594 cubanos salieron de la Isla, una cifra que pretenden rebajar ya que solo podrán salir las personas autorizadas por razones humanitarias.

"Para quienes ya hemos trasladado a los hoteles les garantizamos opciones para mantener el pago de los servicios al mismo nivel de los hostales donde se encontraban"

García Granda indicó que no hay extranjeros en Viñales y Trinidad, y que los turistas que estaban en casas particulares se están transfiriendo con éxito a hoteles. "Hemos recibido mucha cooperación tanto de arrendadores como de los clientes. Para quienes ya hemos trasladado a los hoteles les garantizamos opciones para mantener el pago de los servicios al mismo nivel de los hostales donde se encontraban", puntualizó. Además, precisó que los extranjeros que residen en Cuba y viven en casas arrendadas no deben trasladarse a hoteles.

"Todos los clientes en los hoteles se mantienen en cuarentena. Nos hemos ocupado de concentrarlos de tal manera que sea más factible evacuarlos mientras llegan aviones al país", puntualizó García Granda. El ministerio de Relaciones Exteriores trabaja con las embajadas de otros países y aerolíneas para las repatriaciones.

Las evacuaciones se harán, explicaron las autoridades, siguiendo el protocolo empleado con los cruceristas del MS Braemar. Los trabajadores que participaron en esa salida están en cuarentena.

En la Mesa Redonda se habló también de educación. La ministra Ena Elsa Velázquez Cobiella, explicó por qué se mantienen abiertos los círculos infantiles, una medida que se mantiene para que los hijos de las trabajadoras puedan estar atendidos. En Cuba existen 1.085 círculos infantiles y, según dijo, solo siete no recibieron niños, lo que "demuestra la importancia de mantenerlos abiertos".

La ministra explicó que los estudiantes deben continuar preparándose en todos los niveles educativos, incluidos los que aspiran a ingresar a los Preuniversitarios. El lunes, como estaba previsto, comenzarán en el canal Tele Rebelde las teleclases. En la mayoría de los países se han habilitado clases virtuales, una medida que no puede ser replicada en Cuba, donde la conectividad es muy escasa por motivos que van desde los tecnológicos a los económicos.

La ministra de Educación indicó que cada estudiante debe llevar sus libros de texto a la casa para las teleclases.

Mientras, los maestros jubilados que fueron reincorporados a la docencia, unos 10.000, y los que están en edad de jubilación deben quedarse en sus hogares y no involucrarse en las tareas de la escuela

Mientras, los maestros jubilados que fueron reincorporados a la docencia, unos 10.000, y los que están en edad de jubilación deben quedarse en sus hogares y no involucrarse en las tareas de la escuela, que estarán en manos del resto de docentes. La obligación de estos será prepararse.

"Tienen la obligación de visualizar las clases que se transmitirán por la televisión, pues constituyen una guía para posteriores clases de consolidación de contenidos que deben preparar con vistas a cuando se reanude el curso", ordenó Velázquez.

La televisión nacional emitió este miércoles las primeras imágenes de los gobernantes cubanos reunidos portando mascarillas. En un salón, con más de una docena de personas sentadas frente a la mesa principal y guardando la distancia de un metro entre cada silla, presidieron el encuentro el presidente, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero.

Curiosamente, solo un par de funcionarios llevaban las mascarillas de tela verde y factura nacional que se han mostrado en los medios oficiales. Las de los altos cargos eran todas diferentes y de tela, sin filtros ni protecciones especiales.

________________________