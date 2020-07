El precio del dólar sube en el mercado negro a punto de comenzar la venta de alimentos en divisas

El cierre de las fronteras y el debilitamiento de las monedas nacionales ante la incertidumbre económica de Cuba han provocado que en los últimos días el precio del dólar haya subido en el mercado informal de la Isla. Esta tendencia podría mantenerse y aumentar en los próximos días ante el inminente comienzo de la venta de alimentos en divisas.



El precio del dólar en el mercado negro ha rozado los 1,15 CUC esta semana y en los principales portales digitales de clasificados los anuncios solicitando comprar la divisa estadounidense superan en número a los vendedores de esta moneda.

Yony, un cambista informal que prefiere cambiar su nombre para evitar represalias, explica a 14ymedio lo que ha ocurrido en las últimas semanas con los fulas, que tiene mucho que ver con el cierre de las fronteras y el corte abrupto del turismo extranjero, ya que buena parte del que circulaba hasta marzo pasado llegaba de mano de las mulas que importan mercancías y remesas de manera informal. "La mayor parte de los dólares que yo vendía me lo traían viajeros, especialmente cubanos que lo traían de Panamá o de Estados Unidos pero ahora con los vuelos cancelados esto es como una pecera en la que no entra oxígeno".

Ya en octubre pasado, cuando el Gobierno cubano anunció la apertura de una red de tiendas estatales en las que podría pagarse en moneda convertible a través de una tarjeta magnética, los dólares subieron hasta acercarse al 1,13 CUC en las redes informales. Sin embargo, poco después se estabilizó cerca del 1,10 hasta el repunte de este mes de julio.

"Los pocos dólares que están en el mercado tienen mucha demanda porque hay gente que está comprando desde ahora no solo para las tiendas en divisas sino para cuando abran las fronteras salir a comprar y abastecerse de productos", apunta el comerciante ilegal. "Ayer mismo vendí los últimos 500 fulas que me quedaban y me los pagaron a 1,16 CUC porque se los llevé directamente a la casa al interesado".

"Si no entra pronto una buena cantidad de dólares el precio va a seguir subiendo pero lo peor no es eso, es que hay muchas operaciones paralizadas porque en esa moneda es que se venden y se compran muchas cosas, por ejemplo conozco propietarios de casa que te dicen que no venden su vivienda si no le pagas todo o una parte en fulas. No es solo el precio, es que el dólar está como el champú y la pasta de diente: desaparecido".

En las casas de cambio oficiales (Cadeca), donde la moneda solo se compra y no se vende, la cotización no se ha movido de 0,87 dólares por 1 CUC desde hace años porque se trata de un mercado controlado por el Estado, a diferencia del mercado paralelo, donde rige la ley de la oferta y la demanda. Además, las autoridades gravan con un 10% la divisa estadounidense, a la que hay que sumar un 3% de comisión.

El gravamen del 10% sobre el dólar es uno de los tragos amargos de los nuevos comercios en divisas. Desde enero de este año las transferencias están exentas del gravamen, pero a los depósitos físicos se les sigue aplicando.

"La dolarización eleva riesgos de una devaluación del CUP y por eso la pospone. Alivia, pero no resuelve problemas de fondo que debilitaron el sistema monetario y financiero", advirtió recientemente el economista Pedro Monreal. "Desdolarizar exige fortalecer la moneda nacional y eso es, principalmente, un reto de producción".

Como la tasa de cambio entre el CUC y el CUP se mantiene forzada desde hace años, Monreal también cree a que la irrupción de los fulas en el comercio puede tensar aún más esa relación. "La dolarización no solamente establece oficialmente el dólar como moneda 'paralela, sino que al actual régimen cambiario fijo del CUC y CUP en relación con las divisas agrega un nivel de rigidez al separar parte del circuito monetario de las condiciones de la economía interna".

Aunque en la Isla circulan oficialmente el peso cubano (CUP) y el CUC, el dólar actuado como referencia financiera en la Isla y ha estado presente en las transacciones informales incluso en los años en que la simple tenencia de la "moneda del enemigo" estuvo prohibida.

En 1993, cuando la crisis económica tocaba fondo, Fidel Castro autorizó la posesión de la moneda estadounidense, dando paso a uno de los cambios más profundos ocurridos en la economía desde la Ofensiva Revolucionaria de 1968. La sociedad se dividió entre quienes solo tenían acceso a la moneda nacional a través de sus salarios y aquellos que podían permitirse un mejor nivel de vida gracias a las remesas, las entradas provenientes del turismo o de los negocios informales.

La instauración del peso convertible fue un intento de revertir la dolarización de la economía cubana, pero con el tiempo el CUC fue perdiendo fuerza y su caída en desgracia se agravó cuando hace unos años las autoridades anunciaron que solo sobreviviría el peso cubano tras una esperada unificación monetaria que, por la baja productividad de la economía, parece cada vez más distante.

