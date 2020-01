Los dos médicos cubanos secuestrados en Kenia cumplen nueve meses de cautiverio

(EFE).- Los dos médicos cubanos secuestrados en Kenia por supuestos miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab cumplen este sábado nueve meses de cautiverio, mientras el Gobierno keniano insiste en que "están bien" e intenta conseguir su liberación.



"Sabemos con certeza que están bien, pero el plan para garantizar su rescate continúa. Queremos liberarlos vivos para que puedan reunirse con sus familias", confirmó hoy a Efe el portavoz del Ejecutivo keniano, Cyrus Oguna.



Oguna reiteró así la postura que las autoridades kenianas mantienen desde hace meses sobre el estado del cirujano Landy Rodríguez y el especialista en medicina general Assel Herrera Correa, secuestrados el pasado 12 de abril por presuntos miembros de Al Shabab en la ciudad de Mandera, cerca de la frontera con Somalia.

Ni el Gobierno de Kenia ni los propios secuestradores han aportado, hasta la fecha, prueba de vida alguna

Pese a insistir en que los doctores se encuentran "bien" en algún lugar de Somalia, ni el Gobierno de Kenia ni los propios secuestradores han aportado, hasta la fecha, prueba de vida alguna.



A ese respecto, el portavoz gubernamental abogó por la discreción y subrayó a Efe que no puede divulgar el "paradero" de Rodríguez y Herrera por motivos de "seguridad".



"Si decimos dónde están -insistió-, ¿qué ocurrirá? Pueden ser trasladados a otro sitio. Por tanto, sabemos dónde están pero no podemos revelarlo por la seguridad de la operación y la situación en la que se encuentran".



Preguntado si los raptores han exigido el pago de un rescate a cambio de la libertad de los galenos, Oguna fue tajante: "no, hasta donde yo sé", respondió.

En mayo pasado, líderes ancianos de Kenia y Somalia que viajaron a la región somalí de Jubaland, controlada por Al Shabab, para negociar en favor de los cubanos dijeron haber visto a los doctores con vida y prestando asistencia médica a la población local.

Los secuestradores llegaron a demandar una recompensa de unos 1,5 millones de dólares como condición para su liberación

Según esos líderes tradicionales, los secuestradores llegaron a demandar una recompensa de unos 1,5 millones de dólares como condición para su liberación, informó entonces la prensa keniana.



En todo caso, Oguna aclaró que el Gobierno keniano sigue una política muy clara en estos casos: " nunca negociar con terroristas. Esa es nuestra posición y eso nunca ha cambiado", zanjó.



Por su parte, el embajador de Cuba en Kenia, Ernesto Gómez Díaz, aseguró a Efe que, de momento, "no" hay novedades sobre la suerte de Rodríguez y Herrera.



"Se mantiene todo absolutamente igual. No tenemos nada, ni hacia delante, ni hacia atrás. Estamos en el mismo lugar. Nosotros no perdemos la esperanza", agregó el embajador.



El pasado 30 de diciembre, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habló con sus homólogos de Kenia, Uhuru Kenyatta, y Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo, sobre "las gestiones para el regreso seguro a la patria" de los médicos, según indicó en su cuenta oficial de Twitter, sin facilitar más detalles.



A mediados de ese mes, la viceprimer ministra de la iIla, Inés María Chapman, afirmó tras volver de Kenia, donde participó en una cumbre de los países ACP (África, Caribe y Pacífico), que el Gobierno keniano le ratificó que los doctores "se encuentran bien".



Los dos médicos se dirigían al hospital de Mandera acompañados de escoltas armados cuando fueron interceptados y secuestrados el 12 de abril de 2019, tras un tiroteo en el que murió uno de los policías que velaba por su seguridad.



Después del ataque, Kenia movilizó comandos de la brigada de élite LRS del Ejército, especializada en recopilar información en territorio hostil, en apoyo de policías y militares para atrapar a los secuestradores, que cruzaron con los médicos a Somalia.



El Gobierno keniano cree que detrás de ese acto se hayan militantes de Al Shabab, grupo somalí que se adhirió a Al Qaeda en 2012 y que suele hacer incursiones en la vecina Kenia para perpetrar ataques en represalia por la presencia de su Ejército en Somalia.



Los galenos secuestrados forman parte de un contingente de un centenar de profesionales cubanos -incluidos a radiólogos, cirujanos plásticos y ortopédicos, neurólogos y nefrólogos- que llegaron en 2018 a Kenia en virtud de un acuerdo bilateral para mejorar el acceso a servicios sanitarios especializados en el país africano.



Tras el secuestro, las autoridades kenianas reubicaron en zonas más seguras a médicos cubanos desplegados en condados de Kenia limítrofes con Somalia, donde Al Shabab busca instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).



Desde el derrocamiento en 1991 del dictador Mohamed Siad Barré, Somalia es un país sacudido por el conflicto y el caos, sin un gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

