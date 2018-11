La prensa oficial cubana enseña los dientes a Jair Bolsonaro

Estos días la prensa oficial controlada por el Partido Comunista ha afilado la retórica después de la decisión del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de dar el portazo al programa Mais Médicos en Brasil. Los medios de la Isla no han escatimado en insultos al presidente electo Jair Bolsonaro, que bajo un pretendido interés humanitario con el que en realidad buscaba distanciarse de La Habana políticamente, condicionó la permanencia de los galenos cubanos a una serie de medidas que no gustaron a las autoridades de la Isla.

El próximo dirigente del gigante suramericano reúne características que encajan a la perfección en el molde del adversario de la Plaza de la Revolución de La Habana: defensor de la dictadura militar, ultraderechista y muy crítico con el Gobierno de la Isla. Su perfil lo convierte en un perfecto sucesor de Ronald Reagan para el oficialismo.

"Nos levantamos y es Bolsonaro, nos acostamos y sigue siendo Bolsonaro", lamenta Yanisbel, una habanera de 45 años que asegura que "por estos días no vale la pena encender el televisor porque todo es lo mismo". Los noticiarios están llenos de entrevistas con galenos cubanos que describen sus sacrificios y logros durante la misión en Brasil y también de ataques al "nuevo giro político" en el, hasta hace unos años, país aliado.

Granma, el órgano oficial del PCC, se ha esmerado en reportajes, columnas de opinión y notas informativas en las que subraya la "falta de moral" del próximo Gobierno brasileño para cuestionar el accionar de La Habana y proclama que "venció la insensatez" con la salida de los profesionales de la salud de la Isla del programa Mais Médicos.

Entre tanta profusión de palabras y de adjetivos, los lectores y televidentes han notado que falta algo importante. "No nos han dicho el pollo del arroz con pollo y lo que sabe todo el mundo", advierte Duany, un barbero por cuenta propia que lleva varios días desmenuzando el tema con sus clientes. "La prensa cubana no ha contado que Bolsonaro quiere que nuestros médicos ganen su salario íntegramente y que puedan llevar a su familiares", opina.

En un país donde las nuevas tecnologías ponen en jaque a la censura oficial resulta cada vez más difícil esconder una información. "Todo el mundo lo sabe, todo el mundo habla en la calle de lo mismo pero en el noticiero estelar no lo mencionan", lamenta Duany. "Eso le hace perder credibilidad a la prensa y desmiente todos los llamados a terminar con el secretismo que de vez en cuando hace en la televisión algún funcionario".

"Este es el típico caso que pone a prueba la política editorial", asegura un joven graduado de la Facultad de Comunicaciones de La Habana que pidió el anonimato. "El hecho de que en la prensa nacional solo se refleje una opinión y una manera de ver el fin del acuerdo del Ministerio de Salud Pública con el Gobierno brasileño es muy significativo".

El joven rechaza que no hayan entrevistado "a un solo médico de los que ahora debe regresar a Cuba que no esté de acuerdo con la decisión del Minsap o que planee acogerse al asilo político que les ha brindado Bolsonaro". Tampoco "se han difundido testimonios de familiares aquí que no estén de acuerdo con los bajos salarios o la separación familiar que imponía la misión".

En lugar de eso, los medios oficiales han preferido difundir testimonios e historias como un coro muy sincronizado y sin diferentes acordes. "Volvemos a caer una y otra vez en lo mismo y después se nos llama a hacer un periodismo más pegado a la realidad, pero cómo si no se publica la realidad", lamenta el recién graduado.

Mientras, las antenas parabólicas ilegales y otros formas de distribución de información experimentan un alza de usuarios. "La gente está a la espera de que Bolsonaro pueda ampliar el ofrecimiento de asilo político a otros profesionales cubanos o que flexibilice el visado para viajar desde la Isla hasta ese país", especula Ricardo, distribuidor de la señal clandestina de varias parabólicas.

La contrapartida a Bolsonaro en los medios oficiales es Dilma Rousseff, quien durante su mandato estrechó los vínculos con La Habana

"Hace unos días lo que más demanda tenía eran las telenovelas y las series pero en la última semana me han pedido que transmita todos los noticieros de Florida y cualquier programa que toque el tema de Bolsonaro", detalla a este diario. En la azotea de su casa en Centro Habana, camufladas detrás de una supuesta jaula para palomas, Ricardo tiene instaladas tres antenas de la que salen metros y metros de cables que llegan hasta la sala de más de un centenar de familias.

La contrapartida a Bolsonaro en los medios oficiales es Dilma Rousseff, quien durante su mandato estrechó los vínculos con La Habana y facilitó que el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social prestara más de 680 millones de dólares para la ampliación del Puerto de Mariel, la obra emblemática del Gobierno de Raúl Castro.

"Hemos vuelto a la fábula del bueno y el malo, del verdugo y la víctima", asegura Susana, una jubilada que por más de un cuarto de siglo trabajó para el ministerio de Comercio Exterior. "Esto va a durar y vamos a tener a Bolsonaro para rato", sentencia la mujer con una hija que forma parte de los más de 8.300 galenos que sigue en tierra brasileña.

"Esto es como una novela brasileña, por capítulos, pero ya se sabe quién es el malo-malo y quién hace de la esclava Isaura", sentencia la mujer.

