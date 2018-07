La policía amenaza a un periodista con más represión por trabajar "para un medio imperialista"

El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones fue liberado la tarde de este jueves tras 58 horas de arresto en Guantánamo. La policía le hizo un acta de advertencia por "difundir noticias falsas que atentan contra la paz internacional" y lo amenazó con un aumento de las presiones en su contra, según denunció el reportero a 14ymedio.

“El martes pasado, a eso de las ocho de la mañana se aparecieron en mi casa una docena de personas entre funcionarios de la policía y agentes de la Seguridad del Estado”, cuenta Quiñones. “Les exigí que la orden de registro tenía que tener estar firmada por un fiscal y resolvieron la firma en tan solo quince minutos”, relata.

El reportero, asiduo colaborador de Cubanet, reconoce que a pesar de considerarse “un hombre ecuánime” no pudo evitar llamar a los oficiales “esbirros y cobardes”.

Tras esposar al reportero, los oficiales lo trasladaron a la Unidad Provincial de Procesamiento Penal. Su esposa, Ana Rosa Castro, permaneció en la vivienda durante las más de tres horas que duró el registro. Los uniformados nunca le explicaron a la pareja los motivos de la operación policial.

Las autoridades se llevaron una memoria USB, el pasaporte del periodista y documentos personales como la fotocopia de su contrato de servicio móvil con la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba.

Entre las propiedades de su esposa que fueron incautadas se encuentra “una computadora de mesa, una laptop, un radio, un reproductor de música, 800 CUC, documentos y una cámara fotográfica, propiedad de Cáritas”, una ONG católica para la que trabaja la mujer.

“Vivo con la presión psicológica de que un día me levanto y puedo tener a todas esas personas en la puerta”, asegura Quiñones.

“En los interrogatorios hicieron hincapié en ya no me iban a considerar un hombre de la cultura ni de ideas y que a partir de ahora sentiré toda la fuerza de la represión”

Los agentes explicaron que revisarían las computadoras para, en dependencia del resultado, devolverlas o incautarlas. La pareja está preocupada porque los oficiales no dejaron un acta de ocupación, una práctica de rigor, cuando la policía hace allanamientos.

“En los interrogatorios hicieron hincapié en ya no me iban a considerar un hombre de la cultura ni de ideas y que a partir de ahora sentiré toda la fuerza de la represión”, detalla Quiñones. “Para ellos soy un contrarrevolucionario y estoy atacando al Gobierno con mis escritos”.

Lo oficiales acusaron verbalmente al reportero de ser “un mercenario” que trabaja para un medio de prensa “del imperialismo”, refiriéndose a Cubanet, con sede en Miami.

"Me negué a firmar el acta de advertencia con la que me liberaron porque no quisieron darme una copia", explica Quiñones.

En los últimos años activistas, opositores, periodistas y miembros de la Sociedad Civil independiente han sido víctimas de registros en sus viviendas que han terminado con la incautación de sus implementos de trabajo.

En 2016 las autoridades asaltaron el Centro de Información Legal, Cubalex y un año más tarde allanaron la sede del Centro de Estudios Convivencia, en Pinar del Río. La casa de Eliécer Ávila, presidente del Movimiento Somos+ también fue allanada y la Galería-Taller El Círculo, que coordinan de conjunto el artista Luis Trápaga y la activista Lia Villares.

En fecha más reciente el periodista independiente holguinero Osmel Ramírez fue víctima de una detención de tres días y de un registro en su vivienda.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.