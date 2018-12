Una veintena de organizaciones independientes cubanas hacen campaña por el “No” a la Constitución

Varios partidos opositores, grupos de la sociedad civil y entidades de derechos humanos, que suman una veintena de organizaciones independientes cubanas, califican la Carta Magna de "antidemocrática" en una declaración publicada este sábado. Los firmantes agregan que se han unido para promover el voto por el No en el referendo constitucional.

"Compatriotas: pedimos que votes NO en el referéndum, porque esta Constitución es una careta para el mundo y no resuelve tus problemas”, dice la convocatoria, que se ha distribuido pocas horas antes de que los diputados de la Asamblea Nacional apruebe definitivamente el texto constitucional que irá a referendo el próximo 24 de febrero.

Los activistas que respaldan la declaración, entre los que destacan organizaciones como la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y el Foro Antitotalitario Unido (Fantu), explican sus razones para el No y enumeran los graves problemas que afectan a la Isla. “Cada vez es más difícil conseguir comida, el salario no alcanza y las viviendas se nos caen".

"Los hospitales hoy no funcionan por la falta de médicos, la escasez de medicamentos y las pésimas condiciones”, agrega el texto. "El sistema de educación está cada vez peor. El régimen mantiene la represión contra quienes exigen sus derechos", por lo que "es el momento de que comencemos a plantarles cara" a las autoridades.

"El régimen mantiene la represión contra quienes exigen sus derechos", por lo que "es el momento de que comencemos a plantarles cara" a las autoridades, aseguran los firmantes

"Pedimos a nuestros conciudadanos que voten NO a una Constitución que es antidemocrática y desconoce la pluralidad de la sociedad cubana", reclaman las organizaciones que han rubricado la convocatoria, entre las que están también grupos que defienden el acceso a la información, como la Asociación Pro Libertad de Prensa.

"Sabemos que este no será un referéndum en condiciones democráticas", opinan los firmantes, quienes pronostican que "el Gobierno cubano no permitirá igualdad de oportunidades entre las campañas del 'sí' y del 'no', en cuanto a recursos, participación en medios de comunicación y actos públicos".

No obstante esa desventaja, abogan por no renunciar "a que le llegue el mensaje alto y claro de una parte importante de la ciudadanía que está cansada de 60 años de fracasos". En el texto se propone el uso de etiquetas para las redes sociales, al estilo de #YoVotoNo #VotaNo #ApuntaNo y #CubaVotaNo.

Durante las últimas semanas varios activistas y líderes opositores han manifestado sus críticas a la reforma de la Carta Magna. En el centro de la polémica está el artículo 5, que establece que "el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado".

Los opositores denuncian que la nueva Constitución no incorpora modificaciones del sistema político, aunque reconoce la propiedad privada y la importancia de la inversión extranjera y establece la figura de primer ministro, entre otros cambios.



Lista de las organizaciones que han apoyado la declaración, por orden alfabético:



-Artistas contra el Decreto 349



-Asociación Damas de Blanco



-Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP)



-Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC)



-Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CCIR)



-Cuba Independiente y Democrática (CID)



-Cuba Piensa



-Foro Antitotalitario Unido (FANTU)



-Fundación Cubana por los Derechos LGBTI



-Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC)



-Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación



-Movimiento Cubano Reflexión



-Movimiento Maceista por la Dignidad



-Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)



-Observatorio de Derechos Electorales (ODE)



-Partido por la Democracia "Pedro Luis Boitel"



-Proyecto Di.Verso



-Red de Apoyo OCDH (Camagüey)



-Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)

________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.