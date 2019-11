Acuéstense, que viene el neoliberal a devorarlos

Diario de Cuba le contó a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, 22 faltas de dicción en su discurso de 17 minutos ante los "No-alineados". Es cierto: habla "con un tabaco en la boca", aunque no fuma puros, como algunos villaclareños, y trastoca la erre y la ele, algo habitual en ciertas zonas de Andalucía y el Caribe.

Pero más grave fue lo que destacara 14ymedio, otra publicación de la oposición: un garrafal disparate en el terreno de la homofonía o paronimia. Díaz-Canel confunde los verbos "propiciar" y "propinar". El mandatario cubano felicitaba a Alberto Fernández y Cristina Kirchner y escribió en Twitter: "Merecido triunfo que propicia (sic) una derrota al neoliberalismo". Supongo que quería decir "propina".

Tampoco sabe que el "neoliberalismo" no existe. Es una etiqueta vacía utilizada por los socialistas de todo pelaje para descalificar a sus adversarios. Ricardo López Murphy, un brillante economista argentino, amenaza a sus nietos con esa pavorosa fabricación: "acuéstense o viene el neoliberal a devorarlos". El fantasmagórico neoliberal es la versión moderna del "hombre del saco".

Lo que existe son algunas medidas económicas sensatas que defendemos los liberales, aunque vaya por delante que el liberalismo es, primero, una convicción moral; en segundo término, una cuestión legal; y, por último, ciertas propuestas económicas surgidas de la experiencia. Por ejemplo, controlar la inflación (el más devastador fenómeno contra los pobres), contar con una baja presión fiscal, limitar el gasto público y el número de funcionarios al nivel de los ingresos, y tener pocas regulaciones (las indispensables), dado que la experiencia nos indica que ésa es la hendija por la que suele colarse la corrupción.

No se trata de que desaparezca el Estado, sino que haga bien las tareas que le hemos encomendado. Fundamentalmente, que proteja la seguridad de los individuos y sus propiedades; que los crímenes y las violaciones de la ley no queden impunes, incluidos los destructores encapuchados y los saqueadores; y que tutele y estimule imparcialmente la presencia de mercados abiertos absolutamente hospitalarios con los emprendedores.

En cuanto a la salud y la educación, es muy importante potenciarlas como un esfuerzo conjunto de la sociedad, pero sin colocarlas directamente bajo el control del Estado. Es preferible pagar esos servicios mediante vouchers para que las familias elijan el mejor hospital y escuela, como hacen en Suecia desde el fracaso del estatismo a principios de los años noventa, para conseguir que las instituciones compitan y no se duerman sobre los laureles.

Ésa es la verdadera distinción entre liberales y socialistas. Los liberales pensamos que los individuos son capaces de tomar mejor las decisiones personales, mientras los socialistas están seguros de que es preferible que esa selección la haga el Estado.

Los trabajos del Premio Nobel de Economía James M. Buchanan debían haberle puesto punto final a esa eterna discusión. Buchanan y sus discípulos demostraron con sus estudios (Escuela de Virginia) que los funcionarios y los políticos, como cualquier hijo de vecino, toman sus decisiones en procura de sus propios beneficios electorales y económicos y no en aras de un hipotético "bien común". [ The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, por James M. Buchanan y Gordon Tullock].

Por eso son mil veces preferibles las cuentas privadas de capitalización y ahorro para las pensiones (por ejemplo, las 401k norteamericanas o las AFP chilenas) que los fondos públicos, siempre al alcance de la "contabilidad creativa" de políticos y funcionarios deshonestos interesados en fomentar la clientela con el dinero de otros.

Esto no quiere decir que los individuos tomen siempre las decisiones correctas. Los argentinos llevan setenta años equivocándose sistemáticamente. Los cubanos aplaudimos delirantemente la llegada de Fidel Castro al poder. Los venezolanos lo hicieron mayoritariamente con Hugo Chávez y, más tarde, con Nicolás Maduro. Los dictadores Daniel Ortega de Nicaragua y Evo Morales tienen el respaldo de al menos el 20% del censo nacional. Errar es de humanos, pero mucho más humano es persistir en el error.

