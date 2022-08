Pan y circo

Ciudadana, ciudadano:

bienvenidos a la farsa

y a sumarse a la comparsa

de este gran circo romano

que a diario obliga al cubano

a robar, a delinquir,

a resolver, a mentir

y a aplaudir a un ideal,

pues lo impuso el General

que ha dictado el malvivir.

Saludos al respetable

público de esta función:

esta noche hay apagón.

Vengan a comerse un cable

kilométrico, implacable,

sin agua, sin gas, sin luz

–o cómanse un avestruz,

sin condimentos, sin sal–,

por orden del General

de apellido Castro Ruz.

Contra el pasado y su herrumbre:

¡Sonrían para la foto!

¡Suspendan ese alboroto!

¡No muestren la podredumbre!

¡Ni el hambre en la muchedumbre!

¡ Ni al ministro con su panza!

Enfóquense en la alabanza,

no en las cosas que andan mal.

Celebren al General.

Y, en serio, ¡corten la chanza!

Posen para la ocasión

con actitud triunfalista.

Traigan a Kcho (el "artista"),

a Sandro Castro (el sangrón)

y a un ministro gordinflón.

Traigan también a Lis Cuesta,

y pongan cara de fiesta

en medio del temporal.

¡Y aplaudan al General!

(Si no lo hacen, se molesta).

La bandera, en primer plano;

al fondo, ese mar añil.

(Escondan bien el fusil

que amenaza al ciudadano).

Incluyan a un miliciano

en labores de rescate.

(¡Regálenle un aguacate

en ceremonia oficial!).

Y ensalcen al General

que ordenó este disparate.

Al ministro en guayabera

no lo muestren de perfil,

que a la población civil

–con seis décadas de espera–

no le hará gracia la esfera

que en su panza se acumula,

mientras el hambre estrangula

al pueblo que come mal,

y mientras el General

posa con su cara chula.

Anuncien el apagón

de catorce horas seguidas,

y repasen las medidas

activas de represión,

porque esta Revolución,

que es catástrofe y desgracia,

es, también, gerontocracia,

y está en su fase final.

Bien lo sabe el General:

se acerca la democracia.

________________________

