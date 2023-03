El Team Asere no pertenece a la dictadura, es del pueblo cubano

Una vez escuché decir a un influencer, cuyo nombre no quiero recordar, que la "oposición cubana se enfrentaba a un régimen científico usando la improvisación". Puede que esta idea haya surgido de forma creativa y espontánea o venga del argumento de Gene Sharp que reza: "La idea de que la improvisación te proporcionará un gran éxito es absurda, es exactamente lo contrario. Si no sabes lo que estás haciendo, lo más probable es que te metas en graves problemas".

Este es el cuento de la buena Pipa de la oposición cubana, siempre acientífica, alejada de las mentes preclaras que la conforman: es tan poca nuestra conciencia del poder real que terminamos actuando sin la nobleza de los vencedores. Esta forma visceral y predecible de los hermanos en oposición a la dictadura es nuestro talón de Aquiles, pues el régimen, científico, metódico y apertrechado de recursos propagandísticos, viene, nos pincha y ya sabe de que pata vamos a cojear.

La pelota es redonda y viene en caja cuadrada, y así está el mundo, lleno de supuestas contradicciones y soluciones lógicas. Pero si no te detienes a observar con disciplina budista los problemas reales que te pasan frente a la nariz, te seguirán jodiendo ad infinitum. Puede que aún no lo veas, pero el decrépito régimen y Canel, te pasaron gato por liebre.

El Gobierno cubano está en clara crisis de prestigio, sus símbolos y consignas se desmoronan. La oposición, por azar o persistencia, ha logrado imponer nuevas historias, ha alzado nuevas banderas, ha impreso en la mentalidad cubana nuevos lemas y metas. Para el régimen, ver caer su edificio ideológico construido con cemento soviético no debe ser señal de buenos augurios. Ellos pueden ser unos "singaos", pero bobos no son. Así que se han dado a la tarea de fabricar nuevas victorias y sentir orgullos renovados con sabor a PCC (Partido Comunista Cubano).

El Clásico Mundial era el mejor espacio para dar esta pequeña batalla cultural. Mandan al Equipo Asere con la "misión" de llevar la victoria a la Cuba "víctima del bloqueo", al "pueblo oprimido" que hizo una revolución socialista imperdonable a solo 90 millas del imperio más grande... Bueno, ya sabes cómo sigue la propaganda. Lo hacen, además, sabiendo cómo actuaremos ante tal provocación. Sacamos del bolsillo la improvisación y comenzamos a formar campañas sin sustento, ni contenido empático, para boicotear a peloteros mal pagados que, como ha demostrado la historia, aprovechan estos certámenes para el fichaje de sus vidas que los sacará para siempre de ese infierno en que viven.

Sin el más mínimo apego a las bases de la propaganda, sin entender que el marketing, sea comercial o político, busca empatizar, atraer, enamorar y comprometer al receptor, pues nos prestamos al juego del PCC. Divide y vencerás, envenenaron al equipo con la mano extendida de Díaz-Canel e hicieron que comenzara el gran debate, si era ético morder o no la manzana de la "madrastra comunista".

Aceptamos los hechos tal cual la narrativa oficialista quería presentarlos. No intentamos por un momento una estrategia elástica, de repliegue y contraataque. Nos atrincheramos en el discurso predecible y comenzamos a actuar por impulso. Iniciamos las campañas de desprestigio de un equipo de pelota, de gente que sufre la inflación como cualquiera, que tiene primos o conocidos presos por el 11J, cubanos del montón, más cercanos a nosotros que a ellos... y los volvimos la encarnación del mal.

En esta distracción propagandística no fuimos creativos. Pienso, ¿acaso no era mejor darles apoyo, arrebatarle la propiedad del equipo a la dictadura?. Podíamos perdonarles cualquier declaración. Al final son miles los cubanos que han tenido que apoyar al régimen circunstancialmente, mientras preparan la escapada. Era mucho más estoico que reafirmáramos que el deporte es del pueblo cubano y que ningún partido sectario podía abolir eso. ¿Acaso no hay fotos de Yulieski Gurriel recibiendo premios de la mano de Fidel Castro? ¿Acaso no es ahora la familia Gurriel un símbolo de cubanos libres y prósperos en Estados Unidos? ¿Acaso no van miles de cubanos a aplaudirlo y tomarse fotos con él?

Estamos a tiempo de recibir al Equipo Asere por todo lo alto en Miami, la tierra de los cubanos libres, la casa de la familia cubana. Equipo Cuba que se presente en el sur de la Florida es siempre Home Club. Si fuéramos una oposición inteligente llenaríamos el estadio de banderas de Cuba, de Estados Unidos, con carteles de "Patria y Vida". Llevaríamos gritos de victoria y apoyo, para que se sientan en casa. Es muy probable que muy pronto se muden para ahí. Me gustaría ver cómo carajo van a transmitir en la televisión cubana un estadio lleno de cubanos felices, anticomunistas y peloteros hasta la médula, apoyando al equipo Cuba y gritando "libertad". De eso se trata, así se juega con ciencia.

________________________

