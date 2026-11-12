Aleccionadora sacudida en Estados Unidos

Trump se empeñó en estrangular la capacidad de razonamiento del votante, en un afán por hacerle creer que las cosas eran como él las decía y no tal cual se exhibían en la cruda realidad.

San Salvador/En una sorprendente entrevista concedida a la cadena CBS, justo en su programa periodístico más emblemático, 60 Minutes, Donald Trump hizo varias declaraciones contrastantes con la agresiva narrativa que había desplegado apenas días atrás durante la campaña electoral de medio mandato. Aceptada la derrota del 3 de noviembre, el presidente admitió también que la guerra en Irán era impopular, que su política de deportaciones fue “demasiado dura” y que él era muy capaz de buscar acuerdos con sus opositores demócratas sin insultarlos.

Estas no son, por cierto, el tipo de admisiones a las que Trump nos tiene acostumbrados. En esa misma entrevista, sin embargo, matizó sus propios matices diciendo que volvería a atacar Teherán, que “mucha gente creía” que la mayoría de personas deportadas durante su gestión eran criminales y que él no podría dejar de odiar a sus enemigos políticos aunque ello le vedara su entrada al cielo en el momento de la muerte. Aunque esté vencido, pues, Trump sigue siendo Trump.

Matizó sus propios matices diciendo que volvería a atacar Teherán, que “mucha gente creía” que la mayoría de personas deportadas durante su gestión eran criminales y que él no podría dejar de odiar a sus enemigos políticos

Pero esta tensa conversación en 60 Minutes revela varias cosas interesantes sobre el mandatario estadounidense y la forma en que se ha visto obligado a procesar los duros resultados del pasado 3 de noviembre. A decir verdad, la forma estrepitosa en que perdió el enorme capital político que recibió hace solo dos años es un signo de la capacidad de la sociedad estadounidense para reaccionar en contra de la insensatez. Y de cómo ese veredicto, expresado como ha sido en las urnas, termina siendo reconocido incluso por alguien con las características psíquicas del líder republicano.

Demasiados atentados contra las reglas democráticas, tan cínico despliegue de arbitrariedades, tantas decisiones en contra de la lógica más elemental, acumularon los niveles de rechazo suficientes para que en apenas una legislatura bianual los ciudadanos de EE UU le retiraran al partido oficial el gran respaldo que le habían dado en noviembre de 2024.

Es verdad que las elecciones de medio término generalmente castigan al presidente de turno. Por su misma naturaleza, el poder desgasta a quienes lo ejercen, y ocurre con frecuencia que los errores del Ejecutivo repercuten en el legislativo de manera gráfica. Pero esta vez se trata de un cambio tan voluptuosamente áspero, que el actual inquilino de la Casa Blanca ha sido despojado de todo aquello que su propio fenómeno le había hecho ganar: dos años para hacer casi lo que se le viniera en gana.

El actual inquilino de la Casa Blanca ha sido despojado de todo aquello que su propio fenómeno le había hecho ganar: dos años para hacer casi lo que se le viniera en gana

Y no es que Estados Unidos no hubiera tenido ya gobernantes imprudentes y poco lúcidos. El problema es que Trump abusó de sus potestades como nadie lo había hecho antes de él. La debacle electoral republicana ha sido la consecuencia directa de haberle otorgado el liderazgo absoluto a alguien con semejante temperamento y con esa forma tan amoral de entender los privilegios del poder.

Además de los errores puntuales que en esta columna hemos repasado, Trump también se empeñó en estrangular la capacidad de razonamiento del votante, en un afán por hacerle creer que las cosas eran como él las decía y no tal cual se exhibían en la cruda realidad. Eso, ni a la larga ni a la corta, podía funcionarle.

Sus asustados partidarios, por supuesto, sí temían la derrota. Por eso buscaron manipular los distritos electorales, interpusieron demandas preventivas en Estados estratégicos, intentaron imponer límites al voto por correo e insistieron hasta el colmo en que Joe Biden, en 2020, había obtenido un triunfo deshonesto. Siempre pareció que, si los márgenes eran estrechos, Trump se atrevería a impugnar los comicios alegando fraude. Nunca dejó de amenazar con desconocer los resultados si estos le desfavorecían.

Pero el mazazo del 3 de noviembre fue letal, contundente: no había manera de justificar una nueva pataleta en nombre de la legalidad. Todas las encuestas, casi sin excepción, habían vaticinado lo que ocurriría. El hartazgo ciudadano se respiraba en las calles. Candidatos republicanos optaron por apartarse de la vociferante agenda presidencial, que por su parte no alcanzaba a llenar los aforos ni siquiera de pequeños gimnasios colegiales. El día de los comicios, para colmo, la participación fue altísima, una de las más nutridas en más de medio siglo a pesar de tratarse de un evento de medio mandato. Los jóvenes, en abrumadora mayoría, decidieron no avalar el proceder de Washington.

Como cabía esperar, Trump ha sido víctima de su propio personaje. No tuvo la sagacidad —quizá tampoco el juicio— de leer que su victoria de 2024 era en realidad un abierto repudio a sus contrincantes demócratas. Los estadounidenses, que rechazaron sin duda a Biden en 2024, en ese momento tampoco estaban entregando un cheque en blanco a su contendiente republicano. Hoy queda claro por qué querían a este presidente y qué cosas importantes no recibieron de él.

Ahora le toca al Partido Demócrata asumir la responsabilidad de administrar con mayor sabiduría su aplastante victoria, porque haber obtenido la mayoría en ambas cámaras del Congreso, así como numerosas legislaturas estatales y gobernaciones, no significa que los electores respalden todas sus agendas. Si saben aprender en cabeza ajena, deberían tener presente lo que el exceso de poder le hizo a Donald Trump.