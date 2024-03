¿El colapso definitivo de la economía cubana?

Miami/Que el Gobierno cubano haya pedido, por primera vez, a la dirección del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ayuda para subvencionar la leche a los niños menores de siete años es una clara muestra de la situación que está atravesando el país, ya que la dirigencia cubana ha sido generalmente renuente a aceptar ayudas alimenticias del exterior para no poner en evidencia la insostenibilidad de su modelo económico.

También se ha anunciado que recientemente, con las últimas reservas del Estado cubano, se compraron 500 toneladas de leche en polvo en Estados Unidos, el mismo que supuestamente mantiene un "bloqueo imperialista" contra Cuba. Es escandaloso que en Cuba no haya leche ni para los niños pequeños en un país cuya ganadería, en otro tiempo, solo era superada en América Latina por Argentina y Uruguay.

Han declarado, además, que no se podrá mantener la canasta básica alimenticia de la población hasta fines de marzo. Ya se había dicho antes que en Cuba no solo "no se está produciendo nada", principalmente por falta de mano de obra en el trabajo agropecuario, sino que no tienen cómo pagar para importarlos.

Cuando triunfó la Revolución, el peso cubano estaba al nivel del dólar. Hoy, la moneda nacional vale menos de la mitad de la décima parte de un centavo de dólar, exactamente 0,042, según un cálculo oficial informado el pasado 20 de febrero.

Entonces, lo que amenaza al pueblo cubano, en lo inmediato, es una hambruna como no la ha habido nunca, ni siquiera en la época del llamado Período Especial, cuando Cuba perdió las subvenciones de la antigua Unión Soviética. No sabemos de qué va a vivir la población durante un mes completo, pero sí sus consecuencias: más éxodo, más muertes en el mar, más delincuencia de la que ya existe, y más protestas.

El 99% de los entrevistados en el sondeo de opinión realizado en las quince provincias por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, coincidió con que la crisis principal del país es el alimenticio, y de ellos, el 92% consideró que lo más urgente ahora es la libertad económica, en particular, la eliminación de Acopio, monopolio estatal sobre la producción agrícola. O sea, de lo que se trata no es del supuesto bloqueo de una potencia extranjera, sino del que ha mantenido ese mismo Gobierno sobre ese pueblo durante más de 60 años.

¿Por qué no hay mano de obra para hacer producir la tierra? Porque no hay estímulo productivo, porque el trabajador agropecuario está obligado a vender la mayor parte de sus productos al Estado al precio que ese mismo Estado impone.

Esta situación extrema era algo de esperar desde hace mucho tiempo, porque es una historia muy repetida en muchos países:

¿Por qué Yugoslavia, en medio de una profunda crisis económica, tuvo que abandonar ese sistema de centralismo monopolista de Estado e implementar un sistema que concedía participación a los trabajadores en las ganancias y en la administración de las empresas? ¿Por qué desde un principio se producen intentos de desgajamiento de países del llamado campo socialista, como Hungría (1956), Checoslovaquia (1968) y Polonia (1981), frustrados por las amenazas o intervenciones militares de tropas rusas? ¿Por qué razón los regímenes comunistas de Europa, incluyendo el de la propia Unión Soviética, implosionaron entre 1989 y 1991 sin necesidad de guerras con otros países, sin insurrecciones, sin expediciones armadas, ni magnicidios? ¿Por qué los partidos comunistas de China y Vietnam han tenido que implementar elementos capitalistas para poder sostenerse?

Muchos de esos países no habrán alcanzado una verdadera libertad, pero al menos evitaron, en los momentos más críticos, los horrores en que desembocó trágicamente un país como Camboya. ¿Es ese el destino del pueblo cubano?

Los latifundios nunca fueron eliminados, sino solo estatizados, y las tierras nunca fueron repartidas entre los campesinos desposeídos, sino solo títulos de propiedad a los que ya las tenían en condición de precaristas y arrendatarios

Las respuestas a todas esas preguntas están en la naturaleza de ese sistema económico, y sirven, como ejemplos, los propios orígenes de ese modelo en Cuba: los latifundios nunca fueron eliminados, sino solo estatizados, y las tierras nunca fueron repartidas entre los campesinos desposeídos, sino solo títulos de propiedad a los que ya las tenían en condición de precaristas y arrendatarios, y entonces el Estado, acaparando el 70% de las tierras laborables, se convirtió en el supremo terrateniente, las cuales fueron administradas, así como todas las empresas del país, grandes, medianas, pequeñas y microempresas, por una burocracia desproporcionada, designada, no por capacidad, sino por confiabilidad, que carecía de verdadero interés productivo, y que, por su magnitud, no era posible controlar por el pequeño grupo de la cúpula del Partido-Estado.

Esta fue la génesis de ese sistema en Cuba en los años 60, que por sí mismo no puede sostenerse sin aliados externos capaces de subvencionarlo, como fue por un tiempo la propia Unión Soviética y luego la próspera Venezuela de los primeros años del chavismo antes de que los "socialistas del siglo XXI" la llevaran a la ruina. Es un modelo que lleva, desde sus orígenes, el germen de su propia destrucción, algo de lo cual se dio cuenta a última hora el caudillo en jefe, ya retirado de todo y en la antesala de la muerte, a juzgar por lo que reveló durante una conversación con un grupo de estudiantes: La Revolución puede ser destruida desde dentro.

Cada vez que el aliado externo perdía su capacidad de subvención y la situación interna se ponía tensa, se acudía al recurso del éxodo masivo para aliviar las tensiones, pero este recurso solo servía para ganar tiempo hasta lograr encontrar a un nuevo aliado rico.

¿Cuál es entonces la situación actual? Han promovido el éxodo más grande de toda su historia, pero ese aliado solícito no acaba de aparecer, lo cual significa que se enfrentan a la situación más crítica de todos los tiempos.