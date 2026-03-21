¿Quién dará el jaque mate?

Miami/La situación cubana se asemeja a un tablero de ajedrez donde la partida se halla muy cerca del fin, sin que los observadores puedan prever todavía con certeza su desenlace. La mayor parte de ellos tiene sus ojos puestos en la pieza más poderosa, en la creencia de que ella va a decidir finalmente el juego.

Pero mientras Trump anuncia que tras el fin de la guerra en Irán decidirá finalmente la jugada decisiva, otro analista no ha perdido de vista otra pieza menor. Guillermo Cueto, experto en seguridad y especialista en antiterrorismo y contrainteligencia, ve en las protestas populares “un paso previo a una insurrección”. Los manifestantes, dice, pueden ser “un catalizador” que los convierta en protagonistas.

Lo que para él es ahora evidente, quien escribe lo viene anunciando desde hace mucho con otro nombre: revolución. No me adelanté porque sea más perspicaz, sino porque llevo mucho tiempo estudiando los procesos sociales y sé que los períodos que anteceden a una explosión revolucionaria duran muy pocos años. Los más cortos pueden durar tres años, como en la revolución del 30, que comenzó en ese año con la manifestación estudiantil contra Machado durante la cual mataron a Trejo, hasta el golpe del 4 de septiembre del 33 cuando los grupos revolucionarios tomaron el palacio presidencial sin disparar un tiro, o como una de las más largas que comenzó con el ataque al cuartel Moncada en el 53 y terminó con la huida de Batista el primero de enero del 59, o sea, cinco años y cinco meses.

Por los acontecimientos de las últimas semanas y en la forma en que se están produciendo, podríamos decir que la explosión social está ya muy cerca

El actual período pre revolucionario comenzó el 11 de julio de 2021 y por mi cuenta ya llevamos cuatro años y ocho meses. Sin embargo, por los acontecimientos de las últimas semanas y en la forma en que se están produciendo, podríamos decir que la explosión social está ya muy cerca, y yo aventuraría que mucho antes del fin de la guerra de Irán, esto es, que antes de que la reina pueda actuar, se encuentre al rey contrario en posición horizontal.

Cueto cita como ejemplo el caso de Morón donde la población quemó la sede del Partido Comunista y destruyó sus computadoras. La bala de un represor que causó la herida a un niño de quince años pudiera ser el primer antecedente represivo de esa insurrección. Podemos lamentar que las cosas llegaran a ese extremo, pero es comprensible, teniendo en cuenta la desesperanza de un pueblo ante un gobierno que pudiendo evitar una situación infrahumana, lo conduce a un punto que ellos mismos reconocen como “opción cero”, donde ya no queda otra cosa más allá que la muerte. Entonces no deben asombrarse de que el pueblo, en vez de resignarse a morir de hambrunas y enfermedades, se lance a las calles buscando una muerte más gloriosa o para gritarle al rey espurio e incapacitado, jaque mate.