Lo que no pasó o no ha pasado todavía en los diez años de ‘14ymedio’

La Habana/Una manera de evaluar el tiempo transcurrido es inventariar los logros; otra, enumerar las asignaturas pendientes.

Es una responsabilidad de la prensa señalar las faltas, exigir el cumplimiento de lo programado y también denunciar la inviabilidad de lo prometido.

En estos días, cuando se cumple la primera década de existencia de nuestro diario, 14ymedio, me he impuesto la ingrata tarea de relacionar todo aquello que no ha ocurrido en Cuba todavía. He limitado a diez la lista, solo para jugar con nuestro cumpleaños.

El salario que ganan los trabajadores no ha logrado convertirse en la más importante forma de sustento de las familias.

El sistema de racionamiento, en vez de reconvertirse en una forma de subsidiar personas, ha extendido sus tentáculos de control y limitaciones a otras mercancías que ya estaban liberadas.

El mítico vasito de leche, prometido en 2007, no solo sigue estando fuera del alcance de los consumidores, sino que se ha alejado aún más, acompañado de otros productos tenidos como accesibles y populares.

La promesa de garantizar una vivienda digna para las familias sigue siendo una fórmula populista imposible de llevar a cabo bajo el actual modo de producción.

La penalización de la discrepancia política, lejos de disminuir, se ha instrumentado en un código penal que criminaliza todo disenso.

El Estado cubano sigue sin ratificar los pactos de derechos humanos firmados por el país en el año 2008.

En todo este tiempo no se ha producido ni una sola amnistía que beneficie a los presos políticos.

Las reformas económicas siguen siendo tímidas e insuficientes, y las políticas ausentes.

Los cubanos seguimos obligados a regresar al país antes de que transcurran 24 meses continuos, so pena de perder nuestra condición de residentes. Los que han transgredido esa limitación necesitan todavía un permiso para entrar al territorio nacional. Aquella eliminación del permiso de salida se ha vuelto a implantar de manera selectiva con las prohibiciones de viaje a los que están arbitrariamente “regulados”. Para colmo se ha introducido una nueva arbitrariedad, que es impedir el regreso a los que “se portan mal” en el extranjero aunque no hayan excedido el límite de los 24 meses.

Sigue pendiente la nueva Reforma Agraria que entregue en propiedad la tierra. Tanto por omisión de reformas como por reiteración de medidas de control innecesarias y abusivas, la agricultura cubana no ha dado en todos estos años un paso significativo, ni siquiera mencionable, hacia el propósito de garantizar la alimentación de los ciudadanos.

Todo lo hasta aquí inventariado son frutos de las deficiencias de los que mandan en Cuba y defectos propios del sistema impuesto. Si por un milagro desaparecieran todas estas carencias, la insatisfacción de la ciudadanía seguiría siendo la misma porque seguiría faltando cambiar lo esencial.

Parece lógico advertir de que quien tiene una gran asignatura pendiente es el pueblo de Cuba. Lo que ocurrió el 11 de julio de 2021 puede considerarse como una prueba de ingreso a la conciencia cívica de reconocerse protagonista de la historia. Como es sabido, la espontaneidad de aquella gesta, que fue su gran mérito, fue también su talón de Aquiles.

La prensa independiente no la tiene fácil.