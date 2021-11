El sector agropecuario cubano se hunde en el primer semestre de 2021

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) acaba de publicar su informe sobre el sector agropecuario de enero a junio 2021 con el objetivo de presentar datos relativos a la evolución de los principales indicadores de la agricultura no cañera y la ganadería.

Las fuentes de información utilizadas son los datos obtenidos del Sistema de Información Estadístico Nacional (SIEN) a través del formulario 0336-08 ("Indicadores seleccionados de la agricultura") y 0436-08 ("Indicadores seleccionados de la ganadería") y del Ministerio de la Agricultura (los boletines de la Unión de Empresas del Combinado Avícola Nacional, del Grupo de Producción Porcina y del Centro Nacional de Control Pecuario, así como de la Dirección de Agricultura Urbana y Suburbana del Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical), y corresponden al primer semestre de este año.

Dado que existen publicaciones anteriores que utilizan la misma metodología, los datos son comparables en el tiempo, permitiendo así obtener una valoración del estado y evolución del sector agropecuario en Cuba.

Hay descensos significativos en la práctica totalidad de las producciones, excepto el tomate que aumenta un 10,3% y el práctico estancamiento del arroz, con un 0,4%

Y los datos no son buenos. Son realmente malos, ya que no es fácil encontrar alguna producción que presente signos positivos a lo largo del primer semestre de 2021 comparado con el mismo período del año anterior. En el cuadro 1 se presentan los datos relativos a productos agrarios no cañeros.

El resto de los productos agrícolas recogidos en la publicación disminuyeron con respecto a 2020, que fue un año negativo por los efectos de la pandemia, y destacan por su notable caída los cítricos, con un descenso cercano al 50%, los frijoles, -21,2% y el maíz con un -20,1% respectivamente.

También decrece la producción de papa, -9,4%, y plátanos, -6,9%. En particular, la producción de hortalizas cayó un 8,4%. Y en conjunto, las viandas y hortalizas cayeron un 6,1% respecto al primer semestre de 2020. Un panorama desolador que viene a mostrar las dificultades diarias de los cubanos para alimentarse y ante el que las medidas del régimen, en este caso las célebres "63 medidas", son papel mojado para aumentar la oferta agropecuaria.

Con las producciones ganaderas la situación no es mejor. En el Cuadro 2 se presentan algunos resultados.

La carne de cerdo se redujo un 39%, desapareciendo prácticamente de los mercados; por su parte, la carne bovina cayó un 8,8% y la de ovino-caprino, 10,8%. Sin embargo, la carne de ave fue la única que aumentó, un 9,9% con respecto al primer semestre de 2020. La producción de leche fresca también se redujo un 4,9% y la de huevos descendió más aún, hasta un -13,8%.

Y continuando con los indicadores del sector ganadero, el cuadro 3 ofrece algunos datos más, complementando, en su caso, algunos de los ya ofrecidos en el cuadro 2.

Finalmente, el cuadro 4 ofrece el resto de los indicadores, donde se vuelve a observar la intensa caída registrada por la producción de ganado porcino en sus distintos indicadores (destacar la elevada participación del Estado en este sector, casi un 40% sale de sus granjas) y los resultados de la avicultura (que también está concentrada en el Estado, el 78,9% de la producción tiene su origen en granjas estatales) lo que no han servido para paliar la caída generalizada del conjunto de productos ganaderos.

Como conclusión, los principales indicadores del sector en el primer semestre de 2021 son negativos, y reflejan la intensa contracción de la oferta del sector agropecuario, lo que ha tenido efectos muy negativos sobre la productividad que se habrá desplomado varios puntos con respecto a ejercicios precedentes, y, sobre todo, los procesos de fijación de precios, con el aumento del nivel general inflación.

En ausencia de importaciones para paliar los bajos niveles de oferta interna, por la falta de divisas, la tensión sobre los precios de los alimentos no bajará, o dicho de otro modo, la inflación de estos seguirá durante un largo tiempo, creando problemas a los cubanos, salvo que aumente la oferta y se suavicen las presiones alcistas.

Conviene recordar que hasta septiembre, los precios de los alimentos han aumentado un 93% en tasa interanual, 60 puntos más que la media, reduciendo de forma drástica el poder adquisitivo de salarios y pensiones. Buena parte de la responsabilidad de esta situación, que no admite justificaciones, ha sido la Tarea Ordenamiento, con sus secuelas sobre la actividad de los distintos actores económicos.

Nota sobre las unidades: cbz (cabezas), kg (kilogramos), M (mil) MM (Medio millón), l (litro) t (tonelada métrica), U (unidad) UM (unidad de medida) % (porcentaje), CCS (cooperativa de producción agropecuaria) CPA (cooperativa de créditos y servicios) UBPC (unidad básica de producción cooperativa).

Nota de la Redacción: Este texto se publicó originalmente en el blog Cubaeconomía.

