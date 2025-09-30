Si no pasa nada, tendrá que pasar algo

Ni ha funcionado aquello de que cada cual dé a la sociedad según su capacidad ni tampoco que cada cual reciba según su trabajo.

La Habana/Todos ambicionamos escribir ese texto definitivo que ponga en su lugar, como una cucaracha bajo el alfiler del entomólogo, a este pseudosocialismo en estado terminal sometido a abuso terapéutico.

Advierto que este no es ese texto, aunque lo haya pretendido.

He llamado pseudosocialismo a esto que padecemos, no para vengar a la República, a la que también le endilgaron el calificativo de mediatizada, sino porque desde que en abril de 1961 el secuestrador de la Revolución, sin contar con la voluntad popular, proclamó el carácter socialista del proceso, apenas se han cumplido los principios esenciales que identifican a este sistema en los libros.

Ni ha funcionado aquello de que cada cual dé a la sociedad según su capacidad ni tampoco que cada cual reciba según su trabajo. Mucho menos se han visto satisfechas las necesidades siempre crecientes de la población, ambición inscrita como la ley fundamental del socialismo.

Ni siquiera en aquellos años de la subvención soviética se llegaron a cumplir a cabalidad aquellos planes quinquenales (¿alguien se acuerda?) que eran anunciados con bombo y platillo al concluir los Congresos del Partido Comunista. Todo era un espejismo, un fraude, una estafa.

He dicho que el sistema está en estado terminal porque en la larga agonía que sobrevino tras el derrumbe del bloque socialista en Europa del Este y finalmente en la Unión Soviética, los que siguen mandando en Cuba se han visto en la necesidad de ir soltando lastre para no hundir aún más al país.

Como en un aburrido striptease empezaron por aceptar el trabajo por cuenta propia, les pareció coherente invitar a inversionistas extranjeros, finalmente cedieron con las mipymes y ya están a punto de dolarizar el mercado.

Solo faltan las prendas más íntimas.

También he dicho que el sistema está sometido a un abuso terapéutico justamente porque se le prolonga la agonía en su estado terminal.

Si los que siguen mandando en Cuba estuvieran realmente convencidos de la teoría, le hubieran dado al socialismo otra oportunidad, en otro momento. Y eso no sería una derrota, ni una rendición, sino una retirada a tiempo. Pero todas las señales indican que el único propósito de seguir ordeñando esta vaca muerta es mantenerse en el poder ni más ni menos que para disfrutar de los obscenos privilegios que esa posición otorga.

Frecuentemente los cubanos nos vemos sometidos a las oscilaciones del péndulo de la esperanza. De momento parece que “esto” no hay quien lo arregle ni quien lo dé por terminado y sin que nadie se lo espere circulan rumores de que un nonagenario está al borde de la muerte o de que allá arriba se vislumbra una fractura.

Parece que estuviéramos esperando al niño que grite que el rey está desnudo como si fuera tan difícil darse cuenta de que el materialismo dialéctico, base filosófica del materialismo histórico, no estaba enterado de la física cuántica y que la inteligencia artificial no tiene relación alguna con la lucha de clases.

Si la inmortalidad no nos hace una broma pesada, si la performance de la unidad inquebrantable no fuera otra ficción, algo tendrá que pasar, porque esto no hay quien lo aguante.