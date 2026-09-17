Venezuela desbloquea medios, Cuba mantiene sus candados

La apertura de varios portales censurados por Caracas recuerda que en la Isla se necesita sortear bloqueos para acceder a la prensa independiente

La Habana/Hay noticias que, leídas desde Cuba, adquieren un significado diferente. Este jueves, cuando supe que en Venezuela habían comenzado a desbloquear sitios digitales censurados durante años, pensé inevitablemente en la pantalla de un teléfono móvil en La Habana intentando abrir el diario 14ymedio. La ruedita gira, pasan los minutos y finalmente no aparece nada. Así llevamos doce años, desde aquel 21 de mayo de 2014 en que nació este periódico.

En Venezuela, el organismo regulador de las telecomunicaciones comenzó a levantar las restricciones sobre varios portales. La organización VE Sin Filtro había contabilizado hasta la víspera unos 200 dominios bloqueados y confirmó que al menos nueve medios volvieron a ser accesibles, entre ellos Efecto Cocuyo, El Pitazo, Runrun.es y Crónica Uno. La organización calificó la medida, si se mantiene, como uno de los primeros retrocesos importantes de la censura digital venezolana, aunque advirtió que quedan numerosos sitios restringidos.

La noticia me provoca desde la Isla una mezcla de alegría y envidia. Pienso en Luz Mely Reyes y sus colegas de Efecto Cocuyo, obligados durante años a buscar caminos alternativos para llegar a sus lectores. Apenas el mes pasado, Reyes denunciaba la opacidad de un diálogo político, entre el oficialismo y parte de la oposición, al que los periodistas ni siquiera podían acceder para cubrir el saludo inicial. Esa contradicción ayuda a poner en perspectiva el desbloqueo de hoy: abrir algunas páginas no significa que hayan desaparecido las restricciones a la prensa.

¿Cuántos lectores hemos perdido porque al tocar un enlace se encuentran con una página que no carga? ¿Cuántos abandonaron después de varios intentos de acceder a nuestro sitio?

Desde Cuba sabemos bastante de eso. La censura contra 14ymedio ha tenido un costo difícil de calcular. ¿Cuántos lectores hemos perdido porque al tocar un enlace se encuentran con una página que no carga? ¿Cuántos abandonaron después de varios intentos de acceder a nuestro sitio? ¿Cuántos cubanos solo supieron que existimos tras emigrar y poder navegar en la web sin restricciones?

Pero cada muro obliga a buscar una rendija. Durante estos doce años hemos aprendido a distribuir contenidos por redes sociales, boletines, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos y toda vía que permita saltar el cerco. La censura nos quitó audiencia potencial, pero también nos obligó a volvernos creativos.

Paradójicamente, mientras el régimen cubano intentaba mantener a los medios independientes fuera de la vista de la audiencia nacional, su propio sistema de prensa se debilitaba. Las redacciones oficiales han perdido periodistas por el éxodo masivo, faltan transporte, combustible y recursos para enviar reporteros a cubrir acontecimientos y la realidad ha terminado siendo demasiado rápida para el viejo mecanismo de esperar orientaciones antes de contarla.

En ese espacio han crecido los medios independientes, pero también Facebook, WhatsApp, Telegram y otras plataformas donde hoy circula buena parte de la información que consumen los cubanos. Un apagón, una protesta o un accidente puede conocerse primero por el video tembloroso de un vecino que por una nota de la prensa oficial. De darse un desbloqueo masivo de sitios independientes, es de esperar que estos desplacen a los vetustos periódicos controlados por el Partido Comunista.

Sin embargo, conviene no confundir una puerta entreabierta con una casa de la que se puede entrar o salir en libertad. Venezuela mantiene importantes restricciones informativas y VE Sin Filtro reclama que el levantamiento alcance también a otros medios, organizaciones civiles, plataformas de comunicación y herramientas VPN. La propia oposición que participa en el diálogo con el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha pedido que el desbloqueo sea pleno y permanente.

Mientras, el castrismo toma nota de lo que ocurre en su otrora aliado. Porque controlar un país desde el monopolio informativo es una cosa y otra, muy diferente, lidiar con una prensa libre.