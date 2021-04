Acevedo jura como jefe de Policía de Miami con el compromiso de servir a todos

(EFE).- Art Acevedo, que juró este lunes como nuevo jefe del Departamento de Policía de la ciudad de Miami, se comprometió a no ser solo un "jefe latino" y servir a "todas las personas de todas las naciones, de todos los colores, de todas las orientaciones sexuales y de todos los ámbitos de la vida".

El cubanoestadounidense de 56 años, que dejó el cargo de jefe del Departamento de Policía de Houston (Texas) para ocuparse del de Miami, estuvo acompañado de su esposa e hijo en la ceremonia celebrada en la escuela de policías de esta ciudad.

Siendo jefe policial de Houston cobró notoriedad por haber participado en una manifestación en protesta por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis en mayo de 2020. También por sus críticas a Donald Trump cuando era presidente y por pedir mayor control de las armas de fuego.

"No voy a ser el jefe cubano. No voy a ser el jefe latino. No voy a ser el jefe de California o Texas", dijo Acevedo a los presentes en la ceremonia, ante los que se comprometió a que la selección de personas para puestos en el Departamento de Policía de Miami bajo su mando se hará en base al mérito.

En Miami Acevedo tiene a su cargo a 1.400 oficiales y agentes, mientras en Houston, que cuenta con el cuarto Departamento de Policía más grande del país, en el que estuvo desde 2016 a 2021, eran más de 5.000.

Nacido en Cuba y traído a los EE UU por su familia con cuatro años, Acevedo, hijo de policía, dijo al final de la ceremonia de juramento que había llegado a este puesto por todo lo que hizo anteriormente.

"Estar aquí tiene que ver con el privilegio que he tenido de ejercer el liderazgo y de dirigir a tantos hombres y mujeres", señaló Acevedo.

El cubanoestadounidense sucede en el puesto en Miami a Jorge Colina, que en septiembre pasado anunció que iba a retirarse en 2021 después de tres años como jefe.

El nombramiento de Acevedo y sobre todo su salario, que, según ha trascendido a los medios, es muy superior al de su predecesor, han recibido algunas criticas.

El concejal Manolo Reyes dijo que Miami no necesita una "súperestrella" sino un "oficial de policía" cuando el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, anunció que era el elegido a pesar de no estar en la lista de candidatos.

Ese día, Acevedo afirmó que no tolerará la "mediocridad" y buscará acrecentar la confianza de la gente en los "buenos" policías, con transparencia, respeto, compromiso y rendimiento de cuentas.

En una conferencia de prensa para presentarlo como nuevo jefe de policía de la ciudad, Suárez, también de origen cubano, subrayó que Acevedo fue elegido por ser una persona altamente cualificada y porque "ha tenido éxito en todos los lugares donde ha estado".

En un mensaje en el que intercaló algunas frases en español, Acevedo hizo mención al sufrimiento "desproporcionado" de las comunidades de color en "un país que está sufriendo mucho"

En un gesto de complicidad a los cubanoestadounidenses como él, se declaró "gusano e hijo de gusanos", el nombre despectivo con el que el castrismo se refiere a los exiliados en EE UU, y afirmó que el "mejor día" en un país con un régimen comunista es comprable al peor en un país con libertades.

Acevedo se crió en California y en ese estado estudió en la Universidad de La Verne, de la que se graduó en administración pública.

Su carrera policial comenzó en la Patrulla de Carreteras de California, de la que llegó a ser jefe en 2005. Después fue jefe de la policía de Austin, en Texas, por nueve años, y luego ejerció el mismo cargo en Houston.

