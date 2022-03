Asociación cubana de mujeres denuncia dos feminicidios, en Cárdenas y La Habana

La Red Femenina de Cuba ha denunciado este martes el asesinato de una mujer presuntamente a manos de su pareja hace 4 días en Cárdenas, Matanzas. La joven, cuyo nombre no ha sido facilitado, tenía 24 años y falleció tras recibir un disparo de escopeta de caza que le atravesó los pulmones. A pesar de que llegó al hospital con vida, la operación no pudo salvarle la vida, afirma el tuit del colectivo.

El feminicidio se ha conocido pocas horas después de trascender otro, ocurrido el 14 de marzo en La Habana. La víctima, de 28 años, se llamaba Lisbet Machado y residía en el municipio de Playa. El supuesto asesino, que se suicidó tras la agresión, había sido pareja de la joven y padre de uno de sus hijos, según la información facilitada por la publicación feminista Alas Tensas.

Algunas fuentes consultadas contaron que el hombre, conocido como Pedro, se presentó en la casa de la víctima para ver a su hijo y, al abrirle la puerta, degolló a la mujer. Después el hombre se degolló.

"Tuvieron que llamar a los bomberos y a la policía porque no podían abrir la casa, y sacaron a la muchacha, pero llegó muerta al hospital"

"Tuvieron que llamar a los bomberos y a la policía porque no podían abrir la casa, y sacaron a la muchacha, pero llegó muerta al hospital", contaron testigos de los hechos que afirman que el hijo mayor de la víctima, de otra relación, presenció el asesinato.

Con estos dos, Alas Tensas ha verificado seis feminicidios en lo que va de año, los de Mailén Guerra García, Mislaidis Carmenate, Darlín García, y una joven de 21 años en San Luis, Santiago de Cuba, cuyo nombre no está comprobado.

En 2021, el mismo organismo contabilizó 36 asesinatos de mujeres de los que 29 fueron cometidos por parejas o ex parejas. En 2020, la cifra fue de 32, aunque es imposible comprobar si el número ha aumentado o el problema se está haciendo visible desde que existen organizaciones independientes que lleven el recuento, ya que el Gobierno no tiene un registro público de este tipo de asesinatos y, por el momento, se toma con calma la creación de una Ley de Violencia Machista, que no estará disponible al menos hasta 2026.

