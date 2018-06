Besos sí, besos no

Decenas de países en el mundo celebran este jueves el día del Orgullo Gay, 49 años después de los disturbios de Stonewall en Nueva York, cuando a una violenta redada en un bar frecuentado por el colectivo LGTBI le siguieron una serie de protestas y manifestaciones que supusieron el inicio del movimiento por los derechos de su comunidad.

Miles de marchas recorrerán hoy el planeta en una celebración de la diversidad y el amor con o sin la complicidad gubernamental. En Cuba, que, como en un guiño al raulismo, las cosas van "sin pausa pero sin prisa", esta semana se ha emitido por primera vez en televisión un videoclip en el que aparecen parejas homosexuales y heterosexuales besándose.

Universo, realizado por Yeandro Tamayo, pone imágenes a la música de la joven Yissy García y su grupo Bandancha y se convierte en el primer audiovisual de factura nacional emitido en una cadena estatal que aborda explícitamente el amor en parejas de distintas orientaciones sexuales.

Hay escenas "que para muchos pueden ser complicadas", afirma Yeandro Tamayo, se muestra satisfecho de haber logrado mostrar la libertad que pretendía.

El videoclip cuenta a través de la danza y un elegante trabajo fotográfico, tres historias de pareja, una entre un hombre y una mujer, otra entre dos hombres y una más entre dos mujeres, que terminan, después de acercamientos y caricias, en un beso.

"En tiempos como estos, que gubernamentalmente se está defendiendo esa diversidad, yo quise ponerlo en este video", explica en una entrevista con 14ymedio. Cuenta que los bailarines que actúan trabajaron sin miedo a la hora de hablar "de la sexualidad de los seres humanos" y de esa pluralidad que se muestra en el audiovisual.

El video se presenta en las redes sociales como "una celebración del amor, un canto al derecho de expresar nuestros sentimientos, una crítica a las miopías y a las barreras que nos imponemos los seres humanos".

Tamayo explicó a la audiencia en la presentación que debido al horario en que se emite el programa Lucas (cinco de la tarde) se había realizado la alternativa cortada

No las tenía todas consigo, el director, puesto que existe una segunda versión del video, no emitida por el momento, en el que los besos no llegan a producirse. Tamayo explicó a la audiencia en la presentación que debido al horario en que se emite el programa Lucas (cinco de la tarde) se había realizado la alternativa cortada.

"En la versión para la televisión se quedan casi a punto de besarse", dijo el realizador a este diario.

"Como no se trata de un cortometraje, sino de un material promocional hice las dos versiones, porque me dio miedo que Yissy se quedara sin poder estrenar su video. Ellos [la TV] con ese tema se están abriendo un poco, aunque todavía son muy cuidadosos [pese a que] no existe una política de que no deben mostrarse esas imágenes", recalca el realizador.

"Eso se trata siempre a ojo de buen cubero, uno va tomando sus riesgos. Creo que es la primera vez que se trata esa temática de manera tan abierta y puedo asegurar que en el mundo del videoclip es la primera que se trata este tema tan libre como se ve en el video", afirma.

Yeandro Tamayo, que tiene en su palmarés numerosos Premios Lucas, cree que el video puede ayudar a promover la tolerancia hacia la comunidad LGBT porque "muestra [sus relaciones] sin prejuicio ninguno, como algo natural que se expresa como algo libre, abierto".

Tamayo es optimista con el destino de Universo y está confiado en que a pesar de tener "imágenes difíciles" para muchos se siga emitiendo. "Me parece que el video se mantendrá en cartelera porque son tiempos en los que, incluso desde el Gobierno hay un interés por promover conductas de tolerancia" hacia esta comunidad, dice el realizador en alusión al (Centro Nacional de Educación Sexual) Cenesex.

El estreno del video se produce en un momento en que el Gobierno ha manifestado su decisión de llevar a cabo una reforma constitucional que, entre otras cosas, tiene entre sus propósito "sintonizar" la legalidad con la realidad. Desde la comunidad LGBT, grupos independientes lanzan propuestas que van desde la "libertad de asociación" con amparo ante la ley hasta el "reconocimiento legal de las familias homoparentales".

La televisión cubana se ha cuidado mucho de mostrar, de manera explícita, relaciones homosexuales tanto en sus espacios dramatizados como en las producciones musicales realizadas en la Isla. La única aproximación de los cubanos a un beso en una pareja homosexual se produjo recientemente, para estupor de muchos, en la emisión de un capítulo de la telenovela brasileña Rastros de mentiras. La escena, que muestra a Félix (Thiago Neves) Fragoso y (Niko) Mateus Solano besándose, fue exhibida en Brasil en la temporada emitida entre 2013 y 2014.

La agrupación Yissy & Bandancha estrenó el single Universo el pasado mes de abril como adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico, e integra al habitual sonido de la banda la voz de Dj Jigüe. En el tema esta agrupación, una de las más representativas de la vanguardia del jazz cubano, se adentra en sonidos propios del hip hop y la música electrónica.

