El cineasta Carlos Lechuga: "Madrid está repleta de artistas cubanos exiliados"

(EFE).- El director de cine cubano, Carlos Lechuga, asegura que Madrid se ha convertido en una ciudad de refugio para los artistas exiliados, ahora que la situación económica en la Isla "está más complicada que nunca".

Lechuga vive en España desde hace un año precisamente por esa razón y en estos días presenta dentro del ciclo de Cine Latinoamericano de la Sala Berlanga de Madrid la cinta Vicenta B, donde habla de una cartomántica (echadora de cartas) que ve a su hijo irse del país.

"Cuando estábamos haciendo la película sobre ese tema no nos imaginábamos que nosotros mismos íbamos a acabar yéndonos. De hecho, cuando estábamos rodando la mayoría vivíamos ahí, pero hoy el 70% ya nos hemos ido", confesó en una entrevista con EFE.

El cubano recordó que el éxodo de personas de la Isla ha aumentado enormemente en los últimos años y que las calles de La Habana están ya prácticamente vacías, de hecho reconoce que apenas le queda "un amigo" viviendo allí.

"Cuando estábamos haciendo la película sobre ese tema no nos imaginábamos que nosotros mismos íbamos a acabar yéndonos"

"Hoy camino por Madrid y está lleno de cubanos, especialmente artistas exiliados. Sin embargo, ya no solo los jóvenes se van del país sino que hay ancianos de 70 años que están cruzando la frontera tratando de buscar un futuro mejor", agrega.

Para él, la situación económica está "más complicada que nunca", sumado a que la gente que construyó "la revolución" se está dando cuenta de que con la jubilación no les alcanza para vivir, por lo que sus hijos deben irse para ayudar y abrirse un futuro.

Vicenta B, la última cinta de Carlos Lechuga, fue censurada en la 43ª edición del Festival Internacional de Cine de La Habana y aún no se ha visto en ninguna sala de la Isla.

Sin embargo, el cineasta resalta que esta película fue mucho menos perseguida que su anterior obra, Santa y Andrés (2016), que obtuvo numerosos premios en festivales de cine internacionales.

"Mi última película no solo fue censurada, sino que me mandaron la policía a mi casa y estuve tres años con vigilancia. Pero no solo en Cuba, cuando viajaba a otros países ellos iban detrás hablando mal de mí diciendo que yo era –entre otras cosas– un drogadicto. Es lo que allí se conoce como un asesinato de reputación", contó el artista.

"Hay una cantidad enorme de familias fracturadas porque unos se han ido y otros están presos", concluye el director y guionista cubano

Sobre el acceso a internet explicó que ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, por lo que cualquiera con piratería puede ver sus películas, pero que necesita conseguir una VPN (red privada virtual) para acceder a muchas páginas.

"Lo que pasa también es que hay un sofoque, hay una necesidad tan grande que muchas veces cuando la gente se conecta no quiere ver un artículo sobre cómo está Cuba sino evadirse y ver cosas como el fútbol", matiza el cineasta.

Sobre las masivas protestas contra el Gobierno cubano en 2021, Lechuga considera que "las cosas se enfriaron" porque las medidas represivas fueron "muy crueles", y la mayoría de los manifestantes que fueron detenidos "tienen hoy condenas de hasta 12 años de cárcel". "Hay una cantidad enorme de familias fracturadas porque unos se han ido y otros están presos", concluye el director y guionista cubano.

El ciclo de Cine Latinoamericano estará en la Sala Berlanga de Madrid hasta el día 13 de mayo con películas como Vicenta B, la galardonada Argentina 1985, o la ganadora del último Festival de San Sebastián Los Reyes del Mundo.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipode 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias poracompañarnos en este largo camino. Te invitamos a quecontinúes apoyándonos, pero esta vez haciéndotemiembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando elperiodismo en Cuba.