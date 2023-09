Un video con la voz de Celia Cruz para vender autos en Cuba desata una polémica

La empresa Katapulk, propiedad del empresario cubanoamericano Hugo Cancio, está de nuevo en el ojo del huracán por un supuesto video en el que promocionaba su nuevo servicio de importación de vehículos a Cuba usando la imagen de Celia Cruz.

"El Patrimonio de Celia Cruz nunca ha autorizado ni autorizará el uso de la imagen de Celia Cruz para un anuncio relacionado con la Compañía Katapulk y/o sus afiliados para promover productos comerciales hacia Cuba", reza el comunicado de sus herederos, difundido en las cuentas de redes sociales de la artista.

"Nunca Celia Cruz hubiese estado de acuerdo en participar de ninguna actividad que promueva relaciones comerciales con la dictadura cubana. Tal acción es castigable bajo el Título 17 del Código Penal de los Estados Unidos, y como tal debe acatarse", remata el texto, muy aplaudido por cientos de seguidores de la reina de la salsa, que acusan a la empresa de hacer negocios con el régimen y exigen que se interponga una demanda.

La existencia del vídeo comenzó a circular en redes sociales este miércoles cuando el periodista Norges Rodríguez alertó de que la compañía había retirado una supuesta promoción publicada el pasado lunes que hacía uso de la imagen y música de Celia Cruz, a pesar de que hasta ese momento nadie lo había comentado.

"La empresa de Hugo Cancio retiró la publicación en la que usaba a Celia Cruz para promocionar negocios con la dictadura cubana. De todas formas creo que ese video debe quedar archivado, para que no olvidemos quiénes oxigenaron a la dictadura más vieja del hemisferio", escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.

El texto se acompaña de un video en el que una actriz pasea por La Habana con su celular en la mano y junto a un VW escarabajo de color rojo, una marca que Katapulk no tiene en su catálogo. De fondo, se escucha la canción La negra tiene tumbao y se intercala un instante de una entrevista de la artista cubana. Por encima, una voz describe brevemente el servicio de compra de vehículos de la empresa, con sus requisitos y contacto para obtener más información.

La actriz es Daniela Naranjo Suárez, que en su cuenta de Instagram ha publicado un reel en el que aparece con la misma ropa que en la promoción de autos de Katapulk, empresa con la que ha colaborado en más ocasiones, según se puede ver en esa red social. Sin embargo, llama la atención el mal montaje del supuesto video y la escasa semejanza que tiene con el estilo de las demás promociones de la empresa.

Aunque no hay ninguna captura del momento en que la promoción estuvo en la página y nadie dio la voz de alarma en redes sociales en los casi tres días en que se supone que estuvo activa, los albaceas de la mítica artista han dado por buena la información y advertido de las posibles consecuencias legales en acciones como esta. Sin embargo, aparentemente ya el video ya estaba fuera de servicio en ese momento.

Desde la compañía, perteneciente a Fuego Enterprises Inc., fundada por Cancio el 30 de diciembre de 2004 en Miami, no ha habido ningún pronunciamiento sobre la existencia del video y su eventual retirada. Sin embargo, no es la primera vez que se genera una fuerte reacción de parte del exilio de Miami sobre la empresa.

En julio de 2022, Katapulk colocó, en una valla situada en una transitada autopista de Miami, una promoción de recargas telefónicas con el logotipo del monopolio estatal cubano Etecsa

En julio de 2022, Katapulk colocó, en una valla situada en una transitada autopista de Miami, una promoción de recargas telefónicas con el logotipo del monopolio estatal cubano Etecsa. Tras una intensa campaña en redes sociales que logró la retirada del anuncio, se recaudó dinero suficiente para colocar otra valla de respuesta con los mensajes "El exilio cubano ¡se respeta!" y "No queremos más propaganda comunista".

Hugo Cancio sí tuvo respuesta en aquel momento, mediante un comunicado que envió a Telemundo en el que destacó la legalidad de la actividad (autorizada por las regulaciones de la oficina del Tesoro de EE UU). "Etecsa es la empresa de telecomunicaciones de Cuba donde todos los cubanos dentro y fuera de la Isla tramitan sus recargas y compran sus paquetes de datos para el uso de internet y otros servicios", dijo. Además, añadió que no buscaba "causar atención ni controversia" sino "ofertar este muy necesario servicio".

En 2021, Cancio, también dueño de OnCuba, "la única plataforma de comunicación estadounidense con oficina en ambos lados del estrecho de la Florida", logró la autorización del Gobierno cubano para la inscripción de Katapulk en el registro de empresas extranjeras que hacen negocios con la Isla. Desde entonces, ha ido diversificando su oferta y ya se dedica a la venta y distribución de productos de alimentación, agencia de viajes, gestión de recargas telefónicas, trámites migratorios e importación de autos. Esta última comenzó su andadura en mayo de este año, aunque la página web se activó en agosto.

