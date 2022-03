Cuba-Café pide calma a los consumidores ante la falta de sobres para distribuir su café adulterado

El café de la marca Hola que se vende dentro de la canasta básica se comercializará, al menos entre marzo y abril, en un sobre de polietileno transparente en vez de en su habitual envase serigrafiado. El retraso en la importación del envase ha impedido hasta ahora que se distribuya el producto, por lo que las autoridades decidieron resolverlo con este cambio temporal y anunciarlo con el fin de evitar dudas sobre la autenticidad de su "café mezclado", con chícharo aunque no lo diga la etiqueta.

La aclaración, ofrecida por Daniel Cobas Cheda, director general de Cuba-Café a la prensa oficial, sin embargo, no ha calmado demasiado los ánimos entre la población. La nota, difundida por Tribuna de La Habana inicialmente y reproducida por Cubadebate, ha generado numerosos comentarios que reflejan el malestar de los consumidores, especialmente por la dependencia de la Isla, que debe incluso importar los envases de café.

"¿Será que hasta ese nylon tiene que ser importado y que no logremos un envase de producción nacional que, además de evitar la importación, logre la autenticidad del producto?", se pregunta un lector.

"Después quieren evitar importaciones, ¿para que le ponen un nylon importado a un producto que todo el mundo sabe que no es de calidad? Esos son gastos innecesarios, si total es para el consumo nacional y todos sabemos que no es un producto de primera calidad, pues envasen con paquetes hechos aquí", se expresa otro en la misma línea añadiendo el disgusto con la calidad del producto.

Esa cuestión también ha quedado de manifiesto entre los lectores de Cubadebate. Muchos de ellos, que se consideran "revolucionarios", consideran una osadía la venta de un producto de tan baja calidad que ya no puede considerarse café. "Considero una desfachatez decir con la aclaración anterior que evitará malas interpretaciones acerca de la autenticidad del producto. Ese producto hace mucho dejó de ser auténtico 'CAFÉ', para convertirse en un polvo con olor desagradable y sabor insoportable que parece cualquier cosa menos por lo que lo venden (café). Considero que se debe tener un poco más de respeto, de ese que no se tiene, hacia un pueblo trabajador, sacrificado y consagrado con la obra de la Revolución. Gracias", reclama un usuario.

Numerosos comentarios se han centrado en resaltar que lo que se está vendiendo, desde hace mucho, no puede ser considerado café: "Cuando leo estas noticias me doy cuenta que ya nadie respeta a nadie. La empresa Cuba-Café, o quizás debería decir Cubachichare, no tiene respeto por sus clientes ni por ella misma. Es una empresa incapaz de garantizar algo tan básico como su imagen en el mercado. Por cierto, eso es solo en el mercado nacional, para la exportación nunca se atrasan".

Los directivos de Hola reconocieron ya hace dos años que el café de bodega estaba mezclado con chícharos al 50%, aunque la práctica se remonta a años atrás y la Organización Internacional del Café indica que no puede calificarse de café ningún producto que lleve más de un 5% de otra materia, como en este caso.

Antonio Alemán Blanco, antiguo director general de Cuba-Café, explicó en un reportaje a la prensa oficial que "la fórmula, cuya composición no es un secreto, se nutre de 50% café de las variedades Arábigo o Robusta y 50% chícharo".

Entre los comentaristas no ha faltado tampoco quien se ha conformado con saber que, al menos, se pueda aún disponer del producto, pero no se resigna a que algún día mejore. "Buena decisión, otros productos existen y no llegan a la población por su envase, lo importante es que llegue, ¿cómo? Es lo de menos. Ahora pregunto: ¿algún día llegaremos a tomar Café Cubano 100% café?"

Pero pocos se resistieron a criticar, algunos tirando de ironía –"Qué susto! Por un momento pensé que el café llegaría sin mezclar"– y otros de malestar: "Ahorita te dan el chicharo, frijoles, arroz y te dicen: 'innoven y pónganle ganas'".

Cuando entre al país el material para el envasado, dijo Cobas Cheda, el café mezclado ¡Hola! volverá a su formato habitual.

