Cuba con 16 casos, Argentina y California en cuarentena

Cuba confirmó este jueves cinco nuevos casos positivos del coronavirus Covid-19 en cuatro extranjeros y una cubana, con lo que han subido a 16 los pacientes diagnosticados en la Isla.

El último parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap) sobre la situación del coronavirus en Cuba recoge el caso de un español de 34 años de edad, que llegó a la Isla el 13 de marzo pasado procedente de Madrid y se alojó en el Hotel Copacabana de La Habana, donde trabaja.

Tres días después de llegar, comenzó con síntomas y acudió al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí -centro nacional de investigaciones y tratamiento de enfermedades infecciosas- donde quedó ingresado y permanece aislado con evolución satisfactoria hasta el momento, agregó el Minsap.

Otro paciente es un turista francés de 69 años, que tras presentar síntomas sospechosos en la ciudad de Bayamo, fue remitido al centro de aislamiento El Colibrí, en Santiago de Cuba, donde mantiene una evolución satisfactoria.

El Minsap indicó que en el control de foco realizado a la paciente cubana se detectaron 16 contactos que también fueron aislados y se encuentran asintomáticos

En el mismo centro habilitado para aislar los casos infectados en la ciudad de Santiago se encuentra internada una cubana de 37 años, que llegó a la Isla procedente de Roma el pasado 14 de marzo y ese mismo día acudió por síntomas catarrales a una institución de salud que ordenó su aislamiento y posteriormente fue diagnosticada con la enfermedad.

El Minsap indicó que en el control de foco realizado a la paciente cubana se detectaron 16 contactos que también fueron aislados y se encuentran asintomáticos.

Entre los últimos cuatro extranjeros diagnosticados con Covid-19 figura un turista italiano de 70 años de edad que viajó desde Lombardía, quien se encuentra aislado en Holguín por ser contacto de los primeros cuatro casos confirmados en Trinidad, todos procedentes de Italia, y uno de ellos fallecido.

Se sumó también en esta jornada un turista canadiense de 81 años que llegó el 10 de marzo procedente de Montreal y se hospedó en un hostal de La Habana. Este fue internado en el IPK, donde su evolución es catalogada como satisfactoria hasta el momento.

El ministro de Salud Pública cubano, José Angel Portal, indicó hoy durante una reunión de seguimiento del coronavirus SARS-CoV-2 que los 15 diagnosticados presentan una situación "estable sin complicaciones" hasta el momento, al igual que sus contactos.

Además, actualizó la cifra de ingresados bajo vigilancia epidemiológica, que alcanza 523 pacientes, 159 de ellos extranjeros.

Las autoridades del Ministerio dijeron que analizan la introducción de nuevas medidas de control para el arribo de personas provenientes de áreas de peligro en el mundo por las altas cifras de contagios de la Covid-19.

Explicaron además que todos los casos diagnosticados hasta ahora en el país son extranjeros, o personas que viajaron al exterior, o que estuvieron muy cercanas a estas, por lo que consideran que la primera tarea es reforzar el control internacional en frontera y de los viajeros una vez que están dentro de la Isla.

El Gobierno cubano ha descartado declarar una cuarentena y ha mantenido abiertas las fronteras del país, amparado en el criterio de que se mantiene un seguimiento y control epidemiológico sobre todos los viajeros

El Gobierno cubano ha adoptado una serie de medidas de prevención y enfrentamiento al coronavirus, algunas de ellas en los puertos y terminales aéreas, pero de momento ha descartado declarar una cuarentena y ha mantenido abiertas las fronteras del país, amparado en el criterio de que se mantiene un seguimiento y control epidemiológico sobre todos los viajeros.

Frente a esta actitud, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este jueves que toda la población deberá guardar un aislamiento obligatorio desde este viernes y hasta el 31 de marzo para enfrentar la propagación del coronavirus, que ya afecta a 128 personas, tres de las cuales fallecieron.

"Vamos a ser absolutamente inflexibles", dijo el mandatario en una comparecencia de prensa en la residencia presidencial de la localidad bonaerense de Olivos, tras mantener una reunión con parte de su gabinete y con los gobernadores provinciales.

Fernández afirmó que el Decreto de Necesidad y Urgencia en el que quedará materializada la medida contendrá situaciones permitidas, ya que los ciudadanos podrán salir a la calle para situaciones básicas como ir a comprar a negocios de cercanía como almacenes, supermercados, compras o farmacias, que permanecerán abiertos.

También habrá excepciones para las altas autoridades de los Gobierno nacional, provinciales y locales, los empleados de la sanidad y las fuerzas de seguridad y armadas, los periodistas y quienes trabajan en la producción de alimentos, fármacos y otras actividades como el petróleo.

El presidente estuvo acompañado en la comparecencia por cuatro gobernadores provinciales, los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires) y Omar Perotti (Santa Fe) y los opositores Gerardo Morales (Jujuy) y Horacio Rodríguez Larreta (alcalde de la ciudad de Buenos Aires).

"Espero que haya mejores momentos que este en los 4 años que me quedan (de mandato). Pero les aseguro que me voy a poner al frente para poder garantizar aquello que nos hemos propuesto. Tratar de evitar que el ritmo del contagio se acelere de tal modo que el sistema La economía, dijo el presidente, "sin duda se va a ralentizar": "y en esa lentitud vamos a tener menor actividad económica, menor recaudación y problemas fiscales por resolver", lamentó, y llamó a la "tranquilidad" a los sectores informales y los autónomos, para quienes se anunciarán medidas en los próximos días.

El presidente recordó en su discurso las 30 medidas de todo tipo tomadas hasta ahora para frenar el coronavirus, que van desde la suspensión de clases escolares, el cierre de fronteras, la promoción del trabajo a distancia y la cuarentena obligatoria para viajeros llegados de países con gran propagación del virus.

"Y sin embargo seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no puede circular por las calles en esas condiciones porque el riesgo en que se pone al otro es muy grande", sentenció.

En California, el gobernador Gavin Newsom decretó también una cuarentena para los casi 40 millones de residentes del estado y ordenó el cierre de negocios no esenciales. La orden del demócrata llega en un momento en que los casos confirmados por Covid-19 en el estado rondan el millar y los fallecidos alcanzaron las 19 personas.

"Es hora de que todos reconozcamos que necesitamos hacer más", dijo el gobernador de la principal economía de Estados Unidos, que subrayó que prefiere tomar decisiones drásticas a exponer al estado a un contagio más grave.

La medida obliga a los residentes en California a permanecer en casa excepto en caso de necesidades "esenciales", para lo que estarán abiertas tiendas de alimentación, bancos, farmacias, restaurantes que envíen comida a domicilio y gasolineras.

La decisión se tomó después que el gobernador advirtiera al presidente Donald Trump de que probablemente más de la mitad de los californianos serán contagiados por el virus en los próximos meses.

"En este momento necesitamos tomar decisiones difíciles" y es perentorio hablar con "franqueza" y decir "la verdad" sobre la urgencia de la situación.

California proyecta que el 56% de sus residentes (25,5 millones) se infectarán durante un periodo de ocho semanas, dijo Newsom en la misiva. También solicitó ayer al Congreso 1.000 millones en fondos federales para apoyar la respuesta médica del estado, para adquirir ventiladores y otros suministros médicos, desplegar hospitales móviles y satisfacer otras necesidades de atención médica de los californianos.

"La interrupción económica causada por esta crisis de salud pública tendrá efectos inmediatos y devastadores en todo nuestro país, incluidas muchas familias en California", alertó.

Minutos, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y los supervisores del condado habían anunciado una medida similar pidiendo el cierre de centros comerciales, y negocios no esenciales.

El estado de Washington sigue teniendo el mayor número de víctimas mortales, con 74 fallecidos, seguido de Nueva York, con 29. Aunque el estado con más casos reportados es Nueva York, con al 4.152, mientras que el estado de Washington tiene 1.376.

En Bélgica, el corazón de la Unión Europea, se cumplieron ayer 24 horas desde el confinamiento decretado por el Gobierno belga, de mayor laxitud que en otros países, pues contempla e incluso recomienda "actividades al aire libre" como paseos o carreras por el parque.

Sin embargo, en pleno horario laboral, las calles del epicentro político de la Unión Europea estaban hoy vacías, silenciosas y sin apenas vida.

Uno de los lugares en los que más se notó el inicio del confinamiento fue la estación Central de trenes, que desde hace varios días registra un notable descenso en la afluencia de viajeros y numerosas cancelaciones.

"Hace cuatro años que vivo aquí y nunca había visto las calles tan vacías. No solo desde que empezó el confinamiento, sino desde que el avance del virus fue haciéndose más fuerte en otros países", contaba Farouk Step, un joven de 26 años que intentaba regresar a Países Bajos, donde vive con su familia.

Las políticas neerlandesas, cercanas a las doctrinas británicas de escasa intervención en la vida pública, a su juicio, son "positivas" teniendo en cuenta que la ciudadanía "ya está concienciada".

"Puedo entender las medidas que están llevando a cabo desde los Países Bajos: quieren mantener las tareas esenciales funcionando, lo cual me parece bien. El coronavirus es un peligro real, pero si la gente empieza a entrar en pánico será peor", consideró.

La ausencia de turistas fue otra de las notas más llamativas ayer en Bruselas. Sí mantienen su actividad los parques y las zonas verdes, tomadas por los corredores, que agradecen la postura del Gobierno a favor de la actividad física al aire libre siempre.

Es el caso de Eric Vitella, un peruano con pasaporte sueco asentado en Bélgica y aprovechó para correr por el céntrico parque Real de la capital para hacer más llevadero el confinamiento.

"Estas medidas me parecen mejor que las de otros países. Hay tres tipos de políticas: las que son muy rigurosas, las que no son nada rigurosas y, luego, Bélgica. El deporte me parece positivo para fortalecer el sistema inmunológico y distraerse un poco en la calle", declaró.

El cierre de fronteras ya le ha afectado de manera directa, al no permitirle acudir a los cumpleaños de su hermano y de su sobrino.

"La cosa es que no puedo poner en peligro a mi mamá o a mis familiares más adultos. Veremos cómo se desarrolla la cosa, pero con estas últimas medidas ya espero que el número de contagios disminuya. No creo que el confinamiento pueda llegar a ser mucho más riguroso", añadió.

A la puerta de las tiendas, los clientes hacen cola con un metro de distancia a la espera de que se vacíe el interior y en las instituciones de la UE, el teletrabajo y la cancelación de consejos y reuniones han reducido de forma drástica el tráfico y el vaivén de empleados al menos hasta el 3 de abril.

Con su primer caso confirmado de Covid-19, la noche del miércoles, los nicaragüenses acudieron este jueves de forma masiva a los supermercados para abastecerse de provisiones.

Los comercios de todo el país se vieron superados por la cantidad de personas que acudieron a comprar productos de aseo personal y alimentos, entre empujones y discusiones. Algunos supermercados debieron reforzar sus fuerzas de seguridad, para evitar avalanchas y otros cerraron parcialmente sus puertas para no ser desbordados.

Las gerencias de los supermercados se vieron obligadas a emitir comunicados en los que anunciaron que a partir del viernes abrirán sus puertas de forma escalonada, con prioridad para los ancianos, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

Asimismo extendieron la variedad de productos racionados a uno o tres por persona, que no podrán ingresar con sus familiares para realizar sus compras. Algunas farmacias reportaron aglomeraciones similares a las de los supermercados a lo largo del día, y algunas personas estrenaron mascarillas a precios extraordinarios.

Productos como los antibacteriales, alcohol en gel y vitamina C ya se habían agotado desde inicios de la semana, a pesar de que no se observaron aglomeraciones.

La confirmación del coronavirus en Nicaragua también propició que centros culturales y cafeterías anunciaran cierres temporales, a la espera de un pico en la propagación. Una cadena de cines internacional también anunció el cese de la proyección de películas, y bares, así como restaurantes, indicaron que no abrirían sus puertas, hasta nuevo aviso.

La mayoría de universidades privadas también anunciaron que empezarán a impartir clases en línea y colegios de capital privados solicitaron al Ministerio de Educación que les permita educar a distancia.

El sector estatal mostró otra cara del mismo caso, ya que los trabajadores del Gobierno e instituciones autónomas, incluyendo universidades y escuelas públicas, fueron citados para un simulacro nacional de desastre.

Los estacionamientos de los edificios estatales se vieron ocupados por personas que caminaban de manera ordenada. Las ambulancias, camiones de bomberos o vehículos militares, que participaron en el simulacro causaron confusión en algunas personas, que creyeron que el movimiento extraordinario de automotores con las sirenas encendidas estaba relacionado a nuevos casos de Covid-19.

El cambio de ánimo entre los nicaragüenses también se pudo observar en las redes sociales, ya que los memes, que antes se burlaban del presidente Daniel Ortega por no tener capacidad intelectual para comprender el peligro del coronavirus, dieron paso a mensajes sobre cómo prevenir la enfermedad, así como oraciones a Dios para que el impacto no sea tan fuerte.

El Ministerio de Salud también arreció su campaña de educación sobre cómo lavarse las manos, y dijo haber reforzado su sistema de vigilancia del virus, aunque no informó de la implementación de medidas preventivas, tal como lo exigen sus críticos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió a todo el mundo a frenar el coronavirus y advirtió de que si se permite su propagación, especialmente en las regiones más vulnerables, morirán "millones de personas".

"Se ha demostrado que el virus se puede contener. Tiene que contenerse", insistió Guterres en una conferencia de prensa virtual en la que reclamó a todos los Gobiernos medidas coordinadas a escala global para responder a la emergencia sanitaria y a la crisis económica que se avecina.

"Tenemos que reconocer que los países más pobres y los más vulnerables, especialmente las mujeres, van a ser los más afectados", recalcó.

Según Guterres, la emergencia no tiene precedentes en los 75 años de historia de la ONU y el mundo debe prepararse para una "recesión global", quizá de "dimensiones récord". "Nuestra familia humana está abrumada y el tejido social se está rompiendo. La gente está sufriendo, enferma y asustada".

Guterres insistió en que la "solidaridad global no es únicamente un imperativo moral, sino que va en el interés de todos", pues el mundo se enfrenta a un "enemigo común". "Estamos en guerra con un virus", subrayó.

Guterres pidió a los Gobiernos multiplicar rápidamente el gasto sanitario para actuar de la forma más urgente, expandiendo el número de pruebas, ampliando instalaciones médicas, apoyando a los trabajadores sanitarios y garantizando los suministros necesarios.

Según dijo, la ONU está trabajando ya para preparar lo más posible a países con menos recursos como los africanos.

"La crisis financiera de 2008 demostró claramente que los países con sistemas de protección social robustos sufrieron menos y se recuperaron más rápido", apuntó, aunque es necesario garantizar la liquidez del sistema financiero.

Además, urgió a todos los Gobiernos a no caer "en la tentación del proteccionismo" y defendió que precisamente éste es el momento de "desmantelar barreras comerciales".

________________________