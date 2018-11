Cuidar a los hijos y después a los nietos

Organiza la merienda, busca a las niñas después de clases y está al tanto de mantener los uniformes escolares limpios. Buena parte de la rutina diaria de Clara Rojas, de 74 años, está volcada en sus dos nietas de 10 y 11 años, a las que cuida desde que su madre emigró a Miami. Desde allí intenta traerlas a través de un proceso de reunificación familiar que ha tardado más de un lustro.

Clara Rojas es "madre y padre" de las dos niñas, según explica a 14ymedio. En los parques, a las afueras de los centros escolares y en las cercanías de los círculos infantiles son frecuentes estas cabezas canosas que acompañan a los menores de edad. A veces lo hacen para ayudar al resto de la familia pero en otros casos son el único soporte con el que cuentan los niños.

Según una investigación llevada a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Marta Abreu, en Villa Clara, en la Cuba actual se incluye "más a los abuelos en la crianza de los nietos ya que generalmente ambos padres tienen un gran actividad laboral y social en general, y pasan poco tiempo con los hijos". El protagonismo de los mayores se refuerza cuando alguno de los progenitores emigra.

Para Clara Rojas estar a cargo de sus nietas le trae muchas ventajas y una "montaña de problemas". "Me levanto cada día y tengo energías para seguir porque no puedo dejarla sola", cuenta. Un estudio realizado en Alemania indica que las personas de la tercera edad que, de forma ocasional o permanente cuidan a sus nietos, "tienden a vivir más tiempo que aquellos ancianos que no cuidan a otras personas".

Sin embargo, la diligente abuela reconoce que está un poco mayor para compartir con las niñas algunas pasiones como el uso de las nuevas tecnologías, "escuchar un reguetón o ayudarlas con las tareas de matemáticas". Calcula que en los próximos tres años, cuando las niñas se reúnan con su familia en Florida, tendrá tiempo para dedicarse a sí misma y "hacer un montón de cosas pendientes" que ahora no puede por falta de tiempo.

