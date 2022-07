Diplomáticos cubanos y opositores delante de la casa museo de los Castro en Galicia

La casa natal de Ángel Castro Argiz, padre de Fidel y Raúl Castro, será inaugurada este jueves en Láncara, en la provincia española de Lugo, como centro de interpretación de la migración gallega. El museo, que se llamará oficialmente Casa Láncara, ha retrasado dos años sobre lo previsto su apertura, debido a la pandemia.

Marcelino Medina González, embajador de Cuba en España, será recibido en el ayuntamiento de la localidad antes de asistir al acto, convocado justo 30 años después de la visita de Fidel Castro a Láncara para conocer la humilde vivienda en que nació su padre. En el evento estarán otros descendientes de Castro Argiz, además de la cónsul cubana en Galicia, Yahima Martínez Millán, según ha difundido la emisora española Cope.



El proyecto de Casa Láncara surgió a partir de la cesión de la vivienda por parte de la familia a la Asociación Amistad y Solidaridad Láncara-Cuba en 2018

Este miércoles, Marcelino Medina González fue recibido en la sede de la Confederación de Empresarios de Lugo, cuyo secretario general, Jaime López, habló a la cadena de radio de la estrategia de "internacionalización" de organización patronal y lo importante que es en ella la buena relación con la Isla para la expansión comercial de sus empresas.

El proyecto de Casa Láncara surgió a partir de la cesión de la vivienda por parte de la familia a la Asociación Amistad y Solidaridad Láncara-Cuba en 2018. La firma fue compleja, aparentemente, porque los herederos querían desvincular el proyecto de las autoridades para evitar que los eventuales cambios de Gobierno supusieran problemas.

La única condición, aparentemente, fue que se replicara la vivienda original. En noviembre de 2018, los Castro dieron su conformidad al proyecto, del arquitecto de Sarria (localidad vecina) José Ángel López, que a su vez lo presentó a la Asociación y a Mariela Castro durante un viaje a Cuba.

Por parte de España han participado el Ayuntamiento de Láncara, la Diputación de Lugo, la Confederación de Empresarios y el grupo constructor Urbas, mientras que desde Cuba lo hicieron el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) y la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana.

El museo gira en torno a cuatro ejes: la emigración gallega hacia América, Ángel Castro Argiz, las visitas de los Castro Ruz a Láncara y su papel en la historia de Cuba

El museo gira en torno a cuatro ejes: la emigración gallega hacia América, Ángel Castro Argiz, las visitas de los Castro Ruz a Láncara y su papel en la historia de Cuba. En su interior hay tres salas: la entrada, que antiguamente era la cocina-comedor, con mobiliario característico de principios del siglo XX; el alpendre (cobertizo), donde se ha instalado una sala de audiovisuales; y las antiguas cuadras, que ejercen de zona de exposiciones, incluyendo objetos cubanos relacionados con la inmigración y fotografías.

En 2020, cuando se suspendió la inauguración, ya estaba realizado el video y las fotografías de la zona expositiva y se esperaba que llegasen de la Isla objetos personales de la casa familiar de los Castro en Birán, así como cinco palmeras que iban a plantarse en el exterior y que deberán adaptarse al clima interior gallego.

La casa no fue, en su momento, objeto de gran interés por parte de Fidel Castro que, tras visitarla en julio de 1992 junto al entonces presidente del gobierno gallego, Manuel Fraga, dijo haber constatado que era una de las más pobres de la zona. El ex presidente cubano fue nombrado entonces hijo adoptivo de Láncara y mostró su orgullo por el hecho de que la vivienda no fuera "un palacio, sino una choza muy humilde".

Años más tarde, en 2005, también la visitó su hermano Raúl.

El padre de los Castro emigró a Cuba, entonces tierra de oportunidades, al poco tiempo de regresar a España tras haber servido como soldado de las tropas peninsulares durante la Guerra de Independencia de 1895. En aquel momento, tuvo que sobrevivir a duras penas cortando caña, pero acabó siendo propietario de una hacienda en Birán y rico terrateniente gracias al azúcar.

Hasta sus puertas llegaron, el pasado día 19 de julio, dos activistas cubanos, Enriquez Nodarse y Avana de la Torre, que anunciaron una ruta "anticomunista" por Galicia

La casa está precedida de una placa en la que se puede leer: "En esta casa en 1875 nació Ángel Castro Argiz, gallego que emigró a Cuba, donde plantó árboles que aún florecen".

Hasta sus puertas llegaron, el pasado día 19 de julio, dos activistas cubanos, Enriquez Nodarse y Avana de la Torre, que anunciaron una ruta "anticomunista" por Galicia. Ambos se fotografiaron en la entrada de la Casa Láncara con la bandera cubana y un cartel con los rostros de los presos políticos cubanos.

Este martes, los cubanos se acercaron hasta el monumento a José Martí instalado en el parque Eugenio Granell, a las afueras de la capital gallega, Santiago de Compostela. De La Torre estaba grabando un video para reivindicar la libertad de los presos políticos cuando la cónsul cubana Yahima Martínez Millán apareció y trató de impedir la filmación tapando la cámara del teléfono, momento en el que comenzó una disputa cuando la activista acusó a la diplomática de agredirla y advirtió con llamar a la policía.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.