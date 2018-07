La Iglesia metodista reparte biblias en La Rampa para denunciar el matrimonio igualitario

El clamor de un centenar de evangélicos que oraban en defensa del "diseño de la familia original" se oía a dos cuadras de la iglesia metodista ubicada entre las calles K y 25 del Vedado habanero. Una banda en vivo acompañaba al pastor Lester Fernández mientras hablaba a su rebaño en una ceremonia transmitida en vivo por internet y que duró varias horas el pasado sábado.

En los bancos no hay espacio para nadie más. Desde las gradas repletas todos alzan sus brazos y cantan, a veces se ponen de pie y bailan. "Sabemos que este ayuno no es un ayuno sin respuestas sino con respuestas", dice el pastor y los creyentes le devuelven una gran ovación.

Las especulaciones sobre la posibilidad de que la reforma de la Constitución abra la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo, por declaraciones "sobre todo de Mariela Castro", especifica el pastor, son el motivo de este ayuno. Y pregunta: "¿Ustedes se imaginan que cuando nuestro hijos vayan a la escuela en la asignatura de Cívica, ahí a lo descarado y abierto le digan a nuestros hijos: tú tienes un pene pero puedes averiguar si en lugar de ser hombre quieres ser una mujer. ¿Ustedes se imaginan una clase como esa?". Todos responden un "nooooo", y otra vez los aplausos.

Fernández recordó que en varios países de Europa se han aprobado leyes para regular las uniones entre personas del mismo sexo y lo atribuyó a una supuesta debilidad de la Iglesia en esos lugares

Fernández recordó que en varios países de Europa se han aprobado leyes para regular las uniones entre personas del mismo sexo y lo atribuyó a una supuesta debilidad de la Iglesia en esos lugares. "Gracias al Señor nuestras Iglesias en Cuba no están así y el Señor nos ha preparado para este momento hoy más que nunca porque somos una Iglesia bien definida y el pecado que se aborrece, se aborrece", dijo.

El pasado 28 de junio, cinco denominaciones cristianas hicieron pública una declaración en la que manifestaban su rechazo a una reforma constitucional que permitiese el matrimonio igualitario. Desde entonces, las opiniones a favor y en contra se han hecho un hueco en la prensa independiente y las redes sociales. "Hay gente que han confundido esto que le estamos diciendo.Hay gente que cree que nos estamos metiendo en política o nos vamos a meter en política porque vamos a hacer una manifestación en contra del Gobierno. Hoy el Partido está súper nervioso. Aquí entre nosotros tenemos personas de la Seguridad del Estado y periodistas independientes que nos están grabando pero yo no tengo miedo", advierte a su público.

El pastor pidió a los que estaban presentes para "dar un buen reporte al Gobierno" que no les tuvieran miedo "porque la Iglesia no se va a desvalorizar, eso de meternos en política es desvalorizarnos". Además alertó que no se iban a quedar "de brazos cruzados" en este asunto que, según dijo, va a solucionarse con "ayuno y oración".

Fernández situó el número de asistentes al ayuno en 800 -unos 500 según los cálculos de este diario-, y que se trataba de la mayor cifra de congregados en el templo.

Aún se desconoce cómo se regularán las uniones entre personas del mismo sexo, pero Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) e hija de Raúl Castro, afirmó que se impulsaría el asunto en los debates de la Asamblea Nacional, de cara a la reforma constitucional.

El pastor explicó que "más de 3.000 Iglesias" oraban ese día en sus templos porque no obtuvieron el permiso para una marcha en la Rampa. "¿Qué les parece si oramos por la Asamblea Nacional, qué les parece si oramos por Raúl Castro, qué les parece si oramos por Díaz-Canel y por Lazo? Y hasta por Mariela Castro vamos a orar", arenga. Fernández pidió a la directora del Cenesex que "en vez del respeto que hoy está defendiendo, defienda el verdadero vínculo familiar".

La marcha, convocada por las Iglesias Asambleas de Dios, las Convenciones Bautistas Oriental y Occidental, la Liga Evangélica y la Iglesia Metodista se suspendió, según dijeron en un comunicado, porque coincidía con otras actividades. Aunque también dicen que trabajan "con los dirigentes del Gobierno" para encontrarle fecha y lugar a otro "evento masivo" en el futuro.

"En estos momentos las Iglesias en Cuba estamos efectuando este ayuno a favor de la familia" cerrando las puertas "ante todo intento y todo propósito de hacer que en Cuba se formalice o se legalice el homosexualismo y el lesbianismo (sic)", afirma. El pastor citó pasajes del Antiguo Testamento en que se pide la condena a muerte para las relaciones homosexuales.

El pastor convocó a los fieles entre 17 y 31 años a dirigirse a La Rampa, la zona de la capital en que, en su opinión se ve a más homosexules, y repartir biblias gratis. "A las jovencitas le entregan una de las rosadas y las negras se las entregan a los hombres", exhortó, mientras por una puerta lateral dos muchachos salían con varias cajas repletas de biblias de ambos colores.

La convocatoria se materializó minutos después cuando decenas de jóvenes caminaron a lo largo de toda La Rampa para cumplir el pedido del pastor. Bajo el sol del verano que abrazaba la ciudad, a mediodía, algunos de los transeúntes decían directamente que no querían saber nada de la palabra de Dios, otros escuchaban cabizbajos y casi ninguno mostraba el más mínimo entusiasmo.

El ayuno se replicó en otros municipios de La Habana y en varias provincias del país. En Holguín decenas de fieles se reunieron en la entrada de un templo para dar vivas mientras agitaban en sus manos carteles con un dibujo de lo que para ellos representa "la familia original". Escenas similares se vivieron en Guantánamo y Pinar de Río.

Para el diseñador Roberto Ramos Mori, los carteles que han aparecido pegados en algunos postes eléctricos y paradas de ómnibus y que se mostraron este sábado en algunas iglesias, son "incitadores del odio y la discriminación", a la vez que se pregunta: "¿Si a mí me multan por hacerlo, no debería pasar lo mismo con ellos?".

La página de Facebook de la Alianza Afro-Cubana publicó algunas imágenes de estos carteles alertando que la intención de esta campaña es "ir con todo contra la legalización del matrimonio igualitario en la reforma constitucional".

