Muere el escritor cubano Antón Arrufat, censurado y reivindicado por el régimen

El poeta y dramaturgo cubano Antón Arrufat murió a las 4:00 horas de este domingo en La Habana a la edad de 87 años, tras haber sido ingresado con una bronconeumonía, según confirmó a 14ymedio una fuente familiar. Premio Nacional de Literatura en el año 2000 y miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua, fue autor de la obra Los siete contra Tebas, censurada por el régimen y considerada una de las piezas fundamentales del teatro cubano.

Nacido en Santiago de Cuba el 14 de agosto de 1935, con raíces libanesas y catalanas, Arrufat fue alumno del colegio jesuita de Dolores y, luego del traslado de su familia a La Habana, fue educado por los sacerdotes escolapios. Fue uno de los miembros más jóvenes del Grupo Orígenes y colaboró con la revista Ciclón, editada por su amigo, el ensayista y millonario José Rodríguez Feo.

Fue uno de los redactores de Lunes de Revolución, el magazine cultural dirigido por Guillermo Cabrera Infante y que, tras la polémica suscitada por la proyección del corto PM, fue cerrado por Fidel Castro en 1961.

El propio Arrufat protagonizó una de las polémicas más tensas de la década de los 60, cuando Los siete contra Tebas ganó el premio José Antonio Ramos de la Uneac (Unión de Escritores y Artistas de Cuba) en 1968. La pieza no se estrenó –de hecho, no llegó a las tablas en Cuba hasta 2007, bajo la dirección de Alberto Sarraín– pero la Uneac la publicó con una advertencia.

"No es preciso ser un lector extremadamente suspicaz para establecer aproximaciones más o menos sutiles entre la realidad fingida que plantea la obra, y la realidad no menos fingida que la propaganda imperialista difunde por el mundo, proclamando que se trata de la realidad de Cuba revolucionaria", señaló entonces la Uneac en una declaración oficial que acababa respondiendo negativamente varias preguntas: "¿A quién o a quiénes sirven estos libros? ¿Sirven a nuestra Revolución, calumniada en esa forma, herida a traición por tales medios? Evidentemente no".

Ese año también fue premiado –y tildado de contrarrevolucionario– el célebre poemario Fuera del juego, de Heberto Padilla.

Arrufat se graduó en filología en la Universidad de La Habana en 1979, el mismo año en que murió el dramaturgo Virgilio Piñera, de quien fue amante y albacea. La amistad e influencia de Piñera fue decisiva en su obra, y ambos sufrieron el ostracismo de la vida cultural cubana durante el llamado Quinquenio Gris, a partir de 1971.

Durante un número de homenaje que le dedicó la revista Encuentro de la Cultura Cubana, Arrufat rememoró aquellos años. "Cumplía con una sanción misteriosa: no tenía tiempo señalado e ignoraba la cuantía del delito. Había cometido al escribir Los siete contra Tebas, un delito que nunca se me dijo en qué consistía realmente ni qué tiempo debía pagar por cometerlo".

El dramaturgo fue progresivamente rehabilitado en las décadas siguientes hasta que, en el año 2000, se le otorgó el Premio Nacional de Literatura. El 26 de mayo de 2008 tomó posesión de su asiento de la Academia Cubana de la Lengua.

En octubre de 2022, la firma de Arrufat y de otros autores parametrados durante el Quinquenio Gris a una carta de apoyo al régimen resultó sorpresiva para sus lectores. El documento, que incluía la rúbrica del escritor en uno de los primeros lugares, respondía a las protestas ocurridas ese año en Cuba y daba un espaldarazo a la represión policial.

Antón Arrufat fue autor de numerosas piezas teatrales, novelas, ensayos, libros de cuentos y de periodismo. Entre ellos, destacan las novelas La caja está cerrada (1984 y 2002) y La noche del aguafiestas (2001), la recopilación de fragmentos Ejercicios para hacer de la esterilidad virtud (1998) y sus poemas reunidos en La huella en la arena (2001).

