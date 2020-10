En Sancti Spíritus, cerrado un mercado y en cuarentena el personal del hospital general

El incumplimiento de los protocolos hospitalarios de covid-19 está detrás de un brote en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus que obligó a poner en cuarentena a buena parte de su personal.

"El problema es que se mezclaron en el mismo hospital personas infectadas y otras sospechosas. Casos positivos con gente a las que ni siquiera se les había hecho el test", afirmó a 14ymedio una fuente que prefirió permanecer en anonimato. La noticia del foco fue avanzada por el diario oficial Escambray, que informó de nuevas medidas para detener los contagios "ante el contacto de trabajadores con casos confirmados".

"Todos los que trabajan en la zona administrativa y que a la vez interactúan con esta área están en cuarentena. Además se redujeron al mínimo las consultas debido a la falta de personal", confirmó la fuente.

La provincia sumó 14 confirmados con la enfermedad, el número más elevado que se registra en ese territorio en un día, desde la detección de los primeros casos el pasado 11 de marzo.

Sin precisar a qué foco se refería, el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud dijo a la televisión estatal que los nuevos contagios corresponden al último control de la ciudad de Sancti Spíritus aunque incluyen personas residentes de otros municipios. "Hemos estudiado 1.046 contactos de este evento que ya tiene 24 positivos y puede darnos muchos más por la movilidad de los ciudadanos y por ser de la cabecera provincial", precisó el funcionario y agregó que al cierre de este miércoles sumaban 65 sospechosos.

Ante la situación del hospital se suspendieron la mayoría de las actividades, las consultas externas y "solo se intervendrán quirúrgicamente aquellas personas que presenten enfermedades que clasifiquen como urgentes ", dijo Rivero Abella a Escambray.

Además, no se admiten visitas "a los casos ingresados, el cambio de acompañante continuará cada 12 horas" y se dará la baja hospitalaria a todos aquellos pacientes que puedan continuar tratamiento en los hogares con el propósito de disminuir el índice ocupacional de la instalación", puntualizó Rivero Abella.

Un residente espirituano contó a este diario que "el mercado estatal El Perla (un antiguo hotel convertido en mercado en pesos convertibles) también fue cerrado y no abrirá hasta que no hagan el test de PCR a sus trabajadores". En la misma situación, "está el hogar de ancianos del paseo Norte, con cintas y vigilantes que impiden el paso hasta tanto no se tenga el resultado de las pruebas".

Las autoridades locales, ante la compleja situación sanitaria, ordenaron establecer desde el pasado lunes un toque de queda entre las 7 pm y las 5 am en el municipio de Sancti Spíritus "con excepciones de extrema necesidad".

Hasta este martes la provincia registraba de manera oficial 66 personas enfermas de covid que permanecen ingresadas, y otras 376, en su mayoría contactos de los casos confirmados, se encuentran bajo vigilancia clínica en centros de aislamiento.

Entre los casos positivos hospitalizados están Julio Jiménez López, primer secretario del Partido Comunista en el municipio de Sancti Spíritus, Orelvis Rodríguez, director de Salud también de esa ciudad y algunos de los familiares de los dirigentes, entre ellos la esposa de Jiménez López y su hija de 12 años, según corroboró 14ymedio.

