Los babalawos llaman a "desterrar lo caduco"

La Asociación Cultural Yoruba de Cuba publicó este miércoles la Letra del Año 2020, una serie de recomendaciones y vaticinios que se elabora durante una de las ceremonias más esperadas por los creyentes de esa religión. En el texto se llama a "desterrar lo caduco" y a evitar la carne de cerdo.

Los miembros de la Comisión de la Letra del Año, presidida por el sacerdote de Ifá Ángel Custodio Padrón, se reunieron el último día del año para, después de varios ritos y oraciones, dar a conocer la Letra del Año el 1 de enero. La carta incluye también refranes y consejos dirigidos a los creyentes.

Entre las predicciones y advertencias para este año, los sacerdotes subrayan las enfermedades del sistema reproductor, las de transmisión sexual y también las derivadas del consumo de alcohol como los padecimientos de salud a los que habrá que prestar más atención en estos 12 meses.

Otro de los males del cuerpo mencionados en la Letra del Año es el de la impotencia o disfunción eréctil a temprana edad como consecuencia de problemas de próstata en los hombres, pero también del abuso de fármacos y de preparados para aumentar la virilidad.

Los sacerdotes aconsejan "no comer okra (quimbombó) para evitar la humillación y la decepción", y "no comer akra (pastel de frijoles) para evitar la mala suerte". Además aconsejan no decir mentiras, no robar ni apropiarse de bienes indebidamente y no engañar a la pareja, como una forma de evitar la mala suerte, la ira de los orishas y la vergüenza.

No pagar el bien con el mal "para evitar el desastre lento que calaría en nuestras vidas dolorosamente" es otro de los consejos, al que se le suma no usar vestidos de color rojo ni ninguna otra pieza de ropa que tenga pintado o dibujado un mono de cualquier especie.

La Letra del Año previene de la "destrucción humana por la carne de cerdo" y recomienda disminuir su ingesta. Enterrar a los muertos, porque es el "momento de establecer nuevos patrones, tanto de conducta como de actuación", también es una práctica recomendable este año porque "es el momento de desterrar de nuestras vidas todo aquello que es caduco".

Como en años anteriores, los medios de prensa oficiales han reproducido ampliamente la Letra del Año, en la que también se anuncian los orishas que gobiernan este año, así como los signos y ritos asociados a estos. Este 2020, la divinidad que gobierna es Oshún, que se sincretiza en la religión católica con la Virgen de la Caridad del Cobre -patrona de Cuba- y la deidad acompañante es Obatalá.

En 2018, la Letra del Año desató un intensa polémica, por sus llamados a "no conspirar" y a respetar la autoridad, algo que varios babalawos tacharon como una toma de partido a favor del Gobierno.

La Asociación Yorubas Libres, un grupo independiente conformado por sacerdotes de esta religión, catalogaron aquella Letra como "totalmente manipulada y a tono con los intereses de la tiranía ateo materialista" y tildó a los babalawos que la redactaron como carentes "de autoridad moral religiosa para hablar en nombre de los yorubas y publicar predicciones que afectan al presente y futuro" del país.

