Más césped que desaparece

La céntrica calle Línea, en el Vedado habanero, ha cambiado su imagen. Su separador, que antes lucía un césped verde, con tres kilómetros desde su inicio en Malecón y hasta el túnel de Línea, ahora son adoquines.

La versión oficial es que la sustitución se hizo para la "seguridad de los peatones" y que así "se elimina un poco de suciedad de la tierra y el césped en la calle". El internauta Omar Fontes lamentaba la acción cuando expresó en sus redes: "también se fue el verde del separador de Línea", aludiendo a lo ocurrido en el último tramo de la calle G la semana pasada.

"Una brigada comenzó a finales de marzo a ponerlos y terminaron hace poco. Aprovecharon que estábamos casi sin salir por el coronavirus", dijo una vecina que este martes compraba arroz en una bodega de la zona. "Ellos podrán decir lo que quieran; leí en el Tribuna de La Habana que todos aquí estamos contentos pero no es así, a mí no me gusta y a mis amigas, que como yo son nacidas y criadas en este barrio, tampoco".

La molestia de los vecinos no es poca cosa, dado que la calle Línea, construida a finales del siglo XIX, fue la primera vía trazada en el Vedado habanero. Debe su nombre a las vías férreas por donde circulaban los trenes que partían desde La Punta, en La Habana Vieja. Posteriormente también fue una de las rutas preferidas para el transporte público en tranvías y es considerada como un "museo viviente" de la expansión de la ciudad tras rebasar las murallas.

La semana pasada se publicaron en redes varias imágenes donde se veía un buen tramo de césped de la Avenida de los Presidentes, conocida también como Calle G, sepultado por adoquines. El cambio urbanístico desató la crítica de arquitectos y ciudadanos de a pie.

El pasado año se informó que calle Línea, una de las arterias de la capital con más teatros y cines, se transformaría en un "gran corredor cultural".

"Es un proyecto de renovación urbana, observado desde el punto de vista de la cultura", definió la arquitecta cubana Vilma Bartolomé, al frente de esta idea orientada a "rescatar el espacio público a lo largo de toda Línea".

