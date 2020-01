Sin condones en La Habana

"Vine buscando condones pero aquí me dicen que no hay", cuenta un joven habanero mientras habla desde el teléfono público de la farmacia de 23 y H, en el Vedado. "Estoy llamando ahora a varias farmacias para no caminar más por gusto, pero todas están en la misma situación", añade. Es el enésimo episodio de desabastecimiento en la capital de un producto que no solo es anticonceptivo, sino que protege de enfermedades de transmisión sexual, pero esta vez parece ser el más grave.

En Cuba, las marcas más habituales en las farmacias son Vigor y Momentos, pero de ninguna de las dos está disponible en distintos puntos de la capital. "No hay", repiten en las farmacias de Marianao, Plaza, Habana Vieja, Playa, Centro Habana y Cerro.

14ymedio contactó con seis farmacias de distintos municipios durante el fin de semana y este mismo jueves, pero la respuesta fue siempre la misma: "No hay".

"No pierdas más el tiempo, no entran condones hace rato. Aquí son muchos los pedidos que hemos hecho pero nada, no entran", explica una empleada de una farmacia ubicada en el municipio Cerro que asegura que la situación es igual "en toda La Habana".

Luis Daniel, estudiante de sexto año de medicina, cuenta a 14ymedio que a él no le preocupa. "Mira, cuando veo condones compro una caja, listo. Por eso siempre tengo. El asunto es que siempre pasa igual, hoy venden y mañana no venden. No puedo depender de eso, porque es algo que no me puede faltar", opina.

El joven cuenta que hace unas semanas, cuando llamó a una farmacia de Marianao para preguntar si tenían le indicaron que llamase en otro momento, porque tampoco había. "Llama de nuevo el día 5 que entran unos medicamentos que pedimos, a ver si ahora los mandan", le dijo la empleada.

"Como mis amigos saben que yo siempre guardo me llaman para pedirme y claro, les doy, porque en momentos así, ¿quién le dice que no a un amigo?", cuenta riendo.

En la cola de la heladería Coppelia, el pasado domingo, estaba Deisy, una joven de 18 años, con su novio. La muchacha explica que hace dos años que tiene relaciones sexuales y que su padre le ha inculcado la necesidad de usar condón. "Siempre he usado preservativo. En mi casa mi padre me habla mucho de eso y él mismo se ocupa de que siempre tenga", cuenta.

"Mi padre es piloto, viaja mucho, y cada vez que viene me trae condones diferentes. Es la manera que ha encontrado de que no pierda el interés en usarlos", añade.

Pero no todos los cubanos tienen la suerte de Deisy. La mayoría depende de un mercado nacional que muestra un cíclico desabastecimiento en un producto que no debería faltar en las farmacias.

Félix Alejandro, estudiante de 12 grado del municipio Plaza de la Revolución, es uno de ellos.

"Mi novia salió embarazada el mes pasado, ella es menor que yo, tiene 16. El asunto es que cuando fuimos al hospital para que se hiciera un legrado nos dijeron que no, que no estaban haciendo eso a nadie. Al final ella resolvió otro día, con una amiga de su hermana que tiene un amigo médico", cuenta el joven que, sin embargo, tampoco parece muy preocupado.

"La verdad no uso mucho eso, además no tengo suerte. Las pocas veces que he puesto un pie en una farmacia buscando condones no los he encontrado", dice, al tiempo que confiesa que ahora tampoco se está protegiendo. "Juro que ahora sí quiero usarlo, pero no hay. ¿Qué le vamos a hacer a eso?"

Son pocas las tiendas en pesos convertibles (CUC) donde se pueden encontrar condones, pero además sus precios los convierten en prohibitivos para un cubano medio. En una farmacia, las cajas de 24 unidades cuestan 24 pesos y las de 48, 48 pesos. Mucho más económico que en estas tiendas, donde una caja de apenas dos condones cuesta 1,80 CUC, unos 50 pesos en moneda nacional.

Juventud Rebelde publicó este martes un artículo titulado Proteger o no proteger, ¿dónde queda el amor? en el que exponía las opiniones de varios jóvenes consultados. En él se habla de la importancia de "usar condones o buscar alternativas sin penetración" como indicativo de pensar en uno mismo o la persona que "amas o está junto a ti" e invita a no dejar de utilizarlo escudándose en que "es difícil adquirirlo por desabastecimiento".

