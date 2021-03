Esos cubanos que se mueren por conseguir ron y cigarros

"Ron Havana Club no está a la venta en ningún lado", sentencia Jorge, un holguinero aficionado a estas bebidas que lamenta que, en los últimos tiempos, solo se comercializan bebidas extranjeras a precios poco asequibles.

"Alguna que otra vez sacan a 75 pesos unos módulos con seis botellas pequeñas que incluyen una variedad de muestra de ron Mulata, pero eso lo sacan y se acaba al momento, porque es lo único que hay".

La escasez del producto en el mercado interno contrasta con las buenas cifras de ventas internacionales de las que se ufanó el miércoles la empresa Havana Club en la prensa oficial. A pesar de la pandemia, sus ventas en el extranjero presentaron "números positivos" en 2020 incentivados por el consumo de los particulares en sus domicilios. En cambio, dentro Cuba, cada vez cuesta más encontrar la bebida, y los comentarios de los lectores de Cubadebate son un buen termómetro.

Los directivos de la empresa Havana Club achacaron la escasez del producto a la falta de previsión para febrero, pero sostienen que la situación se habrá solucionado en los próximos días

"Esperemos que surtan bien las tiendas, porque en la calle está al doble del precio", se quejaba un internauta. "Es verdad que no es un producto necesario, pero tampoco era subsidiado y ha desaparecido".

Los directivos de la empresa Havana Club achacaron la escasez del producto a la falta de previsión para febrero, pero sostienen que la situación se habrá solucionado en los próximos días puesto que ya se ha reanudado la venta en las tiendas del Estado y las entidades turísticas.

Amed Álvarez, encargado de márketing, insiste en que se mantendrá "una oferta estable" tanto en los comercios en pesos como en los de venta en divisas. "Estamos en condiciones de poder expender en ambos tipos de moneda la gama de productos desde [el ron de] 3 Años hasta [el de] 7 Años, mientras que el resto se irá valorando en cuále de los dos segmentos puede estar mejor posicionado".

Pese a las declaraciones del directivo, los cubanos continúan percibiendo el desabastecimiento del producto en las tiendas de toda la Isla.

"El Havana Club llega un día y al otro ya no hay", afirma Jorge. "Pueden pasar 15 días para que vuelvan a sacar. En el mercado negro un añejo 7 años está costando de 800 a 900 pesos, un añejo 3 años puedes encontrarlo en 500. Si buscas un añejo especial hasta 1.000 pesos vas a tener que pagar".

En La Habana, "la bebida aparece poco, y solo las presentaciones más caras como Reserva y Ritual, pero por ejemplo los añejos 3 años han desaparecido del comercio estatal'', confirmó una residente de la capital.

En la otra punta de la Isla, Gertrudis, residente del reparto Santa Bárbara y empleada en una paladar, confirma desde Santiago de Cuba, la falta de ron Havana Club en las tiendas en pesos.

No es el único placer, o vicio según el punto de vista, difícil de satisfacer en Cuba. "Ahora mismo acabo de llegar a la casa y cuando venía, vi una cola para comprar cigarros de dos cuadras y media. De milagro vi eso en una cafetería porque aquí no hay Estado que venda, quienes venden son los merolicos". añade Gertrudis.

Tanto las bebidas alcohólicas como el tabaco subieron de precio el 1 de enero, con el inicio de la Tarea Ordenamiento. "En la calle una caja de H. Upmann está costando 40 pesos, en lugar de 26 que valen en las tiendas del Estado, igual que el Popular de caja roja, mientras que el de la caja azul cuesta 35", dice Jorge. "Además, solo te venden cinco cajas, por lo que si quieres comprar más para guardar debes dar más vueltas que un trompo, pero casi siempre se agotan al momento porque los revendedores son los primeros que tienen acceso a las ventas y al final hay que morir con ellos".

Otros cigarros de importación, como Rolhmans y Dunhill, se encuenran a 50 y 60 pesos en el mercado negro. "Pero estoy casi convencido de que esos eran los que vendían dentro de los hoteles y, como ahora mismo no tienen salida, los comercializan a la población. Nunca me he encontrado uno de estos en una tienda en pesos cubanos".

