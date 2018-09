Una empleada de Taco Bell se niega a atender a una orden en inglés: "¡Esto es Hialeah!"

Alexandria Montgomery no salía de su asombro cuando intentaba hacer un pedido en un auto-servicio de la cadena de comida Taco Bell en Hialeah y la dependienta se negó a atenderla porque no sabía inglés. "Ocurrió el miércoles por la noche, en torno a las 22:30", cuenta a 14ymedio la protagonista de este incidente recogido en un vídeo que se ha hecho viral.

"¿Ustedes tienen una mánager aquí?", preguntó molesta Montgomery. "Está en su casa durmiendo", le respondió la empleada que, en tono displicente se negaba a recibir su orden porque, según ella, no sabía hablar inglés.

Montgomery intenta de todas las maneras posibles pedir una orden, le ruega, le exige, pero la empleada le responde una y otra vez que en ese Taco Bell no hay nadie que hable inglés. "Mi vida, tengo carro detrás", le dice la empleada y cierra la ventanilla para no atenderla.

"¿Te puedes mover por favor?. Tengo una orden atrás. No hay nadie que hable inglés", le grita la empleada, que también era la jefe de turno, a la cliente antes de amenazarla con llamar a la policía.

"Eso no es mi problema. Esto es Hialeah, lo siento", añade la empleada.

Otros dos trabajadores de Taco Bell se acercan para auxiliar a la dependienta pero lella insiste: "No, no entiendo nada", y termina por admitir que no quiere atender a la cliente.

"No más, papi", agrega la dependienta a un acompañante de Montgomery, que no salía de su asombro por no ser atendida en inglés en Estados Unidos. Finalmente la cliente tiene que marcharse sin su orden.

"Contacté con el mánager y le expliqué lo que había ocurrido, pero todo lo que hizo fue disculparse y dar las gracias. Después colgó", añade. Según Montgomery está considerando demandar a la compañía.

Taco Bell dijo en un comunicado enviado a 14ymedio: “Esto no satisface nuestras expectativas de la experiencia del cliente. Hemos trabajado rápidamente para resolver con el cliente para asegurar de que esto no suceda de nuevo”. La compañía también aseguró haber despedido a la empleada.



Montgomery publicó el video en sus redes sociales, donde ha desatado una ola de comentarios. "Hialeah sigue siendo parte de Florida y, por lo que recuerdo, corrígeme si me equivoco. Florida es parte de los Estados Unidos de América, es un país donde el inglés es el idioma que hablamos. Esto es una vergüenza para la comunidad hispano / latina", comentó una usuaria de Facebook.

"Wow si los latinos no hablamos inglés nos entendemos a señas. Dinero es dinero. Yo he atendido a sordomudos chinos, mexicanos, americanos, lo importante es que se les atienda con gusto y respeto", escribió otra usuaria en español.

Montgomery calificó el hecho de "racismo". En una actualización que hizo horas más tarde agregó que Luisa, como se identificó la trabajadora de Taco Bell, había sido despedida y que ni siquiera se llamaba así.

Cerca del 89% de los habitantes de Hialeah tienen el español como primera o segunda lengua y más del 94% de sus habitantes se consideran latinos

Hialeah está considerada como la ciudad "más latina" en Estados Unidos. Cerca del 89% de sus habitantes tienen el español como primera o segunda lengua y más del 94% de sus habitantes se consideran latinos, según el censo de 2010.

Hace algunas semanas el abogado Aaron Schlossberg fue centro de una polémica similar cuando, al escuchar a algunos empleados de un restaurante hablar en español, se indignó.

"Tu personal está hablando en español a los clientes cuando debieran estar hablando en inglés. Esto es Estados Unidos", le dijo al encargado del local.

"Si tienen las agallas de venir aquí y vivir de mi dinero, porque yo pago por su seguridad social, pago por su capacidad para estar aquí, lo menos que pueden hacer es hablar inglés", dijo el abogado en el corazón de Manhattan.

El video con el hecho se viralizó y provocó la reacción de miles de latinos que le pagaron a Schlossberg una serenata con mariachis y tacos para celebrar la herencia hispana.

