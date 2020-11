Fallece en Miami Armando Pérez Roura, destacada voz de la radio en el exilio

El comentarista radial Armando Pérez Roura falleció este lunes en Miami, a los 92 años, según informó el Nuevo Herald. Su trabajo en emisoras como Radio Mambí y La Poderosa lo hizo merecer la admiración de muchos y su desaparición deja "un vacío para los miles de exiliados cubanos" que han seguido su carrera, asegura ese medio.

Pérez Roura comenzó su labor en la radiodifusión a los 15 años, en Cuba, y trabajó en las emisoras Radio Reloj y CMQ. Tras escapar de la Isla en 1962, se convirtió en uno de los primeros comunicadores cubanoamericano de Miami.

"Descansa en paz, mi admirable amigo Armando Pérez Roura", escribió en Twitter el excongresista Lincoln Díaz-Balart. "Durante décadas Pérez Roura contribuyó de forma decisiva a mantener viva a la nación cubana en el exilio. Fue fundamental en mi carrera política".

Pérez Roura fue considerado por décadas dentro de la Isla como una de las voces más poderosas del exilio cubano. En los años 80 y 90, sus programas radiales -en los que se mezclaban las informaciones y un activismo vertical anticastrista- eran la primera fuente informativa para enterarse de sucesos nacionales.

En los años noventa Pérez Roura se unió a su colega Agustín Tamargo, fallecido en 2007, creando una alianza que les generó mucho éxito.

Su narración sobre la crisis de los balseros de 1994, el estallido social conocido como el Maleconazo, y de otros momentos de la historia contemporánea cubana como la muerte de Fidel Castro, han sido como una "banda sonora" para muchos dentro y fuera de la Isla.

La propaganda oficial cubana lo convirtió en una de sus "bestias negras" y era frecuente escuchar su nombre en la televisión nacional rodeado de adjetivos despectivos, algo que siempre lo hizo sentir orgulloso.

"No teníamos que ser un exiliado más ni partir a un país que nos quiere pero que no es el nuestro. La tierra nuestra todavía está esclavizada", comentó en un programa en el que se le rindió homenaje hace cinco años. "Tenemos que, diariamente, luchar en las trincheras que se nos permita y decir nuestra verdad". Ahí mismo sentenció: "No me voy a retirar de la radio mientras exista una tiranía en mi país".

