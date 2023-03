Las mujeres lanzan un grito de auxilio en voz de la cubana La Dame Blanche

(EFE).- Las mujeres han lanzado un grito de auxilio no solo por la igualdad de derechos sino que también han acuñado otras causas como el cuidado del planeta, afirmó este viernes en México la cantante cubana Yaité Ramos, conocida como La Dame Blanche.

"En todos los ámbitos es un grito de auxilio (de las mujeres), también por el planeta, por todas esas cosas que nos han pasado y que nunca pensamos que podía haber sido posible, ese grito está reuniendo muchas causas, sensaciones y sentimientos diferentes", dijo en entrevista con EFE.

La cantante, radicada en Francia, ofreció este viernes una presentación en la ciudad mexicana de Guadalajara, en la que arranca su gira que la llevará a varios escenarios del país y a Estados Unidos.

La intérprete fusiona los ritmos de su natal Cuba con sonidos afro, con géneros urbanos como el rap y el hip hop, y hace honor a su hispanidad y a las santeras, mujeres religiosas de su país.

"Se vive siempre con esa melancolía de nuestra tierra, defendiendo y acordándose de nuestras mujeres, de nuestras historias que se acercan", manifestó la artista

La Dame Blanche promueve su nuevo disco A color show, del que destaca el sencillo Veneno en el que muestra la ferocidad femenina, pero, también, la esperanza que envuelve al mundo de las mujeres con versos como "porque mis alas son difíciles de cortar/esta boca es difícil de callar/se desató la pudiente/la más brava entre las bravas".

"Se vive siempre con esa melancolía de nuestra tierra, defendiendo y acordándose de nuestras mujeres, de nuestras historias que se acercan y desgraciadamente se asemejan tanto a las de (las mujeres de) los otros continentes, me siento satisfecha de ver por lo menos aportado un granito de arena (con el disco)", expresó.

Con un habano en mano y vestida de blanco, la cantante imprime a su espectáculo una mezcla de espiritualidad y modernidad que rememora sus raíces cubanas de las que no quiere escapar, pese a haber dejado la isla para refugiarse en París.

"Esto no se pierde, eso viene conmigo desde hace 18 años, vivo con una espiritualidad cotidiana que se parece mucho a la esperanza, la llevo la piel, es inevitable, trato por todos los medios de llevar esa emoción, ese sentimiento al escenario, un lugar de respeto que es como un ritual también para mí", dijo.

"Cuando me siento más floja, voy a ahí, a ese lugar, a esa casita de madera a cargar la pila. Cuba es todo un proceso, yo creo que el proceso más largo de todos los países del mundo es Cuba"

La Dame Blanche afirmó que vuelve a su Cuba cuando necesita recargar las pilas pues no ha logrado despegarse de su tierra, pese a los problemas sociales y económicos que atraviesa.

"Cuando me siento más floja, voy a ahí, a ese lugar, a esa casita de madera a cargar la pila. Cuba es todo un proceso, yo creo que el proceso más largo de todos los países del mundo es Cuba, estamos en un momento delicado. No soy la única artista que está luchando contra esto y aportando su voz, sus letras, somos muchos", señaló.

Para la también compositora, México es un lugar que se conecta con Cuba y cuya cultura la educó musicalmente.

"La música mexicana me crió a mí también, podía cantar tantas melodías, que me recordaban mi tierra, también boleros y muchísimos artistas que me criaron casi", concluyó.

Tras su presentación en Guadalajara, "La dame blanche" visitará la Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tijuana y Mexicali para luego visitar Estados Unidos.

