Orishas regresan a Cuba a lo grande como dioses del rap nacional

(EFE).- Adorados por miles de voces y brazos en alto, el famoso trío Orishas regresó hoy a los escenarios de Cuba tras casi diez años de ausencia para reafirmarse como los dioses absolutos de la fusión y el rap hecho en la isla, en un concierto esperado y cantado "desde la nostalgia y la lejanía".



"No saben lo felices que estamos. Ustedes no vienen a vernos. Nosotros venimos a verlos a ustedes", aseguró Roldán González, la "voz sonera" que, junto a los raperos Hiram Riverí "Ruzzo" y Yotuel Romero, revolucionaron hace más de 20 años el género urbano con su mezcla de hip-hop y ritmos tradicionales como el son y la rumba.



El poderoso y ya clásico Represent fue el tema escogido para abrir el espectáculo, broche de oro del festival Havana World Music, cuya sede del Parque Metropolitano de La Habana se quedó pequeña ante la cantidad de público que acudió a ver -la mayoría por primera vez- a los ídolos de la música urbana cubana.



Los propios Orishas predijeron la estrechez de la plaza e intentaron cambiar el lugar del concierto, pero si en algún momento se desanimaron por el reducido espacio, no lo demostraron en las casi dos horas de show: la energía y el buen humor de la banda no decayó ante pequeños fallos técnicos y de sonido.

Los seguidores del grupo se acomodaron hasta en las barandas del puente sobre el río Almendares, con una vista privilegiada encima del escenario.



Otros, esperaron pacientemente casi seis horas para guardar un sitio junto a la tarima y ver de cerca a los músicos, que no decepcionaron y repasaron todos sus éxitos, junto a las canciones más nuevas que incluirán en su próximo disco, "Gourmet".



La multitud coreó Hay un son y Atrevido, bailó con la recientes Bembé y No hace falta nada, y gritó con furor desde los primeros acordes de A lo cubano y 537 Cuba, elevados casi a la categoría de himnos para los isleños.



Sastre de tu amor y Habana 1957, también incluidas en la nueva producción, pusieron la nota romántica a la noche, esta última interpretada junto a una "persona muy especial" para Orishas, la actriz y cantante española Beatriz Luengo, esposa de Yotuel.



Llenas de contenido social, El Kilo y ¿Qué pasa?, recordaron los orígenes humildes de los integrantes de la banda, creada en París en 1999 y que se ha presentado oficialmente solo dos veces antes en la isla, ya cuando Yotuel, Ruzzo y Roldán eran famosos en el mundo entero.



"Estamos sumamente agradecidos por el cariño del público. Muchos no nos conocen, pero lo que deben saber es que tratamos de defender y poner la música urbana cubana en lo más alto", dijo Yotuel, quien además pidió a los jóvenes músicos que aprovechen "la mina de oro" de tradición cultural que los antecede.



Tras lo que pareció una despedida y ante los gritos de la audiencia, Orishas regresó para complacer con Cuba, isla bella, sencillo con el que volvieron en 2016 tras siete años separados.



"Escrito desde la añoranza", el tema fue interpretado junto a la orquesta de cuerdas Camerata Romeu, a los rumberos Osaín del Monte y los cantantes Waldo Mendoza y Laritza Bacallao.



El dúo de hip hop noruego Madcom se unió a los músicos por sorpresa en el escenario para estrenar Muévelo.



"Cantamos para el corazón de todos los cubanos", se despidió el trío, que puso punto final con la energética Nací Orishas, un tema que dejó a los asistentes pensando ya en el próximo show de los raperos.

