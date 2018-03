Comienza la Serie Especial de béisbol con un regusto insípido

Comienza la Serie Especial o Triangular, que algunos llaman "Selectiva con menos equipos", pero no terminan las dudas. Al contrario, la bruma cubre algunos pormenores del evento que las autoridades concibieron para cubrir una temporada muerta del béisbol y como entrenamiento para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Como se prioriza la preparación de los atletas queda en segundo lugar el espectáculo, aunque se pida a la afición que acuda a los poco atractivos estadios del país por donde pasará la Serie, pero es obvio que no habrá mucha asistencia. De hecho, no despertaron demasiado interés las posibles alineaciones de Occidentales, Centrales y Orientales.

Los topes con una selección nicaragüense y con dos equipos de la liga mexicana no fueron muy seguidos por la afición, que no obstante tomó nota de su insipidez, de los defectos ofensivos y defensivos de los cubanos y del inapropiado afán ganador, cuando lo necesario era dar mayor oportunidad a los menos fogueados.

También vimos decaer el aura simpática y sabia de Carlos Martí ya desde el play off de la temporada, pero sobre todo en la Serie del Caribe y en el tope contra Nicaragua. Por eso, para muchos, no resultó acertada su designación como director del Equipo Cuba que asistirá a Barranquilla, pues temen la repetición de los errores que le atribuyen y preferirían a Víctor Figueroa o a Alfonso Urquiola.

En cuanto a los mentores de la Serie Especial, pareció lógico que fueran Pablo Civil para Orientales y Roger Machado para Centrales, pero no Dani Valdespino para Occidentales, no tanto por él sino porque parecía mejor designar a alguien con resultados tan extraordinarios en la Serie Nacional como Víctor Figueroa, mánager de Matanzas.

Que fueran solo tres conjuntos –por eso la llaman Serie Selectiva reducida– ya resultó una decisión discutida, porque para muchos lo idóneo era cuatro elencos: con tres siempre habrá uno de descanso y un juego diario. Incluso, un usuario de un foro digital se pregunta por qué no se juega en la Isla de la Juventud y él mismo se responde diciendo: "Para ahorrar logística y tener más presupuesto para hacer reuniones en Varadero".

Por supuesto, las nóminas de los equipos dejaron insatisfechos a muchos de los seguidores más fieles y de los analistas. En concreto las ausencias en esas listas. Entre los 78 peloteros que durante casi 3 meses se entrenarán para defender la corona regional en Colombia, hay nombres que brillan notablemente por no su ausencia.

Son varios los que cumplen contratos en ligas extranjeros o están en el proceso. Pero uno se pregunta por Víctor Mesa, Leonardo Urgellés, Danel Castro, Edilse Silva, Andrés Quiala, Luis Ángel Gómez o Leonel Segura, varios de ellos excluidos por "decisión técnica", sin mayores explicaciones. Las ruedas de prensa no son del agrado de la Comisión Nacional de Béisbol.

Ya se supo que Raúl Castro –quien hace poco, en una entrevista para un medio no oficial pedía a las autoridades que no mintieran al pueblo– no participa por decisión propia. Sin embargo, ¿cómo explicar que Luis Ángel Gómez haya ido a la Serie del Caribe y al tope con Nicaragua y no esté? Y Segura, uno de nuestros mayores prospectos, que bateó más de 300 veces en la temporada, no fue convocado a una competencia para desarrollar peloteros. La ausencia de Quiala es escandalosa.

También está el asunto del cansancio. Leonardo Goire, jefe de la Comisión Técnica, y otros directivos, lo explican todo con mucho lenguaje técnico y aseguran que no hay que preocuparse, pues solo hay que dosificar el entrenamiento, pero no convencen. ¿Por qué Raúl González, Yordan Manduley, Lázaro Blanco, Alexander Ayala, Frederich Cepeda y otros, han debido jugar sin tregua durante casi un año?

Llama mucho la atención que Donal Duarte haya sido separado por un año del equipo pinareño por no cumplir con la serie provincial. También fuera sancionado el comisionado provincial por informar que el ex capitán veguero estaba disponible para otros equipos, lo que no es cierto. ¿No hay que cuestionarse qué atletas de la talla de Duarte deban someterse a un evento de esa categoría?

Carlos Martí estará al frente de toda la preparación y lo secundan, entre otros, Orestes Kindelán, Víctor Figueroa, Carlos Tabares, Germán Mesa, Luis Giraldo Casanova y Leonardo Goire. La Serie acabará el 3 de junio y habrá un choque semifinal entre el segundo y el tercero para decidir quién enfrenta al ganador del todos contra todos.

El primer juego será en el Guillermón Moncada de Santiago de Cuba, el jueves a las 7:15 de la tarde, entre Occidentales y Orientales. Aunque se jugará en todo el país, la mayor parte de los partidos (22 en total) tendrá lugar en el estadio Latinoamericano de La Habana.

