La Habana/Comienzo este martes con la visita a Cuba del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en medio de la propaganda oficial y el silencio que rodea la extensión de la hepatitis A en la Isla. Mientras las autoridades exhiben sus relaciones con los organismos internacionales, me pregunto por qué los cubanos seguimos sin información transparente sobre el alcance de esta enfermedad y los riesgos para la población.

También recorro una Habana que comienza a prepararse para una Navidad de bolsillos vacíos, con precios cada vez más altos y familias que apenas consiguen cubrir sus necesidades básicas. A esta realidad se suma otro fenómeno que abordo hoy: la proliferación de carboneros improvisados, una actividad que gana terreno en medio de la crisis energética y las dificultades para cocinar.

Cierro con una propuesta cultural en Nueva York: Ana Mendieta: A Retrospective, una exposición en el Museo de Arte Moderno (MoMA) dedicada a la obra de la artista cubana. Una oportunidad para acercarse a su legado y a una creación marcada por el cuerpo, la naturaleza, el desarraigo y la identidad. Estas son las noticias de este martes 24 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo, donde cada mañana intento contar Cuba más allá de los discursos oficiales.