Cafecito informativo del miércoles 4 de noviembre de 2026

La Habana/En Cuba, la pobreza tiene ahora una nueva etiqueta burocrática: "asistenciado". Mientras las bodegas reparten pequeñas cantidades de alimentos a las personas consideradas vulnerables, en La Habana el miedo a la hepatitis A se extiende por las calles y comienza a modificar las rutinas cotidianas, desde la compra de alimentos hasta el consumo de agua.

La detención de la periodista independiente Camila Acosta vuelve a poner sobre la mesa la impunidad con la que actúa la Seguridad del Estado, una policía política que hostiga, amenaza y arresta a quienes ejercen el periodismo fuera del control oficial. El Cafecito Informativo de este miércoles también dedica espacio a la literatura, con la presentación de La memoria de las olas, de la escritora y periodista cubana Mirta Ojito.